워크로드 관리란 무엇인가요?

계속하기 전에, "워크로드 관리"라는 표현이 여러 의미를 담고 있기 때문에 용어를 좀 더 정확히 정의해보겠습니다. 이러한 정의는 완전히 동떨어진 것은 아니고 어느 정도 유사하기도 하지만, 분명한 차이가 있습니다.

직원 사용 및 작업 공유라는 한 가지 맥락에서 워크로드 관리는 팀의 워크로드 관리 또는 조직이 실행하려는 총 작업량이 회사의 다양한 부서 및 팀 구성원 간에 공유되는 방식을 의미할 수 있습니다.

확실히, 팀의 역량이나 업무 분담에 대해 이야기할 때는 ‘인간적인 요소’가 작용합니다. 이는 각자 자신의 일을 어떻게 수행하는지를 다루는 것이기 때문입니다. 이러한 인간적인 요소는 워크로드 관리의 핵심 활동에서도 여전히 존재합니다. 여기에는 팀 성과와 생산성과 관련된 지표를 검증 가능하게 모니터링하는 것뿐만 아니라, 팀워크와 같은 중요하지만 구체적이지 않은 무형 요소들도 고려하는 것이 포함됩니다.

그러나 다른 의미에서 워크로드 관리는 엄격한 컴퓨팅 관점에서 생산성에 대한 동일한 질문을 살펴봅니다. 이러한 의미에서 워크로드 관리는 조직이 목표를 달성하기 위해 완료해야 하는 컴퓨팅 프로젝트 작업을 파악하는 작업 관리 활동입니다. 조직은 이렇게 수집된 수치를 사용하여 용량 계획을 정확하게 예측하고 작업 관리를 수행하여 이를 실현하는 데 도움을 줄 것입니다. 그런 다음 집단 워크플로를 균형 잡힌 워크로드 분산으로 분산하는 방법을 알아내는 것으로 이어집니다.

그런 다음 두 가지 논의를 수행해야 하는 프로젝트 관리 작업, 해당 작업을 실행하도록 할당된 인력 직원, 작업을 수행하는 데 필요한 컴퓨터 시스템 및 프로세스를 다루는 단일 대화로 결합하는 세 번째이자 더 넓은 의미의 "워크로드 관리"가 있습니다. 이 주제를 완전히 연구하려면 "워크로드 관리"에 대한 포괄적인 의미와 그에 수반되는 모든 것을 검토해야 합니다.