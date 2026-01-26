Consultoría de Oracle ERP

Transforme los procesos empresariales de misión crítica con Oracle Cloud ERP
Tres personas conversan en una mesa en una oficina

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo pasar de las operaciones con ganancias graduales a un nuevo impacto neto. 

Obtenga el informe de IBV

Dote a su organización con una solución para optimizar las operaciones, mejorar la capacidad financiera y preparar a su empresa para el futuro con las soluciones de Enterprise Resource Planning (ERP). Con el respaldo de una profunda experiencia en las industria y metodologías comprobadas, guiamos su transformación digital de ERP desde la estrategia a escala.

Con un equipo global de consultores certificados por Oracle, nuestra práctica de Oracle Cloud ERP aporta no solo excelencia técnica, sino también insight centrado en el negocio optimizando las operaciones financieras, la cadena de suministro, las adquisiciones y la gestión de proyectos. Acelere la adopción, minimice las interrupciones y desbloquee un rápido retorno de la inversión a través de capacidades personalizadas de Oracle.
Beneficios
Transformación acelerada

Utilice la Business Maturity Index Assessment exclusiva y patentada de IBM para desarrollar una hoja de ruta alineada con sus objetivos comerciales y desplegar soluciones de manera eficiente, desde la planificación hasta la adopción. No importa en qué punto del proceso de migración a la nube se encuentre: IBM le acompañará en cada paso del camino.
IA perfecta

Además de incorporar la IA inherente a los módulos de Oracle Cloud ERP, IBM está colaborando con Oracle para llevar la potencia de watsonx, la cartera de productos de IA insignia de IBM, a Oracle.
Software y consultoría de clase mundial

IBM Oracle Consulting es más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes de Oracle Partner, IBM Accelalpha e IBM Applications Software Technology, para brindarle servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia inigualables en la industria.
Capacidades Evaluación y Estrategia de Oracle Cloud ERP

Trabaje de la mano con nuestros expertos y aproveche IBM Business Maturity Index Assessment para evaluar su entorno actual, definir objetivos de transformación y crear un proyecto técnico de ERP personalizado.

 Implementación de Oracle Cloud ERP

IBM RapidMove Method ofrece un enfoque de despliegue probado y basado en activos para reducir la complejidad y acelerar la adopción de Oracle Cloud.

 Transformación empresarial con Oracle Cloud

Combinamos las potentes capacidades en la nube de Oracle con los flujos de trabajo inteligentes y la amplia experiencia en el sector de IBM para reinventar sus operaciones financieras, de compras y de cadena de suministro.​

El valor que entregamos

Optimice los procesos financieros principales mediante la consolidación de los registros, la automatización de las conciliaciones y el aprovechamiento de la detección de anomalías impulsada por IA. Oracle Cloud ERP con IBM permite cierres más rápidos y precisos con insights en tiempo real, un mayor cumplimiento y una reducción del esfuerzo manual.

Unifique las adquisiciones, el inventario y la fabricación en Oracle Cloud ERP para mejorar la visibilidad, reducir los tiempos de ciclo y fortalecer la colaboración con los proveedores. La automatización inteligente y el abastecimiento guiado generan ahorros de costos, mientras que el análisis en tiempo real apoya las operaciones resilientes y ágiles.

Acelere las desinversiones o fusiones mediante el despliegue de una base de ERP nativo de la nube con procesos preconfigurados y una rápida migración de datos. Oracle Cloud ERP garantiza la continuidad operativa, reduce el costo total de propiedad y proporciona una plataforma escalable para la innovación continua.

Cómo aportamos valor
Gráfico de Oracle Consulting que muestra el tipo de despliegue, el área de negocio, los potenciadores de IA y el enfoque como paneles distintos
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de despliegue hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Industrias

Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud a cada industria mediante la creación de soluciones a la medida que abordan desafíos y funciones específicos de la industria.

Manufactura Alta tecnología Servicios financieros Sector público
Servicios relacionados Oracle Cloud Infrastructure
Despliegue todas sus cargas de trabajo en una plataforma en la nube resiliente, segura y de alto rendimiento, diseñada como una plataforma de sistemas de misión crítica. Nuestro equipo global de IBM de expertos en OCI certificados por Oracle combina la excelencia técnica con insights estratégicos, optimizando el cómputo, el almacenamiento, las redes y la seguridad para potenciar sus cargas de trabajo más críticas.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM potencia a su fuerza laboral con una plataforma integral que unifica RR. HH., talento, nómina y analytics de fuerza laboral en la nube. Nuestros expertos diseñan, implementan y optimizan soluciones de Oracle Cloud HCM que mejoran el compromiso de los empleados, garantizan el cumplimiento normativo e impulsan la agilidad organizacional, impulsadas por insights de IA y automatización.
Oracle Cloud SCM
Logre operaciones de cadena de suministro inteligentes, conectadas y resilientes con Oracle Cloud SCM. Esta suite integral ofrece visibilidad en tiempo real, análisis predictivos y automatización en planificación, adquisiciones, fabricación, inventario y logística, ayudándonos a guiar toda la transformación de su cadena de suministro de principio a fin.
Siguientes pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto y nos comunicaremos para responder sus preguntas, analizar cómo nuestros servicios de consultoría empresarial pueden ayudarle y explorar cuáles serán los siguientes pasos.

 Suscríbase a nuestro boletín semanal
Carreras en IBM Consulting

Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.

 Ver oportunidades de carrera Asociación con IBM

Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos y recursos.

 Únase a IBM Partner Plus Visite la página de recursos de IBM Consulting

Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.

 Aprenda más