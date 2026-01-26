Detrás de cada nube... entregando transformación digital
IBM Symatrix ayuda a las organizaciones a lograr una verdadera transformación, no solo la implementación, con más de 20 años de experiencia en Oracle Human Capital Management (HCM). Combinamos un profundo conocimiento funcional con insights impulsados por IA, automatización y metodologías probadas para ofrecer resultados medibles como eficiencia, cumplimiento y retorno de la inversión (ROI).
Actuando como una extensión de su equipo, gestionamos todo, desde la nómina y las pruebas hasta la migración a la nube y el soporte continuo, con el fin de asegurar que se mantenga el valor mucho después de la puesta en marcha. Junto con IBM Consulting, Oracle y nuestros socios del ecosistema, IBM Symatrix proporciona la escala y la innovación para ayudar a las empresas a modernizarse con confianza y lograr un éxito sostenible.
Una suite basada en la nube, impulsada por IA, que gestiona todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación.
Una suite basada en la nube que optimiza las finanzas, las adquisiciones y la gestión de proyectos para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Desde el caso de negocio de inversión y la hoja de ruta hasta el intercambio de conocimientos para optimización, mayor participación y obtención de resultados.
Soporte integral para ejecutar, optimizar y mejorar las aplicaciones Oracle y los entornos de nube.
Soluciones de nómina gestionadas por expertos que agilizan, optimizan y garantizan el cumplimiento normativo dentro de Oracle HCM.
Desde que nos incorporamos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, soporte dedicado del producto y una alineación más estrecha en el desarrollo, las ventas y la entrega.
Estos beneficios, combinados con la colaboración de décadas entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para alcanzar una transformación duradera y el éxito.
Con más de 25 años de experiencia en RR. HH. y nóminas de Oracle, trabajamos con usted para lograr los resultados que desea.
IBM Symatrix ofrece acuerdos de alto nivel de servicio (SLA) en temas de administración de sistemas, soporte, seguridad y gestión de proyectos.
Le guiamos a lo largo de todo el proceso, desde el desarrollo inicial del caso de negocio hasta la implementación, el soporte de aplicaciones y la subcontratación operativa de la nómina.
La industria financiera cambia constantemente. IBM Symatrix ha ayudado a su industria a liberar las infinitas posibilidades de sus aplicaciones empresariales con servicios de aplicaciones gestionadas y nómina gestionada globalmente.
El escenario está cambiando y las universidades entienden que al adoptar la tecnología para permitir que su organización trabaje de manera más inteligente, pueden generarse infinitas posibilidades. IBM Symatrix puede ayudarle a optimizar sus aplicaciones empresariales, además de proporcionar un servicio de informes HESA.
Con una fuerza laboral altamente calificada, disparidad salarial, objetivos de diversidad e inclusión, recortes de costos y un escenario competitivo, su personal es su activo clave. IBM Symatrix ha ayudado a su industria a optimizar sus aplicaciones empresariales con servicios gestionados de aplicación y nóminas gestionadas globales.
La transformación digital está generando nuevas oportunidades y desafíos para las tiendas de venta minorista. En el sector de venta minorista también tienen una enorme tarea que completar con respecto al cambio de estaciones. Esta fluctuación en la dotación de personal es clave y los desafíos que plantea en el empleo temporal son palpables.
