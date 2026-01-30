IBM® Applications Software Technology

Desde que nos incorporamos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, soporte dedicado del producto y una alineación más estrecha en el desarrollo, las ventas y la entrega.

Estos beneficios, combinados con la colaboración de décadas entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para alcanzar una transformación duradera y el éxito.