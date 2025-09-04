Implementación, integración y administración de soluciones de Oracle en la nube
IBM® Accelalpha, que ahora es parte de IBM Consulting, es un líder de confianza en la transformación de la cadena de suministro con Oracle Cloud. Ayudamos a nuestros clientes a eliminar los cuellos de botella, agilizar las entregas y desarrollar la resiliencia desde la logística y el cumplimiento comercial hasta la gestión de almacenes y las cadenas de suministro conectadas.
Más allá de nuestra experiencia en la cadena de suministro, IBM Accelalpha continúa ofreciendo implementaciones de Oracle Cloud de múltiples pilares, que incluyen planificación de recursos empresariales (ERP), gestión del rendimiento empresarial (EPM), experiencia del cliente (CX) y gestión del capital humano (HCM), desde la estrategia y el diseño hasta el despliegue y el soporte, ahora fortalecidos bajo IBM Consulting. Junto con IBM y Oracle, combinamos la experiencia especializada en aplicaciones de Oracle Cloud con soluciones de escala global e impulsadas por IA para ofrecer negocios más inteligentes, rápidos y saludables.
Una suite basado en la nube que optimiza las finanzas, las adquisiciones y la gestión de proyectos para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Una suite basada en la nube, impulsada por IA, que administra todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación.
Una suite de gestión del rendimiento que apoya la planeación, el elaboración de presupuestos, los pronósticos y los informes para alinear la estrategia con la ejecución.
Una plataforma integrada que conecta la planificación, el abastecimiento, la fabricación, la logística y el mantenimiento para impulsar la agilidad y la resiliencia.
Una suite de experiencia del cliente que unifica marketing, ventas, servicio y comercio para ofrecer recorridos personalizados de principio a fin.
Desde que nos incorporamos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, soporte dedicado del producto y una alineación más estrecha en el desarrollo, las ventas y la entrega.
Estos beneficios, combinados con la colaboración de décadas entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para alcanzar una transformación duradera y el éxito.
Hacemos posible efectuar reducciones de costos medibles mediante la automatización de flujos de trabajo clave y la optimización de las implementaciones de Oracle Cloud. Los clientes informan de menores costos de TI, ahorros adicionales y una reducción de la carga manual de aplicaciones como Oracle Cloud ERP, EPM y cadena de suministro.
Ayudamos a nuestros clientes a ofrecer un servicio de atención al cliente más rápido y uniforme mediante el uso de Oracle CX. Desde los portales de autoservicio hasta el servicio de campo, los clientes están transformando los flujos de trabajo de soporte y aumentando la satisfacción del cliente en todos los canales.
Simplificamos las operaciones mediante el uso de Oracle Cloud, desde las finanzas hasta la logística. Nuestros clientes eliminan los cuellos de botella con automatización y flujos de trabajo basados en roles. Ofrecemos una transformación digital integral con aplicaciones de Oracle Cloud.
Nuestros clientes han visto mejoras significativas en sus procesos financieros, como order-to-cash (del pedido de un cliente hasta el pago). Estas mejoras incluyen reducciones notables en la planificación financiera y el cierre mediante el uso de Oracle EPM.
Ayudamos a los líderes de logística y fabricación a optimizar la planeación, el cumplimiento comercial y la entrega de pedidos mediante el uso de Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) y Oracle Warehouse Management System (WMS). Nuestras soluciones integrales de Oracle garantizan una entrega más rápida, mejoran la satisfacción del cliente y permiten una coordinación instantánea entre las redes de suministro globales.
Aportamos una profunda experiencia en Oracle Cloud a cada industria en la creación de soluciones a la medida que abordan los desafíos específicos de la industria, desde la volatilidad de la cadena de suministro hasta las exigencias regulatorias y las expectativas de los clientes.
Transformamos las operaciones de fabricación con Oracle Cloud Manufacturing, Warehouse Management System (WMS) e IoT. Los clientes se benefician del seguimiento de inventario en tiempo real, el flujo de trabajo automatizado en almacén y producción y la rastreabilidad global, lo que permite una rápida gestión de pedidos, reducción de chatarra y un control regulatorio más estricto.
Ayudamos a las empresas de alta tecnología a adaptarse a los ciclos rápidos de productos y a las interrupciones del suministro. Implementamos Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM y OTM, con nuestro kit de herramientas iAccel, para ayudar a garantizar entregas rápidas y compatibles y configuraciones escaladas. Los clientes logran cadenas de suministro resilientes, lanzamientos más rápidos y operaciones más fluidas.
En servicios financieros, desplegamos Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) y EPM para automatizar los informes regulatorios, la conciliación de saldos y el cierre financiero. Los clientes agilizan los ciclos de cierre, mejoran la preparación para auditorías y obtienen insight financiero en tiempo real, lo que permite tomar decisiones más rápidas y reducir el riesgo.
Las empresas de servicios profesionales obtienen eficiencia y agilidad gracias a Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) y las finanzas de proyectos implementadas con nuestra ayuda. Integramos la planificación de recursos, la automatización de facturación y los analytics de la fuerza laboral, lo que ayuda a las empresas a mejorar la utilización, reducir la sobrecarga y escalar la entrega a los clientes perfectamente.
En el sector de comunicaciones, utilizamos Oracle CPQ, Subscription Management y Cloud CX para habilitar ofertas personalizadas, facturación flexible y soporte de alta calidad. Los clientes lanzan nuevos paquetes de servicios más rápido, mejoran la incorporación de clientes e impulsan la satisfacción y retención de los suscriptores.
