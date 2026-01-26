Optimizar la gestión de la cadena de suministro, reducir costos y optimizar el inventario
IBM y Oracle, junto con las recientes adquisiciones de IBM Accelalpha, construyen cadenas de suministro resilientes, ágiles e inteligentes con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Con el respaldo de nuestra experiencia en la industria de la cadena de suministro y metodologías de entrega comprobadas, guiamos toda la transformación de la cadena de suministro de principio a fin.
Nuestro equipo global de consultores de SCM certificados por Oracle aporta excelencia técnica e insights operativos con lo cual se optimiza la planificación de la cadena de suministro, las adquisiciones, la fabricación, la logística y la gestión del ciclo de vida del producto. Podemos ayudarle a acelerar la adopción, minimizar las interrupciones y mejorar la eficiencia con una solución Oracle Supply Chain personalizada.
Oracle Cloud Manufacturing le ayuda a optimizar sus procesos de fabricación para mejorar la eficiencia de producción y reducir los costos de fabricación, para que pueda hacer cualquier cosa, en cualquier lugar.
Con Oracle Inventory Management, se pueden rastrear los números de lote y de serie para saber qué se utilizó en la fabricación del artículo y dónde se utilizó el producto terminado. La solución también mejorará la eficiencia y los costos de transporte de los materiales.
Benefíciese de una gestión de materiales más eficiente para que nunca se quede sin lo que necesita y no se agobie con el exceso de inventario. Con las aplicaciones logísticas de Oracle, puede optimizar los envíos entrantes y salientes.
Además de implementar la IA inherente a las aplicaciones de Oracle Cloud, IBM está trabajando con Oracle para llevar el poder de watsonx, la cartera insignia de productos de IA de IBM, a Oracle.
IBM Oracle Consulting es más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes de Oracle Partner, IBM Accelalpha e IBM Applications Software Technology, para brindarle servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia inigualables en la industria.
Las empresas de fabricación que tienen dificultades para controlar los costos pueden beneficiarse de Oracle Supply Chain Management (SCM). Si no se mide la rentabilidad, es imposible realizar un seguimiento preciso de los costos de todas las piezas necesarias en el proceso de fabricación. Oracle SCM e IBM pueden ayudarle a resolverlo.
El seguimiento del inventario de piezas, repuestos y productos terminados puede ser complicado. Oracle Inventory Management, con la implementación a cargo de consultores de IBM, le brinda una visibilidad del inventario completa en todos sus almacenes, incluidos los almacenes logísticos de terceros y las instalaciones de fabricación de terceros.
Domine el reto que significa la entrega de los productos al cliente correcto, a tiempo y de manera eficiente. Las organizaciones necesitan un sistema de gestión del transporte líder en la industria, como Oracle Transportation Management (OTM). Los clientes han obtenido una reducción del gasto en fletes, una carga más rápida y menos errores en las facturas.
IBM despliega Oracle Order Management, para que pueda:
Ya sea que fabrique productos por su cuenta o tenga contratado a un fabricante, IBM puede ayudarle.
Implementamos Oracle Cloud Manufacturing y lo integramos con sus otras aplicaciones de cadena de suministro, lo que le permite controlar sus costos y su rentabilidad.
Oracle Inventory Management mejora la visibilidad del inventario global y reduce los costos. Los consultores de IBM le permiten gestionar:
Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud a cada industria mediante la creación de soluciones a la medida que abordan los desafíos específicos de la industria.
Transformamos la fabricación con Oracle Cloud Manufacturing y Oracle WMS. Los clientes se benefician de un mejor seguimiento del inventario, producción automatizada y trazabilidad alrededor del mundo, lo que da como resultado una logística más rápida.
Ayudamos a las empresas de alta tecnología a gestionar ciclos rápidos de productos e interrupciones en el suministro. Implementamos Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM y OTM para garantizar entregas rápidas y conformes y configuraciones escaladas.
En los servicios financieros, desplegamos Oracle ERP y EPM para automatizar los informes y acelerar el cierre financiero. Los clientes optimizan los ciclos de cierre y obtienen insights financieros, lo que permite tomar decisiones más rápidas con menor riesgo.
¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto y nos comunicaremos para responder sus preguntas, analizar cómo nuestros servicios de consultoría empresarial pueden ayudarle y explorar cuáles serán los siguientes pasos.
Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.
Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos y recursos.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.