Impulso de la transformación digital en el sector público

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Transformación del sector público y del ERP, respaldada por IBM

Durante mucho tiempo, IBM Applications Software Technology ha mantenido el reconocimiento como líder en la modernización de la planificación de recursos empresariales (ERP) y la transformación del sector público con Oracle Cloud. Desde las finanzas y sistemas ERP hasta los programas de misión crítica del gobierno, ayudamos a las organizaciones a optimizar las operaciones, fortalecer el cumplimiento y ofrecer mejores resultados para los ciudadanos y los stakeholders. Con IBM y Oracle, reunimos escala global, innovación en IA y experiencia especializada para ayudar a los clientes a prosperar en un mundo complejo.
Beneficios 300 proyectos exitosos en la nube en el sector público 40 años de colaboración con Oracle Más de 500 consultores certificados en IA agéntica
Capacidades
Aplicaciones de Oracle Cloud

Ofrecemos soluciones de aplicaciones Oracle personalizadas que ayudan a garantizar que su organización interactúe con los ciudadanos con eficacia, opere de manera eficiente y gestione sus datos de forma segura.
Oracle Cloud Platform y tecnología

Aportamos una gran experiencia en una amplia variedad de soluciones de tecnología y brindamos ayuda para garantizar que su arquitectura considere aspectos clave de integración, seguridad y, lo mejor de todo, tranquilidad.
Servicios gestionados Oracle Cloud

Le ayudamos a cambiar su enfoque de la resolución de problemas a la mejora continua de las operaciones de TI con nuestros servicios integrales para infraestructura, plataforma, aplicaciones y DevOps.
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Brindamos un servicio de pruebas automatizadas totalmente integrado que ayuda a garantizar la calidad, escalabilidad y disponibilidad de sus aplicaciones en Oracle Cloud.
Evaluaciones de la nube

Ofrecemos nuestro marco de evaluación de la nube, que es un conjunto de herramientas, metodologías y mejores prácticas que analizan los requisitos únicos de su negocio y proporcionan hojas de ruta detalladas.
Centro de excelencia de nivel K-12

Aportamos una experiencia incomparable en la implementación de Oracle en K-12, lo que significa que su distrito puede alcanzar rápidamente el valor de la automatización, la integración, la facilidad de uso, el autoservicio y los paradigmas transformados de informes.

Una alianza estratégica

Construir juntos la vitalidad del negocio

Desde que nos incorporamos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, soporte dedicado del producto y una alineación más estrecha en el desarrollo, las ventas y la entrega.

Estos beneficios, combinados con la colaboración de décadas entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para alcanzar una transformación duradera y el éxito.
El valor que entregamos

Le ayudamos a publicar datos financieros y operativos claros y accesibles, lo que permite a los ciudadanos realizar un seguimiento del gasto y los resultados de los proyectos. Esto genera confianza pública con procesos auditables y coherentes.

Trabajamos con usted para consolidar en una única fuente de información los sistemas que están en silos, con menos reprocesos entre departamentos y costos más bajos a largo plazo mediante la automatización de procesos y servicios compartidos.

Le ayudamos a ejercer flujos de trabajo estandarizados alineados con las regulaciones del gobierno y a proporcionar informes automatizados a los organismos de supervisión estatales y federales. Esto minimiza el riesgo de fraude, desperdicio y abuso gracias a mejores controles.

Ayudamos a implementar herramientas intuitivas para los empleados en tareas rutinarias como adquisiciones, RR. HH. y nóminas. También facilitamos la colaboración entre agencias con sistemas basados en la nube. Estas mejoras liberan al personal del trabajo manual repetitivo para que puedan centrarse en las prioridades orientadas a los ciudadanos.

Podemos proporcionar a los líderes paneles y analytics en tiempo real, apoyando la planificación proactiva de presupuestos, necesidades de fuerza laboral y respuesta a emergencias, así como fomentar políticas basadas en evidencia que empleen conjuntos de datos integrados.

Ayudamos a un ajuste rápido a los cambios de políticas, cambios de financiamiento o emergencias, así como a las agencias a adoptar nuevos modelos de servicio (como interacción móvil, chatbots de IA). También ayudamos a preparar las operaciones para el futuro con plataformas de ERP escalables en la nube.

Cómo aportamos valor
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de despliegue hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Industrias

Gobierno Distritos escolares K-12 Energía y servicios públicos Viajes y transporte
Insights
Soluciones de la industria para K-12: gestión del capital humano

Simplifique los procesos, maximice los recursos y reduzca los costos.

IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Pruebas automatizadas rápidas para cada actualización de Oracle Cloud.

Soluciones de la industria K-12: Finanzas

Transforme el paradigma de los informes financieros y analytics para los distritos K-12.

Servicios relacionados IBM® Accelalpha
Como parte del ecosistema de Oracle de IBM® Consulting, IBM Accelalpha aporta a Oracle Cloud una amplia experiencia en la transformación de la cadena de suministro y la logística. Ofrecemos una transformación integral impulsada por IA, automatización y las mejores prácticas de la industria. Gracias a la escala global de IBM y a la especialización de IBM Accelalpha en la cadena de suministro, nuestros clientes obtienen resultados empresariales más rápidos e inteligentes.
IBM® Symatrix
Fundada con un enfoque en Oracle Human Capital Management (HCM), IBM Symatrix lleva más de dos décadas ayudando a las organizaciones a desbloquear al máximo sus aplicaciones empresariales. No solo implementamos Oracle, sino que lo optimizamos para que funcione de manera más inteligente y proporcione a nuestros clientes el retorno de la inversión (ROI) esperado.
IBM Consulting Oracle Services
Con más de 10 000 consultores dedicados de Oracle Cloud que ayudaron a los clientes a completar con éxito más de 6500 proyectos de Oracle, IBM ofrece servicios y consultoría de Oracle a clientes que incluyen una hoja de ruta para su inversión en transformación en la nube, desde la consultoría hasta la implementación en la nube y soporte.
Siguientes pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto y nos comunicaremos para responder sus preguntas, analizar cómo nuestros servicios de consultoría empresarial pueden ayudarle y explorar los siguientes pasos.

Carreras en IBM Consulting

Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.

 Ver oportunidades de carrera Asociación con IBM

Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos y recursos.

 Únase a IBM Partner Plus Visite la página de recursos de IBM Consulting

Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.

