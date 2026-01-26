Apoye a su organización en la transformación de las operaciones de RR. HH. con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Aprovechando la profunda experiencia de Oracle y el conocimiento de la industria, IBM guía a los clientes a través de la estrategia, el diseño y la implementación para modernizar la gestión de la fuerza laboral, la gestión de talentos y los procesos de nómina.

Nuestro equipo global de especialistas certificados en Oracle Cloud HCM se centra en alinear la tecnología con los objetivos empresariales, mediante la integración Oracle Cloud HCM con otros sistemas empresariales y el impulso de la adopción por parte de los usuarios a través de la gestión de cambios. Con soporte y optimización continuos, IBM permite a los clientes obtener una mayor eficiencia, insight y compromiso de los empleados a partir de su inversión en Oracle Cloud Human Capital Management.