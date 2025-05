Aunque Java 8 ha sido un lenguaje adoptado de manera general y estable durante varios años y muchas aplicaciones se desarrollaron sobre este, las aplicaciones y bibliotecas de terceros están dejando de admitirlo.Nuestro mundo altamente digital se está moviendo rápidamente y las organizaciones se están modernizando para adoptar las nuevas tecnologías y mantener una ventaja competitiva.

IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) permite a las empresas aprovechar las inversiones existentes en la consola administrativa IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) al permitir que el despliegue de Java 8 y Java 17 (incluyendo Jakarta EE 10, MicroProfile 6) se gestione bajo un único modelo operativo. Al preservar el modelo tradicional de scripting de WebSphere, IBM MoRe elimina la necesidad de un cambio significativo en el modelo operativo, lo que permite actualizaciones de aplicaciones sin interrumpir las operaciones empresariales. Garantice la continuidad, reduzca las interrupciones y modernice con facilidad.

Simplifique el proceso de modernización mediante la reducción del riesgo y la complejidad asociados con la migración a un nuevo entorno de tiempo de ejecución.