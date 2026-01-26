Potencie a las personas, optimice los RR. HH. e impulse la transformación digital con el diseño e implementación expertos de HCM
Apoye a su organización en la transformación de las operaciones de RR. HH. con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Aprovechando la profunda experiencia de Oracle y el conocimiento de la industria, IBM guía a los clientes a través de la estrategia, el diseño y la implementación para modernizar la gestión de la fuerza laboral, la gestión de talentos y los procesos de nómina.
Nuestro equipo global de especialistas certificados en Oracle Cloud HCM se centra en alinear la tecnología con los objetivos empresariales, mediante la integración Oracle Cloud HCM con otros sistemas empresariales y el impulso de la adopción por parte de los usuarios a través de la gestión de cambios. Con soporte y optimización continuos, IBM permite a los clientes obtener una mayor eficiencia, insight y compromiso de los empleados a partir de su inversión en Oracle Cloud Human Capital Management.
Despliegue rápidamente Oracle Cloud HCM para modernizar y optimizar los procesos de RR. HH., reducir el trabajo manual y mejorar la productividad. Nuestro enfoque permite a su organización lograr una gestión de la fuerza laboral más rápida, eficiente y escalable.
IBM mejora las experiencias de los empleados con Oracle Cloud HCM a través de la optimización de los flujos de trabajo, la habilitación de las capacidades de IA agéntica y una guía efectiva a través de los cambios. Esto impulsa un mayor compromiso, productividad y satisfacción en toda la fuerza laboral.
Optimice y rediseñe los procesos de RR. HH., reduzca el trabajo manual y mejore la productividad con IA agéntica, aprovechando las capacidades de los módulos Oracle Cloud HCM y el poder de watsonx, la cartera insignia de productos de IA de IBM.
IBM Oracle Consulting es más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes asociadas a Oracle, IBM Applications Software Technology e IBM Symatrix, para brindar servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia inigualables en las industrias.
IBM ayuda a las organizaciones a modernizar los RR. HH. con Oracle Cloud HCM, combinando insights impulsados por IA y automatización para optimizar las experiencias de los empleados, mejorar la toma de decisiones y crear una fuerza laboral ágil y preparada para el futuro alineada con el crecimiento del negocio.
IBM ayuda a las organizaciones a reinventar su estrategia de RR. HH. con la integración de insights impulsados por IA, flujos de trabajo inteligentes y modelos operativos adaptables que potencian una fuerza laboral dinámica, mejoran las experiencias de los empleados y aceleran la transformación del negocio.
Ayudamos a los clientes a dar forma e innovar estrategias de RR. HH. y IA empresarial mediante el uso de Oracle Cloud HCM y plataformas conectadas a la IA. Estas estrategias integran datos y automatización para mejorar el insight de la fuerza laboral y las decisiones e impulsar la agilidad en toda la empresa.
Las organizaciones que pasan de sistemas centrales de RR. HH. on-premises heredados a Oracle Cloud HCM confían en IBM para planificar y ejecutar una migración fluida, garantizando la integridad de los datos, el cumplimiento y una interrupción mínima.
Las empresas multinacionales utilizan la experiencia de IBM para unificar procesos y sistemas de RR. HH. dispares en todas las regiones, lo que habilita políticas coherentes, informes centralizados y una mejor colaboración global.
IBM ayuda a las organizaciones a aprovechar las capacidades de analytics de Oracle Cloud HCM para obtener insights sobre el rendimiento de la fuerza laboral, la rotación y las brechas de habilidades, mediante el respaldo de la gestión de talentos basada en datos y las estrategias de adquisición de talentos y una mejor toma de decisiones.
Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud HCM a cada industria mediante la creación de soluciones a la medida que abordan desafíos y funciones específicos de la industria.
Transforme las experiencias de la fuerza laboral y la prestación de servicios con nuestra profunda experiencia en el gobierno y las soluciones Oracle Cloud HCM diseñadas para la modernización del sector público.
Mejore el cumplimiento normativo, la seguridad y la agilidad de la fuerza laboral a través de nuestras capacidades de Oracle Cloud HCM.
Acelere la innovación y habilite flujos de trabajo inteligentes con soluciones Oracle Cloud HCM impulsadas por IA.
Mejore el compromiso de los empleados y la resiliencia operativa con nuestras soluciones Oracle HCM Cloud
¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto y nos comunicaremos para responder sus preguntas, analizar cómo nuestros servicios de consultoría empresarial pueden ayudarle y explorar cuáles serán los siguientes pasos.
Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.
Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos y recursos.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.