Gobierno escocés e IBM
El gobierno escocés (SG) es responsable de desarrollar la política y la agenda legislativa con los ministros. Como elemento central del sector público escocés, el SG patrocina y financia muchos de los organismos públicos responsables de la capacidad de servicios a la población de cinco millones de personas de Escocia.
Para trabajar de manera efectiva con muchos otros organismos públicos, el SG debe funcionar sin problemas detrás de escena. Esa no siempre ha sido una tarea fácil, especialmente dada la tecnología fragmentada y obsoleta.
Esta era la realidad a la que se enfrentaban las funciones de recursos humanos (RR. HH.) y finanzas en el SG. Durante décadas, sus equipos habían estado utilizando dos sistemas Oracle E-Business separados para finanzas y compras y RR. HH. y nómina. Estos sistemas heredados no se habían mantenido al día con el crecimiento organizacional o el cambio tecnológico, lo que hacía que los usuarios dependieran de hojas de cálculo y soluciones manuales para realizar su trabajo.
Como afirma Brian Reid, director de transformación corporativa: “Fue un caso clásico de tecnología obsoleta que ya no satisfacía las necesidades de la organización. En lugar de ser una ayuda, nuestros sistemas impedían que las personas trabajaran de manera eficiente y obtuvieran la información que necesitaban. También conllevaron un gran riesgo operativo. Por ejemplo, en nuestra plataforma anterior era muy difícil mantener la nómina”.
El SG tenía la aspiración permanente de llevar las finanzas y los RR. HH. a una plataforma de servicios compartidos para estandarizar procesos, reducir costos y mejorar las experiencias tanto para los funcionarios como para los ciudadanos.
Reid señala: “Con más de 30 organismos públicos que se ejecutan en los sistemas existentes, ya era efectivamente un servicio compartido. Pero la plataforma nunca había estado a la altura de la visión original del G con respecto a los datos comunes, procesos optimizados y ahorros compartidos. Nuestra aspiración es hacer crecer ese modelo de servicios compartidos y realmente aprovecharlo en beneficio de los empleados del sector público y la población de Escocia”.
Para hacer realidad su visión de los servicios compartidos, el SG necesitaba dejar atrás lo heredado y adoptar una nueva forma de trabajar. El SG eligió Oracle Cloud para abordar sus desafíos porque proporciona una plataforma unificada que integra funciones de finanzas, RR. HH. y nómina. Esto significa que puede permitir procesos estandarizados, con el objetivo final de reducir costos y mejorar las experiencias tanto para los funcionarios como para los ciudadanos.
A continuación, el SG centró su atención en encontrar un socio de implementación e integración de sistemas. El proyecto de migración fue una tarea enorme, que requirió que el SG creara un nuevo ámbito de TI desde cero, migrara desde sistemas existentes y gestionara todos los cambios resultantes en el transcurso de un recorrido largo y desafiante. Por lo tanto, encontrar el socio adecuado era crítico para el éxito del SG.
Se eligió la práctica de Oracle en IBM® Consulting para dirigir la transformación con base en su sólida combinación de experiencia, herramientas innovadoras y metodologías probadas. Con base en IBM® Public Sector Platform for Oracle Cloud, IBM ha estado trabajando en la integración de procesos y datos, en consonancia con la taxonomía de procesos del modelo operativo común (COM). Internamente, IBM ha recurrido a herramientas avanzadas como Ignite Quality Platform, que puede reducir los esfuerzos de prueba hasta en un 60 %, y Oracle Data Migration Toolkit, que puede reducir el esfuerzo de ejecución de la migración hasta en un 40 %. La práctica cuenta con el apoyo de un equipo de más de 400 profesionales dedicados de Oracle Cloud en el Reino Unido, muchos de los cuales cuentan con autorización de seguridad, lo que ayuda a proporcionar un alto nivel de experiencia y preparación.
“Cuando me enteré de que íbamos a trabajar con IBM, me alegré mucho”, recuerda Reid. “IBM es un equipo de calidad, con personas capacitadas, una sólida reputación y alcance global. “Tenía confianza en que nos acompañarían en este proceso de transformación”.
Implementar un sistema ERP nunca es rápido ni fácil; para el SG, el cambio fue un proceso de varios años, con desafíos continuos. La estrecha colaboración con IBM fue crucial para abordar las complejidades, gestionar el cambio y crear una plataforma de servicios compartidos para respaldar todas las finanzas y RR. HH.
