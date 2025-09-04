IBM® Accelalpha

Implementación, integración y administración de soluciones de Oracle en la nube

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo pasar de las operaciones con ganancias graduales a un nuevo impacto neto. 

Amplia experiencia en la cadena de suministro, impulsada por IBM

IBM® Accelalpha, que ahora es parte de IBM Consulting, es un líder de confianza en la transformación de la cadena de suministro con Oracle Cloud. Ayudamos a nuestros clientes a eliminar los cuellos de botella, agilizar las entregas y desarrollar la resiliencia desde la logística y el cumplimiento comercial hasta la gestión de almacenes y las cadenas de suministro conectadas.

Más allá de nuestra experiencia en la cadena de suministro, IBM Accelalpha continúa ofreciendo implementaciones de Oracle Cloud de múltiples pilares, que incluyen planificación de recursos empresariales (ERP), gestión del rendimiento empresarial (EPM), experiencia del cliente (CX) y gestión del capital humano (HCM), desde la estrategia y el diseño hasta el despliegue y el soporte, ahora fortalecidos bajo IBM Consulting. Junto con IBM y Oracle, combinamos la experiencia especializada en aplicaciones de Oracle Cloud con soluciones de escala global e impulsadas por IA para ofrecer negocios más inteligentes, rápidos y saludables.
Beneficios +790 Consultores de Oracle >600 proyectos ejecutados en 2024 400 clientes únicos en Oracle Cloud Más de 600 Certificaciones de Oracle +8 promedio de años de experiencia en aplicaciones Oracle
Capacidades
Oracle Cloud ERP

Una suite basado en la nube que optimiza las finanzas, las adquisiciones y la gestión de proyectos para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Oracle Cloud HCM

Una suite basada en la nube, impulsada por IA, que administra todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación.
Oracle Cloud EPM

Una suite de gestión del rendimiento que apoya la planeación, el elaboración de presupuestos, los pronósticos y los informes para alinear la estrategia con la ejecución.
Oracle Cloud SCM

Una plataforma integrada que conecta la planificación, el abastecimiento, la fabricación, la logística y el mantenimiento para impulsar la agilidad y la resiliencia.
Oracle Cloud CX

Una suite de experiencia del cliente que unifica marketing, ventas, servicio y comercio para ofrecer recorridos personalizados de principio a fin.

Una alianza estratégica

Construir juntos la vitalidad del negocio

Desde que nos incorporamos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, soporte dedicado del producto y una alineación más estrecha en el desarrollo, las ventas y la entrega.

Estos beneficios, combinados con la colaboración de décadas entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para alcanzar una transformación duradera y el éxito.
El valor que entregamos

Hacemos posible efectuar reducciones de costos medibles mediante la automatización de flujos de trabajo clave y la optimización de las implementaciones de Oracle Cloud. Los clientes informan de menores costos de TI, ahorros adicionales y una reducción de la carga manual de aplicaciones como Oracle Cloud ERP, EPM y cadena de suministro.

Ayudamos a nuestros clientes a ofrecer un servicio de atención al cliente más rápido y uniforme mediante el uso de Oracle CX. Desde los portales de autoservicio hasta el servicio de campo, los clientes están transformando los flujos de trabajo de soporte y aumentando la satisfacción del cliente en todos los canales.

Simplificamos las operaciones mediante el uso de Oracle Cloud, desde las finanzas hasta la logística. Nuestros clientes eliminan los cuellos de botella con automatización y flujos de trabajo basados en roles. Ofrecemos una transformación digital integral con aplicaciones de Oracle Cloud.

Nuestros clientes han visto mejoras significativas en sus procesos financieros, como order-to-cash (del pedido de un cliente hasta el pago). Estas mejoras incluyen reducciones notables en la planificación financiera y el cierre mediante el uso de Oracle EPM.

Ayudamos a los líderes de logística y fabricación a optimizar la planeación, el cumplimiento comercial y la entrega de pedidos mediante el uso de Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) y Oracle Warehouse Management System (WMS). Nuestras soluciones integrales de Oracle garantizan una entrega más rápida, mejoran la satisfacción del cliente y permiten una coordinación instantánea entre las redes de suministro globales.

Cómo aportamos valor
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de despliegue hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Industrias

Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud a cada industria en la creación de soluciones a la medida que abordan los desafíos específicos de la industria, desde la volatilidad de la cadena de suministro hasta las exigencias regulatorias y las expectativas de los clientes.

Manufactura Alta tecnología Servicios financieros Servicios profesionales Comunicaciones

Insights

Transformación digital: 4 pasos para una implementación exitosa de la nube Aprenda más
Cómo hacer que la transformación digital funcione para su negocio
Desafíos y soluciones para una implementación exitosa
Transformación de ingresos para la fabricación industrial
Optimice los precios y las ventas con Oracle CPQ
Mejore el éxito empresarial con una solución integral de Oracle Cloud
Trabaje en conjunto con IBM Accelalpha para simplificar su tecnología
Servicios relacionados IBM® Applications Software Technology
Las organizaciones del sector público confían en IBM Applications Software Technology para modernizar la nube ERP y acelerar la implementación de HCM. En colaboración con IBM y Oracle, combinamos la amplia experiencia de IBM Applications Software Technology en el sector público con la capacidad de entrega global y las capacidades de IA de IBM para ofrecer resultados transformadores.
IBM® Symatrix
Fundada con un enfoque en Oracle HCM, IBM Symatrix ha pasado más de dos décadas ayudando a las organizaciones a desbloquear todo el potencial de sus aplicaciones empresariales. No solo implementamos Oracle, sino que lo optimizamos para que funcione de manera más inteligente y proporcione a nuestros clientes el retorno de la inversión (ROI) esperado.
IBM Oracle Consulting Services
Con más de 10 000 consultores dedicados de Oracle a la nube que ayudaron a los clientes a completar con éxito más de 6500 proyectos de Oracle, IBM ofrece servicios y consultoría de Oracle a clientes que incluyen una hoja de ruta para su inversión en transformación en la nube, desde consultoría hasta la implementación en la nube y soporte.
Siguientes pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto y nos comunicaremos para responder sus preguntas, analizar cómo nuestros servicios de consultoría empresarial pueden ayudarle y explorar cuáles serán los siguientes pasos.

Carreras en IBM Consulting

Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.

Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos y recursos.

Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.

