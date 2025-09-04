IBM® Accelalpha, que ahora es parte de IBM Consulting, es un líder de confianza en la transformación de la cadena de suministro con Oracle Cloud. Ayudamos a nuestros clientes a eliminar los cuellos de botella, agilizar las entregas y desarrollar la resiliencia desde la logística y el cumplimiento comercial hasta la gestión de almacenes y las cadenas de suministro conectadas.

Más allá de nuestra experiencia en la cadena de suministro, IBM Accelalpha continúa ofreciendo implementaciones de Oracle Cloud de múltiples pilares, que incluyen planificación de recursos empresariales (ERP), gestión del rendimiento empresarial (EPM), experiencia del cliente (CX) y gestión del capital humano (HCM), desde la estrategia y el diseño hasta el despliegue y el soporte, ahora fortalecidos bajo IBM Consulting. Junto con IBM y Oracle, combinamos la experiencia especializada en aplicaciones de Oracle Cloud con soluciones de escala global e impulsadas por IA para ofrecer negocios más inteligentes, rápidos y saludables.