Reid explica: “No hemos tenido un acuerdo transaccional e independiente en el que IBM diseñe todo y luego lo implemente. Con IBM, hemos creado conjuntamente un plan y un camino para transitar lo que ha sido una implementación muy complicada. Esa fuerza de asociación y liderazgo de IBM ha sido crucial para nuestros éxitos hasta ahora”.
Como parte del plan, el SG e IBM trabajaron estrechamente para diseñar, configurar y probar las nuevas aplicaciones de Oracle Cloud. El equipo de IBM apoyó la creación de un nuevo modelo operativo objetivo, respaldado por procesos y políticas estandarizados por parte del SG. También trabajó para preparar los datos, los procesos y las personas del SG para trasladarse a la nube, que requirió un extenso trabajo de extracción, transformación y carga (ETL), integraciones y capacitación.
El SG optó por una migración de gran impacto, y puso en marcha todos los módulos de finanzas y recursos humanos en Oracle Cloud en un día. Fue un movimiento audaz, y valió la pena. La nueva plataforma en la nube entró en funcionamiento sin problemas, y brindó una nueva forma de trabajar a 20 000 personas en las operaciones principales y 32 organismos públicos del SG.
A las tres semanas de su puesta en marcha, el SG realizó su primera prueba importante de la nueva plataforma Oracle: ejecutó la nómina mensual de 20 000 empleados. La solución fue aprobada con gran éxito y, desde entonces, ha ayudado al SG a completar varios meses de procesamiento mensual de nóminas.
“Hemos superado muchos hitos clave desde la puesta en marcha, y evitamos todos los problemas potenciales que más nos preocupaban”, dice Reid. “Hacer correctamente los procesos críticos, como la nómina, los pagos y los informes financieros, fue un primer paso vital. Las aplicaciones de Oracle Cloud ofrecen la coherencia, la transparencia y el control sólidos que buscábamos”.
Como se anticipó desde el principio, el proyecto no estuvo exento de desafíos. No todas las partes del sistema y los procesos asociados son aún óptimos. Reid también señala que algunas partes interesadas todavía están haciendo la transición a nuevas formas de trabajar, y que la organización está experimentando los inevitables problemas posteriores a la puesta en marcha, comunes en un cambio de esta escala y complejidad. Como resultado, no todas las partes del SG reconocen aún los beneficios de la transformación. Sin embargo, Reid confía en que la organización tiene la plataforma central y las capacidades que necesita para construir y optimizar. La escala del cambio es muy grande. Reid dice que la mejora continua, las actualizaciones regulares y las asociaciones con Oracle e IBM abordarán aquellas áreas que aún no son óptimas.
“El equipo de IBM ha desempeñado una función crucial en el soporte posterior a la puesta en marcha, ya que nos brinda una continuidad en la experiencia y transferencia de conocimientos”, dice Reid. “En conjunto, hemos actuado rápidamente para abordar los problemas posteriores a la puesta en marcha, hemos revalidado las decisiones de diseño clave en un entorno de 'modo en vivo', y garantizamos que la solución y la plataforma permitan a todos los usuarios obtener el valor total de la transformación”.
Si bien queda mucho trabajo por hacer, en el SG, los equipos ya pueden obtener una visión unificada de los datos financieros y de RR. HH. en la nube, lo que está impulsando una mejor toma de decisiones.
Reid señala: “Con IBM y Oracle, hemos habilitado la tradicional versión única de la verdad. Ahora tenemos la capacidad de ejecutar informes y analytics en un conjunto de datos completo de RR. HH. y finanzas, en lugar de trabajar con dos conjuntos de datos separados. El impacto de esto será significativo. Antes, las personas y el dinero no iban de la mano; ahora sí. Esa es la clave para permitirnos tomar decisiones mucho mejor informadas desde una perspectiva de la gestión”.
Y continúa: “Trabajar en una plataforma común ha acercado a los colegas de RR. HH. y finanzas para comprender y mejorar los datos, administrar el cambio en la plataforma e insertar controles. Ya podemos ver muchas oportunidades para mejorar aún más, habilitadas mediante tecnología compartida, un conjunto de datos común y el deseo de hacer que el modelo operativo funcione lo mejor posible”.
