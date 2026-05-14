가상 메모리란 무엇인가요?

중앙 처리 장치(CPU)는 컴퓨터의 핵심 구성 요소이며, 여러 종류의 메모리를 활용해 작업을 수행합니다. RAM은 접근 속도가 매우 빠른 메모리이지만, 사용할 수 있는 용량에는 한계가 있습니다. 반면 하드 디스크 드라이브는 저장 공간은 훨씬 넉넉하지만 데이터에 접근하는 속도는 RAM보다 느립니다.

실제 메모리는 컴퓨터에 장착된 메모리를 말합니다. 실제 메모리는 현재 실행 중인 작업에서 즉시 사용할 수 있도록 데이터를 일시적으로 저장하는 RAM 하드웨어를 의미합니다. 프로그래머들은 실제 메모리를 물리 메모리 또는 주 메모리라고도 부릅니다. 반면 보조 메모리는 비휘발성 메모리로, 컴퓨터의 전원이 꺼지거나 전원에서 분리되어도 저장된 데이터를 유지합니다. 이는 RAM과의 가장 큰 차이점이며, 성능 면에서도 여러 차이가 있습니다.

이를 자동차에 비유하면 RAM은 스포츠카와 같습니다. 속도는 매우 빠르고 가격도 비싸지만 운전자와 동승자 정도만 탈 수 있을 만큼 공간이 좁듯, 용량도 크지 않습니다. 반면 보조 메모리는 실용적인 미니밴과 비슷합니다. 속도는 느리지만 비용이 저렴하고, 주 메모리보다 훨씬 큰 용량을 제공합니다.

하드 드라이브(HDD)는 데이터를 저장하고 읽고 쓰는 장치 전체를 의미하며, 하드 디스크는 HDD 내부에서 자기 방식으로 데이터를 기록하는 원형 저장 매체를 말합니다.

오늘날에는 대부분 HDD 대신 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 사용됩니다. SSD는 HDD와 같은 역할을 수행하지만, 움직이는 부품 대신 비휘발성 메모리 칩으로 구성된 플래시 메모리를 사용합니다. SSD는 뛰어난 속도와 얇은 크기, 낮은 전력 소비를 바탕으로 HDD보다 우수한 성능을 제공합니다.

가상 메모리는 이전에 사용되었지만 한동안 사용되지 않고 남아 있던 RAM의 일부를 일시적으로 활용하는 방식으로 동작합니다. 운영 체제는 거의 사용되지 않는 RAM의 데이터를 하드 디스크 드라이브에 있는 스왑 파일(또는 페이지 파일)로 옮깁니다.

확보된 RAM 공간은 곧바로 다른 작업에 사용할 수 있게 됩니다. 이렇게 확보한 메모리 덕분에 사용자는 시스템 성능 저하나 눈에 띄는 속도 저하 없이 여러 프로그램을 동시에 실행할 수 있습니다.