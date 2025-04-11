시스템 테스트란 무엇인가요?

현미경으로 소프트웨어 시스템을 보고 있다고 상상해 보세요. 가장 높은 배율로 확대하면 소프트웨어 시스템의 기본 구성 요소인 단위를 관찰할 수 있습니다. 그다음 시야를 넓혀 배율을 한 단계 낮춰 보면 이러한 개별 단위로 구성된 모듈을 확인할 수 있습니다. 마지막으로 완전히 축소하면 시스템 전체를 볼 수 있는 시스템 레벨에 도달합니다. 이 수준에서는 시스템 내 모든 구성 요소와 각 모듈이 만들어낸 모든 구성 요소들이 어떻게 함께 작동하는지 한눈에 볼 수 있습니다.

어떤 면에서 시스템 테스트는 이처럼 현미경을 보는 것과 비슷하지만 중요한 차이점이 있습니다. 시스템 테스트는 블랙박스 테스트의 한 형태로, 테스터는 시스템을 구성하는 개별 요소의 모습보다는 시스템 전체 기능에 더 관심을 둡니다. 이러한 종류의 '합격/불합격' 관점에서 볼 때 시스템 동작은 오직 시스템 성능과 관련된 맥락에서만 주목할 만합니다. (화이트박스 테스트는 시스템 내 구성 요소의 특성을 더 잘 들여다볼 수 있게 해 줍니다.)

시스템 테스트에는 특정 소프트웨어 시스템 내에서 함께 작동하거나 작동하지 않을 수 있는 여러 개별 소프트웨어 시스템의 분석이 포함되는 경우가 많습니다.