Optimizar la gestión de la cadena de suministro, reducir costos y optimizar el inventario

IBM y Oracle, junto con las recientes adquisiciones de IBM Accelalpha, construyen cadenas de suministro resilientes, ágiles e inteligentes con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Con el respaldo de nuestra experiencia en la industria de la cadena de suministro y metodologías de entrega comprobadas, guiamos toda la transformación de la cadena de suministro de principio a fin.

Nuestro equipo global de consultores de SCM certificados por Oracle aporta excelencia técnica e insights operativos con lo cual se optimiza la planificación de la cadena de suministro, las adquisiciones, la fabricación, la logística y la gestión del ciclo de vida del producto. Podemos ayudarle a acelerar la adopción, minimizar las interrupciones y mejorar la eficiencia con una solución Oracle Supply Chain personalizada.
Beneficios
Reducir los costos de fabricación

Oracle Cloud Manufacturing le ayuda a optimizar sus procesos de fabricación para mejorar la eficiencia de producción y reducir los costos de fabricación, para que pueda hacer cualquier cosa, en cualquier lugar.
Trazabilidad integral del inventario

Con Oracle Inventory Management, se pueden rastrear los números de lote y de serie para saber qué se utilizó en la fabricación del artículo y dónde se utilizó el producto terminado. La solución también mejorará la eficiencia y los costos de transporte de los materiales.
Mejore la eficiencia de la gestión de materiales

Benefíciese de una gestión de materiales más eficiente para que nunca se quede sin lo que necesita y no se agobie con el exceso de inventario. Con las aplicaciones logísticas de Oracle, puede optimizar los envíos entrantes y salientes.
IA perfecta

Además de implementar la IA inherente a las aplicaciones de Oracle Cloud, IBM está trabajando con Oracle para llevar el poder de watsonx, la cartera insignia de productos de IA de IBM, a Oracle.
Software y consultoría de clase mundial

IBM Oracle Consulting es más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes de Oracle Partner, IBM Accelalpha e IBM Applications Software Technology, para brindarle servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia inigualables en la industria.
Capacidades Servicios de Oracle Supply Chain Management

Las empresas de fabricación que tienen dificultades para controlar los costos pueden beneficiarse de Oracle Supply Chain Management (SCM). Si no se mide la rentabilidad, es imposible realizar un seguimiento preciso de los costos de todas las piezas necesarias en el proceso de fabricación. Oracle SCM e IBM pueden ayudarle a resolverlo.

 Servicios de Oracle Inventory Management

El seguimiento del inventario de piezas, repuestos y productos terminados puede ser complicado. Oracle Inventory Management, con la implementación a cargo de consultores de IBM, le brinda una visibilidad del inventario completa en todos sus almacenes, incluidos los almacenes logísticos de terceros y las instalaciones de fabricación de terceros.

 Servicios de Oracle Transportation Management

Domine el reto que significa la entrega de los productos al cliente correcto, a tiempo y de manera eficiente. Las organizaciones necesitan un sistema de gestión del transporte líder en la industria, como Oracle Transportation Management (OTM). Los clientes han obtenido una reducción del gasto en fletes, una carga más rápida y menos errores en las facturas.

El valor que entregamos

IBM despliega Oracle Order Management, para que pueda:

  • Crear y gestionar pedidos de ventas
  • Gestionar precios, envíos y facturación
  • Gestionar la logística de los pedidos
  • Monitorear el procesamiento de pedidos de extremo a extremo
  • Completar las verificaciones de crédito de los clientes

Ya sea que fabrique productos por su cuenta o tenga contratado a un fabricante, IBM puede ayudarle. 

Implementamos Oracle Cloud Manufacturing y lo integramos con sus otras aplicaciones de cadena de suministro, lo que le permite controlar sus costos y su rentabilidad.

Oracle Inventory Management mejora la visibilidad del inventario global y reduce los costos. Los consultores de IBM le permiten gestionar:

  • Saldos de inventario en todo el mundo
  • Reservas y asignaciones de inventario
  • Reposición automatizada de inventario
Cómo aportamos valor
Gráfico de Oracle Consulting que muestra el tipo de despliegue, el área de negocio, los potenciadores de IA y el enfoque como paneles distintos
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de despliegue hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Industrias

Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud a cada industria mediante la creación de soluciones a la medida que abordan los desafíos específicos de la industria.

Manufactura Alta tecnología Servicios financieros
Servicios relacionados Oracle Cloud ERP
Dote a su organización con una solución para optimizar las operaciones, mejorar la capacidad financiera y preparar a su empresa para el futuro con Oracle ERP Solutions.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM potencia a su fuerza laboral con una plataforma en la nube que unifica los analytics de RR. HH., talento, nómina y fuerza laboral. Nuestros expertos diseñan, implementan y optimizan Oracle Cloud HCM para mejorar el rendimiento de los empleados.
Oracle Cloud Infrastructure
Despliegue todas sus cargas de trabajo en una plataforma en la nube resiliente, segura y de alto rendimiento, diseñada como una plataforma de sistemas de misión crítica.
