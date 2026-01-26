IBM® Symatrix

Profunda experiencia en HCM e IBM Payroll Services con Oracle, respaldada por IBM

IBM Symatrix ayuda a las organizaciones a lograr una verdadera transformación, no solo la implementación, con más de 20 años de experiencia en Oracle Human Capital Management (HCM). Combinamos un profundo conocimiento funcional con insights impulsados por IA, automatización y metodologías probadas para ofrecer resultados medibles como eficiencia, cumplimiento y retorno de la inversión (ROI).

Actuando como una extensión de su equipo, gestionamos todo, desde la nómina y las pruebas hasta la migración a la nube y el soporte continuo, con el fin de asegurar que se mantenga el valor mucho después de la puesta en marcha. Junto con IBM Consulting, Oracle y nuestros socios del ecosistema, IBM Symatrix proporciona la escala y la innovación para ayudar a las empresas a modernizarse con confianza y lograr un éxito sostenible.

 
Beneficios Más de 25 años de experiencia en Oracle 56 net promoter score 3 acreditaciones: ISO27001, BACs y Cyber Essentials
Capacidades
Oracle Cloud HCM

Una suite basada en la nube, impulsada por IA, que gestiona todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación.
Oracle Cloud ERP

Una suite basada en la nube que optimiza las finanzas, las adquisiciones y la gestión de proyectos para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Servicios de consultoría de primera clase

Desde el caso de negocio de inversión y la hoja de ruta hasta el intercambio de conocimientos para optimización, mayor participación y obtención de resultados.
IBM Managed Services with Oracle

Soporte integral para ejecutar, optimizar y mejorar las aplicaciones Oracle y los entornos de nube.
IBM Payroll Services with Oracle

Soluciones de nómina gestionadas por expertos que agilizan, optimizan y garantizan el cumplimiento normativo dentro de Oracle HCM.

Una alianza estratégica

Construir juntos la vitalidad del negocio

Desde que nos incorporamos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, soporte dedicado del producto y una alineación más estrecha en el desarrollo, las ventas y la entrega.

Estos beneficios, combinados con la colaboración de décadas entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para alcanzar una transformación duradera y el éxito.
El valor que entregamos

Con más de 25 años de experiencia en RR. HH. y nóminas de Oracle, trabajamos con usted para lograr los resultados que desea.

IBM Symatrix ofrece acuerdos de alto nivel de servicio (SLA) en temas de administración de sistemas, soporte, seguridad y gestión de proyectos.

Le guiamos a lo largo de todo el proceso, desde el desarrollo inicial del caso de negocio hasta la implementación, el soporte de aplicaciones y la subcontratación operativa de la nómina.

Cómo aportamos valor
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de despliegue hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Industrias

Servicios financieros Educación superior Servicios profesionales Venta minorista y hotelería
Insights
Servicios gestionados de próxima generación para Oracle Cloud y EBS
Impulse la eficiencia y la resiliencia con IBM Managed Services with Oracle
IBM Payroll Services with Oracle
Ofrecer servicios de nómina totalmente gestionados
Servicios relacionados IBM® Accelalpha
Como parte del ecosistema de Oracle de IBM® Consulting, IBM Accelalpha aporta a Oracle Cloud una amplia experiencia en la transformación de la cadena de suministro y la logística. Ofrecemos una transformación integral impulsada por IA, automatización y las mejores prácticas de la industria. Gracias a la escala global de IBM y a la especialización de IBM Accelalpha en la cadena de suministro, nuestros clientes obtienen resultados empresariales más rápidos e inteligentes.
IBM® Applications Software Technology
Las organizaciones del sector público confían en IBM Applications Software Technology para modernizar la nube ERP y acelerar la implementación de HCM. En colaboración con IBM y Oracle, combinamos la amplia experiencia de IBM Applications Software Technology en el sector público con la capacidad de entrega global y las capacidades de IA de IBM para ofrecer resultados transformadores.
IBM Consulting Oracle Services
Con más de 10 000 consultores dedicados de Oracle Cloud que ayudaron a los clientes a completar con éxito más de 6500 proyectos de Oracle, IBM ofrece servicios y consultoría de Oracle a clientes que incluyen una hoja de ruta para su inversión en transformación en la nube, desde la consultoría hasta la implementación en la nube y soporte.
Siguientes pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto y nos comunicaremos para responder sus preguntas, analizar cómo nuestros servicios de consultoría empresarial pueden ayudarle y explorar cuáles serán los siguientes pasos.

