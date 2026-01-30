Impulso de la transformación digital en el sector público
Durante mucho tiempo, IBM Applications Software Technology ha mantenido el reconocimiento como líder en la modernización de la planificación de recursos empresariales (ERP) y la transformación del sector público con Oracle Cloud. Desde las finanzas y sistemas ERP hasta los programas de misión crítica del gobierno, ayudamos a las organizaciones a optimizar las operaciones, fortalecer el cumplimiento y ofrecer mejores resultados para los ciudadanos y los stakeholders. Con IBM y Oracle, reunimos escala global, innovación en IA y experiencia especializada para ayudar a los clientes a prosperar en un mundo complejo.
Ofrecemos soluciones de aplicaciones Oracle personalizadas que ayudan a garantizar que su organización interactúe con los ciudadanos con eficacia, opere de manera eficiente y gestione sus datos de forma segura.
Aportamos una gran experiencia en una amplia variedad de soluciones de tecnología y brindamos ayuda para garantizar que su arquitectura considere aspectos clave de integración, seguridad y, lo mejor de todo, tranquilidad.
Le ayudamos a cambiar su enfoque de la resolución de problemas a la mejora continua de las operaciones de TI con nuestros servicios integrales para infraestructura, plataforma, aplicaciones y DevOps.
Brindamos un servicio de pruebas automatizadas totalmente integrado que ayuda a garantizar la calidad, escalabilidad y disponibilidad de sus aplicaciones en Oracle Cloud.
Ofrecemos nuestro marco de evaluación de la nube, que es un conjunto de herramientas, metodologías y mejores prácticas que analizan los requisitos únicos de su negocio y proporcionan hojas de ruta detalladas.
Aportamos una experiencia incomparable en la implementación de Oracle en K-12, lo que significa que su distrito puede alcanzar rápidamente el valor de la automatización, la integración, la facilidad de uso, el autoservicio y los paradigmas transformados de informes.
Desde que nos incorporamos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, soporte dedicado del producto y una alineación más estrecha en el desarrollo, las ventas y la entrega.
Estos beneficios, combinados con la colaboración de décadas entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para alcanzar una transformación duradera y el éxito.
Le ayudamos a publicar datos financieros y operativos claros y accesibles, lo que permite a los ciudadanos realizar un seguimiento del gasto y los resultados de los proyectos. Esto genera confianza pública con procesos auditables y coherentes.
Trabajamos con usted para consolidar en una única fuente de información los sistemas que están en silos, con menos reprocesos entre departamentos y costos más bajos a largo plazo mediante la automatización de procesos y servicios compartidos.
Le ayudamos a ejercer flujos de trabajo estandarizados alineados con las regulaciones del gobierno y a proporcionar informes automatizados a los organismos de supervisión estatales y federales. Esto minimiza el riesgo de fraude, desperdicio y abuso gracias a mejores controles.
Ayudamos a implementar herramientas intuitivas para los empleados en tareas rutinarias como adquisiciones, RR. HH. y nóminas. También facilitamos la colaboración entre agencias con sistemas basados en la nube. Estas mejoras liberan al personal del trabajo manual repetitivo para que puedan centrarse en las prioridades orientadas a los ciudadanos.
Podemos proporcionar a los líderes paneles y analytics en tiempo real, apoyando la planificación proactiva de presupuestos, necesidades de fuerza laboral y respuesta a emergencias, así como fomentar políticas basadas en evidencia que empleen conjuntos de datos integrados.
Ayudamos a un ajuste rápido a los cambios de políticas, cambios de financiamiento o emergencias, así como a las agencias a adoptar nuevos modelos de servicio (como interacción móvil, chatbots de IA). También ayudamos a preparar las operaciones para el futuro con plataformas de ERP escalables en la nube.
Desde el tipo de despliegue hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.
Aumente la eficiencia y mejore los servicios a los ciudadanos con nuestras soluciones para la industria prediseñadas para el gobierno estatal y local.
Nuestro centro de excelencia K-12 aporta un gran valor con propiedad intelectual que aborda cuestiones como el pago de contratos docentes, la contabilidad de actividades estudiantiles y la generación de presupuestos para los puestos. También incluye una biblioteca de informes y paneles personalizados para directores, supervisores escolares y padres.
Resuelva los desafíos críticos del negocio y transforme las operaciones mediante el uso de datos enriquecidos y tecnologías potentes que integran la optimización de IA.
Mejore las operaciones y obtenga un mayor insight abordando la planificación y programación de servicios, la gestión de la flota, la experiencia de los pasajeros, la seguridad y el cumplimiento normativo, y la gestión de costos.
Simplifique los procesos, maximice los recursos y reduzca los costos.
Pruebas automatizadas rápidas para cada actualización de Oracle Cloud.
Transforme el paradigma de los informes financieros y analytics para los distritos K-12.
