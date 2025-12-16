네이티브 통합이란 무엇인가요?

네이티브 통합은 일반적으로 소프트웨어 공급자의 엔지니어가 구축하고 유지 관리하며, 플랫폼을 연결하기 위해 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하는 경우가 많습니다. “네이티브”라는 용어는 가장 기술적으로 정확한 의미에서는 Google Meet과 Google Calendar 간 통합과 같이 동일한 조직에서 만든 애플리케이션 간 통합을 의미합니다. 실무에서는 “네이티브 통합”이 통합에 참여하는 플랫폼 중 하나에서 제공하는 통합을 의미하는 경우도 많습니다.

Salesforce, Google, Microsoft, Shopify에서 제공하는 플랫폼을 포함해 많은 플랫폼은 자체 마켓플레이스를 통해 최적화된 다양한 통합을 제공하며, 이를 통상적으로 “네이티브”라고 부릅니다. Zoom과 Google Calendar 간 통합은 네이티브와 유사한 사용자 경험을 제공합니다. 이 통합은 Google Workspace Marketplace에서 제공되며, 사용자 데이터 사용, 오해를 유발하거나 불쾌감을 줄 수 있는 콘텐츠, 사기 및 기타 문제 요소를 규제하는 Google의 검토 절차를 거칩니다.

이와 같은 네이티브 통합은 애플리케이션의 기본 인터페이스 내에서 최대한 원활하게 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이러한 통합은 두 애플리케이션을 연결하기 위한 즉시 사용 가능한 솔루션이라고 볼 수 있습니다.

가능한 경우 조직은 맞춤형 또는 타사 통합보다 네이티브 통합을 선택하는 경우가 많습니다. 네이티브 통합은 타사 솔루션보다 마찰이 적고, 맞춤형 통합을 구축하고 유지 관리하는 데 드는 시간, 비용 및 인력 부담을 줄일 수 있기 때문입니다.

네이티브 통합은 대부분의 사용자가 자주 사용하는 기능을 제공하도록 설계되어 있습니다. 하지만 일부 사용 사례에서는 충분하지 않을 수밖에 없습니다. 예를 들어, 지원되지 않는 레거시 소프트웨어나 소규모 맞춤형 애플리케이션은 특정 플랫폼의 마켓플레이스에서 네이티브 통합으로 제공되기에는 너무 제한적인 경우가 있습니다.

또한 특정 사용 사례에서는 네이티브 통합이 충분한 제어 기능을 제공하지 못할 수 있습니다. 조직은 더 복잡한 “if/then” 조건 기반 상호작용, 여러 애플리케이션 간 조정된 워크플로 통합, 데이터 흐름에 대한 더 세밀한 제어 또는 네이티브 통합으로는 제공하기 어려운 특정 규정 준수 기능을 필요로 할 수 있습니다. 이러한 경우 조직은 통합 API, iPaaS(통합 플랫폼 서비스) 또는 임베디드 iPaaS와 같은 보다 높은 수준의 맞춤화와 다양한 애플리케이션 및 시스템 통합을 간소화할 수 있는 다른 통합 솔루션을 선택할 수 있습니다.