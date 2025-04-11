시스템 테스트란 무엇인가요?

시스템 테스트는 성능 중심으로 시스템 전체를 처음부터 끝까지 검증하는 종합적인 소프트웨어 테스트입니다. 이 테스트에는 Functional Testing(기능 테스트), 비기능 테스트, 인터페이스 테스트, 스트레스 테스트, 복구 테스트 등 다양한 측면이 포함됩니다.
현미경으로 소프트웨어 시스템을 보고 있다고 상상해 보세요. 가장 높은 배율로 확대하면 소프트웨어 시스템의 기본 구성 요소인 단위를 관찰할 수 있습니다. 그다음 시야를 넓혀 배율을 한 단계 낮춰 보면 이러한 개별 단위로 구성된 모듈을 확인할 수 있습니다. 마지막으로 완전히 축소하면 시스템 전체를 볼 수 있는 시스템 레벨에 도달합니다. 이 수준에서는 시스템 내 모든 구성 요소와 각 모듈이 만들어낸 모든 구성 요소들이 어떻게 함께 작동하는지 한눈에 볼 수 있습니다.
어떤 면에서 시스템 테스트는 이처럼 현미경을 보는 것과 비슷하지만 중요한 차이점이 있습니다. 시스템 테스트는 블랙박스 테스트의 한 형태로, 테스터는 시스템을 구성하는 개별 요소의 모습보다는 시스템 전체 기능에 더 관심을 둡니다. 이러한 종류의 '합격/불합격' 관점에서 볼 때 시스템 동작은 오직 시스템 성능과 관련된 맥락에서만 주목할 만합니다. (화이트박스 테스트는 시스템 내 구성 요소의 특성을 더 잘 들여다볼 수 있게 해 줍니다.)
시스템 테스트에는 특정 소프트웨어 시스템 내에서 함께 작동하거나 작동하지 않을 수 있는 여러 개별 소프트웨어 시스템의 분석이 포함되는 경우가 많습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
우주 발사 전 카운트다운을 생각해 보세요. 모두가 점화와 이륙 전 극적인 10단계 카운트다운은 기억하지만, 비행 책임자가 각 부서에 확인을 요청하고 '준비 완료' 승인을 받는 수많은 점검 과정까지 기억하는 사람은 많지 않습니다. 일반적인 우주 발사에서는 부서장들에게 계획된 운영, 임무 안전, 우주선 시스템, 예상 기상 조건 등 수많은 사안에 대해 의견을 묻습니다. 각 부서가 차례로 질의를 받고, 각 부서장은 이에 대해 순서대로 답변합니다.
마찬가지로 시스템 테스트는 새로운 소프트웨어 시스템을 출시하기 전의 최종 체크리스트로 간주할 수 있습니다. 알려진 모든 소프트웨어 버그를 마지막으로 정리하는 과정이 완료되었습니다. 초기 우주 개척자들이 만든 역사적인 체크리스트와 마찬가지로, 시스템 테스트에 포함된 각 '부서'에서 최종 승인을 받아야 비로소 모든 과정이 마무리됩니다.
각 질문은 시스템 기능 관점에서 검토됩니다.
시스템 테스트에 대해 논의할 때 자연스럽게 테스트 케이스 내에 존재하는 관계인 종속성에 대한 주제를 접하게 됩니다. 이러한 상황에서는 한 테스트 케이스의 결과가 다른 테스트 케이스의 결과에 부분적 또는 전체적으로 의존할 수 있습니다. 종속성에는 기능, 테스트 환경, 보안 정책이 포함될 수도 있으며 조직이 유지하는 전체 테스트 프로세스에 영향을 미칠 수도 있습니다.
시스템 테스트 방법론은 내부 작동에 대한 심층적인 조사를 제공하지 않고(이것이 일종의 블랙박스 테스트라는 점에 유의하세요) 대신 특정 애플리케이션이 작동하는지 여부를 알려줍니다. 시스템 테스트의 취지는 소프트웨어 애플리케이션의 전반적인 기능을 평가하는 과정에서, 격차, 오류 또는 누락된 요구 사항을 찾아내는 데 도움을 주는 것입니다.
