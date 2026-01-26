Simplifique la TI y acelere la innovación en la nube para lograr un rendimiento de misión crítica y el crecimiento empresarial
Innove más rápido, escale de forma más inteligente y opere de forma segura con Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Con el respaldo de una amplia experiencia en la nube y activos infundidos con IA, guiamos la transformación de su infraestructura desde la estrategia hasta la escala.
El equipo global de IBM de expertos en OCI certificados por Oracle combina la excelencia técnica con insights estratégicos, optimizando el cómputo, el almacenamiento, las redes y la seguridad para potenciar sus cargas de trabajo más críticas. Acelere la adopción en la nube, minimice las interrupciones y desbloquee la agilidad y el rendimiento empresarial mediante soluciones personalizadas de Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle Cloud Infrastructure suele ofrecer el menor costo de servicios en comparación con otros proveedores. Los clientes obtienen hasta un 50 % de reducción de costos. Oracle ofrece las mismas estructuras de precios para cualquier despliegue, cualquier centro de datos. Disfrute de cero costos de salida y hasta un 30 % en créditos de soporte en Oracle.1
OCI es la plataforma que se utiliza para ejecutar de manera eficiente OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere y muchas más. OCI cuenta con la infraestructura de agrupación en clústeres de RDMA y GPU más moderna y eficaz para la IA cognitiva y la IA generativa. La estrategia triple de Oracle para la IA funciona en SaaS, PaaS e IaaS.
OCI se creó desde cero para ofrecer rendimiento, disponibilidad y seguridad. No encontrará vecinos ruidosos, interferencias en la red ni suscripciones excesivas. Obtenga el núcleo completo por el que paga en la única nube con SLA de rendimiento y capacidad de gestión con créditos.
Las opciones multinube de Oracle ahora ejecutan todas las funciones de Oracle Database y Exadata en todos los proveedores de la nube (AWS, Azure, Google, OCI). Esto le permite utilizar las características de la base de datos 26ai para facilitar la migración y el uso en IA.
OCI ofrece todas las opciones de despliegue: on-premises, nube pública, nube híbrida o multinube, así como una solución de nube soberana completa. Todos los servicios están disponibles en todas las plataformas. ¿No tiene un centro de datos en su región? No hay problema: Oracle puede establecer uno.
OCI y la IA impulsan decisiones de cargas de trabajo más inteligentes que le permiten reducir drásticamente los costos de migración a la nube.
Con el impulso del profundo ecosistema de IBM de hiperescaladores de primer nivel, líderes de infraestructura y socios de servicio, los clientes obtienen un despliegue hasta un 50 % más rápido.
IBM puede ayudar a diseñar OCI para obtener la máxima disponibilidad y tiempo de actividad sin tiempo de inactividad.
Aproveche la automatización impulsada por IA de IBM para optimizar los recursos de computación, almacenamiento y bases de datos, mientras mantiene el rendimiento y el cumplimiento de normas.
Reduzca la complejidad operativa mediante AIOps de IBM y los servicios gestionados para OCI. IBM ofrece una forma eficiente de gestionar su infraestructura y su entorno de aplicaciones, lo que le permite centrarse en su actividad principal.
IBM alinea sus esfuerzos de modernización con objetivos comerciales estratégicos como la agilidad, la rentabilidad, la adopción de la IA y la experiencia del cliente. También podemos brindar asesoría sobre estrategias de integración.
Ya sea que esté migrando aplicaciones con centros de datos o realizando una desinversión en infraestructura, IBM puede ayudarle con la racionalización de aplicaciones mediante la consolidación y simplificación del centro de datos. Apoyamos la repatriación soberana, de la nube privada, de fábrica de la IA y de la nube.
Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud a cada industria mediante la creación de soluciones a la medida que abordan los desafíos específicos de la industria.
Al integrar la nube segura y de alto rendimiento de OCI con la experiencia en la industria de IBM, los fabricantes pueden conectar sistemas de producción, analizar datos en tiempo real y optimizar las cadenas de suministro.
IBM y OCI ayudan a las empresas de alta tecnología a mejorar la agilidad, optimizar los costos y llevar nuevas tecnologías al mercado más rápido, manteniendo la integridad de los datos y la resiliencia operativa.
OCI apoya el cumplimiento, fortalece la resiliencia y permite una innovación más rápida, ayudando a las instituciones a optimizar el rendimiento y ofrecer experiencias del cliente basadas en datos y confiables.
Permita operaciones eficientes, apoye los mandatos regulatorios y fomente la innovación, proporcionando una base resiliente, escalable para una entrega de servicios públicos más inteligente y transparente.
¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto y nos comunicaremos para responder sus preguntas, analizar cómo nuestros servicios de consultoría empresarial pueden ayudarle y explorar cuáles serán los siguientes pasos.
Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.
Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos y recursos.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.