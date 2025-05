Presentación de IBM Enterprise Application Runtimes

La modernización ha demostrado ser difícil ya que las organizaciones enfrentan desafíos contradictorios: altos costos para mover a versiones y tiempos de ejecución posteriores de Java, y migraciones que amenazan la estabilidad operativa y la continuidad de negocio. Es posible que sus equipos de desarrollo quieran ejecutar aplicaciones modernas con cargas de trabajo más nuevas, pero sus administradores deben centrarse en mantener la estabilidad y la seguridad de la infraestructura existente.

IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) introduce IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) en la cartera, permitiendo a las organizaciones hacer más con su modelo operativo existente al aprovechar sus inversiones existentes en la consola administrativa IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) y permitir que las cargas de trabajo de Java 8 y Java 17 se gestionen bajo un único modelo operativo. Con IBM MoRE, los clientes de IBM WAS ND pueden modernizar más aplicaciones y allanar el camino hacia nuevas tecnologías sin incurrir en los altos costos operativos asociados con la adopción de operaciones alternativas.

Centre su atención en más innovación, más eficiencia y más colaboración mientras acelera el desarrollo de nuevas aplicaciones en apoyo de los requisitos actuales y futuros del negocio y del mercado.