시스템 테스트는 일반적으로 Integration Testing(통합 테스트) 후, 승인 테스트 전에 수행되며, 이를 통해 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인합니다. 나중에 자세히 살펴보겠지만, 시스템 테스트는 기능적 측면과 비기능적 측면을 모두 아우르는 경우가 많습니다. 엄격한 기능적 영역과 광범위한 비기능적 영역을 모두 기반으로 하기 때문에 사용성, 보안, 성능과 같은 광범위한 측면을 다루게 됩니다.
시스템 테스트의 주요 목적 중 하나는 소프트웨어의 코딩 언어가 사용 가능한 프로그램으로 변환될 수 있는지 검증하는 것입니다. 그러나 시스템 테스트의 궁극적인 목표는 평가 대상 소프트웨어가 이를 사용할 사용자의 비즈니스 요구 사항을 충분히 지원하는지 확인하는 데 있습니다.
테스트 과정은 변화하는 실제 사용 환경 조건에서도 소프트웨어가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있도록, 실제 운영 환경과 동일하게 설계됩니다. 마찬가지로 테스트 데이터는 실제 데이터와 상황을 모방하도록 만들어집니다. 테스트 케이스가 수행되면 소프트웨어의 결함을 찾아 수정할 수 있습니다.
시스템 테스트는 세 가지 주요 그룹 중 하나에 따라 분류할 수 있습니다. 첫 번째, Functional Testing(기능 테스트)은 시스템 성능과 관련이 있지만 소프트웨어가 약속한 대로 작동하는지 확인하는 것 이상의 깊은 분석은 수행하지 않습니다. 다음은 몇 가지 주요 Functional Testing 유형입니다.
Functional Testing(기능 테스트)은 매우 중요한 정보를 제공하지만, 해당 데이터는 기본적으로 시스템이 제대로 작동하는지 여부에 따라 단순 통과/실패 수준으로 제한됩니다. 여기에는 시스템 보안, UX, 성능 측면과 같은 수많은 관련 변수가 누락되어 있습니다.
비기능 시스템 테스트는 시스템 작동 방식을 판단하는 수단을 제공합니다. Functional Testing(기능 테스트)와 비기능 테스트의 근본적인 차이점은 다음과 같은 간단한 비교로 요약할 수 있습니다.
이를 바탕으로 비기능 시스템 테스트의 주요 유형은 다음과 같습니다.
기능 테스트나 비기능 테스트 범주에 속하지 않더라도 유용한 다른 시스템 테스트 유형도 있습니다. 그중에서도 특히 주목할 만한 몇 가지 방법론을 소개합니다.
시스템 테스트 프로세스는 가장 포괄적인 블랙박스 성능 테스트를 제공하지만, 시스템 테스트 수행에는 잠재적인 문제가 존재할 수 있습니다.
시스템 테스트가 충족해야 하는 요구 사항은 다양합니다. 조직 고유의 비즈니스 요구 사항, 소프트웨어 고유의 기능 요구 사항, 운영에 적용될 수 있는 특정 요구 사항 등 다양합니다. 실제로 운영 체제가 처리해야 하는 시스템 요구 사항은 항상 끊이지 않는 것처럼 보입니다. 요구 사항이 자주 변경되면 시스템에 문제가 발생할 수 있으며, 테스트 케이스가 불완전하게 남을 수 있습니다.
마감일이 비즈니스 환경에 큰 혼란을 가져올 수 있다는 사실은 누구에게나 새삼스러운 일이 아닙니다. 마감일은 업무 일정이 일정 기준에 따른 기대와 충돌할 때 가혹한 영향을 미치는 것으로 잘 알려져 있습니다. 소프트웨어 개발에서 마감 압박이 나타나는 방식은 적절하고 충분한 시스템 테스트가 종종 충분히 이루어지지 못해, 불완전한 방식으로 수행되거나 아예 무시되는 경우가 많다는 점입니다. 이로 인해 소프트웨어 개발 라이프사이클 후반부에서 다시 테스트해야 하는 상황이 발생하고는 합니다.
