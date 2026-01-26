IBM y Oracle, junto con las recientes adquisiciones de IBM Accelalpha, construyen cadenas de suministro resilientes, ágiles e inteligentes con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Con el respaldo de nuestra experiencia en la industria de la cadena de suministro y metodologías de entrega comprobadas, guiamos toda la transformación de la cadena de suministro de principio a fin.

Nuestro equipo global de consultores de SCM certificados por Oracle aporta excelencia técnica e insights operativos con lo cual se optimiza la planificación de la cadena de suministro, las adquisiciones, la fabricación, la logística y la gestión del ciclo de vida del producto. Podemos ayudarle a acelerar la adopción, minimizar las interrupciones y mejorar la eficiencia con una solución Oracle Supply Chain personalizada.