Según Reid, “tenemos transparencia en los datos financieros en Oracle a un nivel mayor que nunca tuvimos en el sistema anterior. Los profesionales de finanzas pueden profundizar en el libro mayor y el plan de cuentas para ver cada factura y cada línea de partida de gasto. Por supuesto, se necesita tiempo para aprender estas nuevas herramientas y familiarizarse ampliamente, pero ya hay señales de que la calidad y transparencia de los datos proporcionarán un insight mucho más rápido y claro de cómo se gasta el dinero”.
Del mismo modo, la adopción de soluciones estándar de las industrias y el seguimiento de enfoques de mejores prácticas para el diseño de procesos está comenzando a brindar un mayor rigor a las operaciones, reducir costos y presentar opciones para el crecimiento departamental y organizacional.
“Los controles integrados en el sistema funcionan bien y la organización puede disfrutar de inmediato los beneficios”, confirma Reid. “Eso es un gran potencial positivo desde el punto de vista de la auditoría. También respalda una mayor diligencia debida en torno a la gestión financiera diaria. Sabemos que las personas siguen procesos congruentes en lugar de hacer las cosas a su manera”.
Con aplicaciones modernas en la nube y procesos estandarizados, el SG está en camino de hacer realidad su ambición de servicios compartidos eficaces. La organización ahora está trabajando con IBM en una serie de sesiones de descubrimiento con otras agencias, con el objetivo de traer más organismos públicos de Escocia a la misma plataforma de servicios compartidos.
Reid comenta: “Cada uno de esos organismos públicos tiene que gestionar la nómina, los registros de RR. HH., las finanzas y las cuentas de informes. Ahora está disponible la opción de trabajar con nosotros y unirse a una plataforma compartida, lo que significa que los organismos públicos individuales pueden evitar internalizar todo el problema y todos los costos. La oportunidad de desduplicar y trabajar juntos para construir y madurar servicios tecnológicos a escala ahora es real. Si esas entidades se sumaran a nuestra plataforma compartida, obtendrían los beneficios de un cambio acelerado y menores costos de ejecución. “Este es nuestro objetivo final”.
En segundo plano, el SG ha continuado colaborando con IBM en el perfeccionamiento de los nuevos sistemas y prácticas de trabajo. Reid concluye: “Los problemas son inevitables en un proyecto importante como este. Lo clave es cómo resolver esos problemas, mantener la calma y conservar un fuerte espíritu de equipo. Es fundamental contar con un socio que mantenga el rumbo, trabaje en armonía con sus equipos internos para el beneficio colectivo y reconozca cuándo necesita orientación para tomar las decisiones correctas. Creo que IBM fue ese socio y estamos felices de tenerlos de nuestro lado mientras continuamos nuestro proceso”.
El gobierno escocés (SG) es responsable de desarrollar la política y la agenda legislativa con los ministros. Como elemento central del sector público escocés, el SG patrocina y financia muchos de los organismos públicos responsables de la capacidad de servicios a la población de cinco millones de personas de Escocia.
Asóciese con IBM para transformarse más rápido y desbloquear un mayor valor de las aplicaciones de Oracle Cloud
© 2024 International Business Machines Corporation
IBM y el logotipo de IBM son marcas comerciales de IBM Corporation, registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Es posible que otros nombres de productos y servicios sean marcas registradas de IBM o de otras empresas. Puede consultar una lista actualizada de marcas registradas de IBM en ibm.com/trademark.
Este documento está actualizado a la fecha inicial de publicación e IBM puede modificarlo en cualquier momento.
Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o eliminaciones sin previo aviso, y representan solo metas y objetivos.
ESTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO, IBM SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO QUE SURJA DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA INTERRUPCIÓN DE LAS OPERACIONES, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O DE OPORTUNIDAD.
Los ejemplos de los clientes se presentan como ilustraciones de cómo esos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber logrado. El rendimiento real, el costo, los ahorros u otros resultados en otros entornos operativos pueden variar.
No todas las soluciones están disponibles en todos los países en los que opera IBM.
Es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto o programa con productos y programas de IBM.
El cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones que le sean aplicables. IBM no brinda asesoría legal ni declara que sus servicios o productos garantizarán que el cliente cumpla con cualquier ley o regulación.