시스템 테스트는 아무런 맥락 없이, 노력 없이 이루어지는 것이 아닙니다. 테스트 팀의 숙련된 작업, 이를 지원하는 테스트 도구, 그리고 테스트를 가능하게 하는 충분한 예산이 필요합니다. 이러한 요소가 갖춰지지 않으면 편법이 사용되어 불완전한 테스트로 이어지기 쉽습니다. 또한 이러한 방정식 중 어느 하나라도 변경되거나 무시되면, 해당 소프트웨어 애플리케이션이나 제품에 대한 시스템 테스트의 결과로 산출되는 테스트 커버리지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
테스트 과정에서 많은 잠재적 취약점을 평가할 수 있지만, 소프트웨어 엔지니어는 자신이 작업하는 테스트 환경이 충분히 지원되고 제어될 수 있을 때에만 이러한 평가를 수행할 수 있습니다. 테스터가 안정적인 환경에서 작업하지 못하면 잠재적인 소프트웨어 결함을 놓치기 쉽습니다. 또한 불안정한 환경에서 테스터가 수정이 필요한 소프트웨어 버그를 발견하더라도, 나중에 해당 버그를 재현하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
소프트웨어 품질 보증 업무에서 컴퓨터 코드 라인을 검토하는 작업은 지루하고 시간도 많이 소요되는 고된 일입니다. 이러한 작업을 더욱 힘들게 만드는 요인은 테스터, 개발자, 그리고 기타 이해관계자 간의 소통 격차입니다. 모든 비즈니스 활동과 마찬가지로, 소통 문제는 오해를 유발하고 결함이 감지되지 않은 채 운영 환경 속에 자리 잡도록 만들 수 있습니다.
테스트 기법은 다양하며, 테스트 결과도 단순히 이해하기 쉬운 데이터에서부터, 테스트 단계 중과 이후에 더욱 신중하게 관리해야 하는 방대한 데이터 세트까지 다양합니다. 테스트 환경이 실제 운영 환경을 완전히 반영하지 못하면 프로젝트의 복잡성은 더욱 커집니다. 따라서 소프트웨어 개발 과정에서 수립되는 테스트 전략은 이러한 문제를 가장 효과적으로 다룰 수 있는 방법을 고려해야 합니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
성능, 복원력, 확장성을 지키면서 FlashSystem과 Red Hat OpenShift를 사용하여 아키텍처의 데이터 계층을 컨테이너화된 애플리케이션 계층에 연결하는 방법을 알아보세요.
IBM DS8A00 스토리지 시스템 설계, 구현, 조정에 대해 심층적으로 안내합니다. 미션 크리티컬 환경에서 I/O를 간소화하고 고가용성을 유지하며 재해 복구를 강화하는 방법을 알아보세요.
IBM Storage Ceph의 아키텍처와 개념을 소개합니다. AI 워크로드를 지원하고, 스토리지를 통합하고, 다중 계층 애플리케이션에서 비용을 절감하는 확장가능한 자가 치료 데이터 계층을 설계하는 방법을 알아보세요.
수요가 많은 다중 계층 애플리케이션에 대한 데이터 계층에서 병렬 파일 시스템이 처리량과 안정성을 향상시키는 방법에 대한 IDC의 인사이트를 알아봅니다.
금융이나 공급망과 같은 업계에서 생성형 AI를 채택한 실제 사례를 소개합니다. 최신 계층형 아키텍처가 이러한 시스템을 어떻게 지원하는지 알아보세요.
Watsonx.ai는 애플리케이션 개발 팀이 워크플로에 AI를 원활하게 통합할 수 있도록 지원합니다. 이 포괄적인 툴킷은 모델 생성에서 배포에 이르기까지 전체 AI 라이프사이클를 지원합니다.
x86 하드웨어에서 메인프레임 애플리케이션 개발, 테스트, 데모, 교육을 위한 플랫폼을 사용합니다.
앱을 신속하게 설계하고 프로토타입을 제작하여 시장에 쉽게 출시할 수 있는 IBM의 모바일 앱 개발 플랫폼에 대해 알아보세요.
IBM Cloud Application Development Consulting Services는 클라우드 전략을 간소화하기 위한 전문가 지침과 혁신적인 솔루션을 제공합니다. IBM의 클라우드 및 개발 전문가와 협력해 애플리케이션을 현대화, 확장, 가속화하여 비즈니스에 혁신적인 결과를 제공하세요.