Oracle HCM Consulting

Potencie a las personas, optimice los RR. HH. e impulse la transformación digital con el diseño e implementación expertos de HCM

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo pasar de las operaciones con ganancias graduales a un nuevo impacto neto. 

Obtenga el informe de IBV

Apoye a su organización en la transformación de las operaciones de RR. HH. con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Aprovechando la profunda experiencia de Oracle y el conocimiento de la industria, IBM guía a los clientes a través de la estrategia, el diseño y la implementación para modernizar la gestión de la fuerza laboral, la gestión de talentos y los procesos de nómina.

Nuestro equipo global de especialistas certificados en Oracle Cloud HCM se centra en alinear la tecnología con los objetivos empresariales, mediante la integración Oracle Cloud HCM con otros sistemas empresariales y el impulso de la adopción por parte de los usuarios a través de la gestión de cambios. Con soporte y optimización continuos, IBM permite a los clientes obtener una mayor eficiencia, insight y compromiso de los empleados a partir de su inversión en Oracle Cloud Human Capital Management.
Beneficios
Transformación acelerada de RR. HH.

Despliegue rápidamente Oracle Cloud HCM para modernizar y optimizar los procesos de RR. HH., reducir el trabajo manual y mejorar la productividad. Nuestro enfoque permite a su organización lograr una gestión de la fuerza laboral más rápida, eficiente y escalable.
Mejora de la experiencia de los empleados

IBM mejora las experiencias de los empleados con Oracle Cloud HCM a través de la optimización de los flujos de trabajo, la habilitación de las capacidades de IA agéntica y una guía efectiva a través de los cambios. Esto impulsa un mayor compromiso, productividad y satisfacción en toda la fuerza laboral.
IA perfecta

Optimice y rediseñe los procesos de RR. HH., reduzca el trabajo manual y mejore la productividad con IA agéntica, aprovechando las capacidades de los módulos Oracle Cloud HCM y el poder de watsonx, la cartera insignia de productos de IA de IBM.
Software y consultoría de clase mundial

IBM Oracle Consulting es más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes asociadas a Oracle, IBM Applications Software Technology e IBM Symatrix, para brindar servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia inigualables en las industrias.
Capacidades Modernización inteligente de la fuerza laboral

IBM ayuda a las organizaciones a modernizar los RR. HH. con Oracle Cloud HCM, combinando insights impulsados por IA y automatización para optimizar las experiencias de los empleados, mejorar la toma de decisiones y crear una fuerza laboral ágil y preparada para el futuro alineada con el crecimiento del negocio.

 Estrategia y transformación de RR. HH.

IBM ayuda a las organizaciones a reinventar su estrategia de RR. HH. con la integración de insights impulsados por IA, flujos de trabajo inteligentes y modelos operativos adaptables que potencian una fuerza laboral dinámica, mejoran las experiencias de los empleados y aceleran la transformación del negocio.

 Estrategia empresarial y de RR. HH. impulsada por IA

Ayudamos a los clientes a dar forma e innovar estrategias de RR. HH. y IA empresarial mediante el uso de Oracle Cloud HCM y plataformas conectadas a la IA. Estas estrategias integran datos y automatización para mejorar el insight de la fuerza laboral y las decisiones e impulsar la agilidad en toda la empresa.

El valor que entregamos

Las organizaciones que pasan de sistemas centrales de RR. HH. on-premises heredados a Oracle Cloud HCM confían en IBM para planificar y ejecutar una migración fluida, garantizando la integridad de los datos, el cumplimiento y una interrupción mínima.

Las empresas multinacionales utilizan la experiencia de IBM para unificar procesos y sistemas de RR. HH. dispares en todas las regiones, lo que habilita políticas coherentes, informes centralizados y una mejor colaboración global.

IBM ayuda a las organizaciones a aprovechar las capacidades de analytics de Oracle Cloud HCM para obtener insights sobre el rendimiento de la fuerza laboral, la rotación y las brechas de habilidades, mediante el respaldo de la gestión de talentos basada en datos y las estrategias de adquisición de talentos y una mejor toma de decisiones.

Cómo aportamos valor
Gráfico de Oracle Consulting que muestra el tipo de despliegue, el área de negocio, los potenciadores de IA y el enfoque como paneles distintos
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de despliegue hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Estudio de caso

Gobierno escocés Transformar servicios y desbloquear valor con Oracle Cloud IBM y el gobierno escocés trabajaron en estrecha colaboración para liberarse de las limitaciones existentes en los sistemas administrativos fragmentados y construir juntos un nuevo sistema compartido que proporcione una base para el futuro.
Industrias

Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud HCM a cada industria mediante la creación de soluciones a la medida que abordan desafíos y funciones específicos de la industria.

Sector público Servicios financieros Alta tecnología Manufactura
Servicios relacionados Oracle Cloud ERP
Dote a su organización con una solución para optimizar las operaciones, mejorar la capacidad financiera y preparar a su empresa para el futuro con Oracle ERP Solutions.
Oracle Cloud SCM
Logre operaciones de cadena de suministro inteligentes, conectadas y resilientes con Oracle Cloud SCM. Esta suite integral ofrece visibilidad en tiempo real, análisis predictivos y automatización en planificación, adquisiciones, fabricación, inventario y logística.
Oracle Cloud Infrastructure
Despliegue todas sus cargas de trabajo en una plataforma en la nube resiliente, segura y de alto rendimiento, diseñada como una plataforma de sistemas de misión crítica.
