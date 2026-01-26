Consultoría de Oracle Cloud Infrastructure

Simplifique la TI y acelere la innovación en la nube para lograr un rendimiento de misión crítica y el crecimiento empresarial

Dos colegas conversando y trabajando con una computadora portátil en una oficina.

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo pasar de las operaciones con ganancias graduales a un nuevo impacto neto. 

Obtenga el informe de IBV

Innove más rápido, escale de forma más inteligente y opere de forma segura con Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Con el respaldo de una amplia experiencia en la nube y activos infundidos con IA, guiamos la transformación de su infraestructura desde la estrategia hasta la escala.

El equipo global de IBM de expertos en OCI certificados por Oracle combina la excelencia técnica con insights estratégicos, optimizando el cómputo, el almacenamiento, las redes y la seguridad para potenciar sus cargas de trabajo más críticas. Acelere la adopción en la nube, minimice las interrupciones y desbloquee la agilidad y el rendimiento empresarial mediante soluciones personalizadas de Oracle Cloud Infrastructure.
Beneficios
Costos más bajos y simplificados

Oracle Cloud Infrastructure suele ofrecer el menor costo de servicios en comparación con otros proveedores. Los clientes obtienen hasta un 50 % de reducción de costos. Oracle ofrece las mismas estructuras de precios para cualquier despliegue, cualquier centro de datos. Disfrute de cero costos de salida y hasta un 30 % en créditos de soporte en Oracle.1
Liderazgo en infraestructura de datos e IA

OCI es la plataforma que se utiliza para ejecutar de manera eficiente OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere y muchas más. OCI cuenta con la infraestructura de agrupación en clústeres de RDMA y GPU más moderna y eficaz para la IA cognitiva y la IA generativa. La estrategia triple de Oracle para la IA funciona en SaaS, PaaS e IaaS.
Desarrollada para empresas

OCI se creó desde cero para ofrecer rendimiento, disponibilidad y seguridad. No encontrará vecinos ruidosos, interferencias en la red ni suscripciones excesivas. Obtenga el núcleo completo por el que paga en la única nube con SLA de rendimiento y capacidad de gestión con créditos.
Desbloquee el valor de los datos para la IA

Las opciones multinube de Oracle ahora ejecutan todas las funciones de Oracle Database y Exadata en todos los proveedores de la nube (AWS, Azure, Google, OCI). Esto le permite utilizar las características de la base de datos 26ai para facilitar la migración y el uso en IA.
Perfecta para híbridas por diseño

OCI ofrece todas las opciones de despliegue: on-premises, nube pública, nube híbrida o multinube, así como una solución de nube soberana completa. Todos los servicios están disponibles en todas las plataformas. ¿No tiene un centro de datos en su región? No hay problema: Oracle puede establecer uno.
Capacidades Maximice el rendimiento y minimice los costos

OCI y la IA impulsan decisiones de cargas de trabajo más inteligentes que le permiten reducir drásticamente los costos de migración a la nube.

 Transformación acelerada

Con el impulso del profundo ecosistema de IBM de hiperescaladores de primer nivel, líderes de infraestructura y socios de servicio, los clientes obtienen un despliegue hasta un 50 % más rápido.

Migre sin interrupciones

IBM puede ayudar a diseñar OCI para obtener la máxima disponibilidad y tiempo de actividad sin tiempo de inactividad.

El valor que entregamos

Aproveche la automatización impulsada por IA de IBM para optimizar los recursos de computación, almacenamiento y bases de datos, mientras mantiene el rendimiento y el cumplimiento de normas.

Reduzca la complejidad operativa mediante AIOps de IBM y los servicios gestionados para OCI. IBM ofrece una forma eficiente de gestionar su infraestructura y su entorno de aplicaciones, lo que le permite centrarse en su actividad principal.

IBM alinea sus esfuerzos de modernización con objetivos comerciales estratégicos como la agilidad, la rentabilidad, la adopción de la IA y la experiencia del cliente. También podemos brindar asesoría sobre estrategias de integración.

Ya sea que esté migrando aplicaciones con centros de datos o realizando una desinversión en infraestructura, IBM puede ayudarle con la racionalización de aplicaciones mediante la consolidación y simplificación del centro de datos. Apoyamos la repatriación soberana, de la nube privada, de fábrica de la IA y de la nube.

Cómo aportamos valor
Gráfico de Oracle Consulting que muestra el tipo de despliegue, el área de negocio, los potenciadores de IA y el enfoque como paneles distintos
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de despliegue hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Industrias

Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud a cada industria mediante la creación de soluciones a la medida que abordan los desafíos específicos de la industria.

Manufactura Alta tecnología Servicios financieros Sector público
Servicios relacionados Oracle Cloud ERP
Dote a su organización para optimizar las operaciones, mejorar la capacidad financiera y preparar a su empresa para el futuro con Oracle ERP Solutions. Con el respaldo de una profunda experiencia en las industria y metodologías comprobadas, guiamos su transformación digital de ERP desde la estrategia hasta la escala.
Oracle Cloud SCM
Logre operaciones de cadena de suministro inteligentes, conectadas y resilientes con Oracle Cloud SCM. Esta suite integral ofrece visibilidad en tiempo real, análisis predictivos y automatización en la planificación, adquisiciones, fabricación, inventario, logística y gestión del ciclo de vida del producto.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM potencia a su fuerza laboral con una plataforma integral que unifica RR. HH., talento, nómina y analytics de fuerza laboral en la nube. Nuestros expertos diseñan, implementan y optimizan soluciones de Oracle Cloud HCM que mejoran el compromiso de los empleados, garantizan el cumplimiento e impulsan la agilidad organizacional.
Siguientes pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto y nos comunicaremos para responder sus preguntas, analizar cómo nuestros servicios de consultoría empresarial pueden ayudarle y explorar cuáles serán los siguientes pasos.

 Suscríbase a nuestro boletín semanal
Carreras en IBM Consulting

Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.

 Ver oportunidades de carrera Asociación con IBM

Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos y recursos.

 Únase a IBM Partner Plus Visite la página de recursos de IBM Consulting

Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.

 Aprenda más
Notas de pie de página

https://www.oracle.com/cloud/economics/