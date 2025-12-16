네이티브 통합이란 무엇인가요?

네이티브 통합(사내 통합 또는 포인트 투 포인트 통합이라고도 함)은 타사 소프트웨어나 미들웨어와 같은 외부 커넥터(또는 통합) 없이도 애플리케이션 간 데이터 교환을 가능하게 하는 내장 연결 방식을 의미합니다.
네이티브 통합은 일반적으로 소프트웨어 공급자의 엔지니어가 구축하고 유지 관리하며, 플랫폼을 연결하기 위해 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하는 경우가 많습니다. “네이티브”라는 용어는 가장 기술적으로 정확한 의미에서는 Google Meet과 Google Calendar 간 통합과 같이 동일한 조직에서 만든 애플리케이션 간 통합을 의미합니다. 실무에서는 “네이티브 통합”이 통합에 참여하는 플랫폼 중 하나에서 제공하는 통합을 의미하는 경우도 많습니다.
Salesforce, Google, Microsoft, Shopify에서 제공하는 플랫폼을 포함해 많은 플랫폼은 자체 마켓플레이스를 통해 최적화된 다양한 통합을 제공하며, 이를 통상적으로 “네이티브”라고 부릅니다. Zoom과 Google Calendar 간 통합은 네이티브와 유사한 사용자 경험을 제공합니다. 이 통합은 Google Workspace Marketplace에서 제공되며, 사용자 데이터 사용, 오해를 유발하거나 불쾌감을 줄 수 있는 콘텐츠, 사기 및 기타 문제 요소를 규제하는 Google의 검토 절차를 거칩니다.
이와 같은 네이티브 통합은 애플리케이션의 기본 인터페이스 내에서 최대한 원활하게 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이러한 통합은 두 애플리케이션을 연결하기 위한 즉시 사용 가능한 솔루션이라고 볼 수 있습니다.
가능한 경우 조직은 맞춤형 또는 타사 통합보다 네이티브 통합을 선택하는 경우가 많습니다. 네이티브 통합은 타사 솔루션보다 마찰이 적고, 맞춤형 통합을 구축하고 유지 관리하는 데 드는 시간, 비용 및 인력 부담을 줄일 수 있기 때문입니다.
네이티브 통합은 대부분의 사용자가 자주 사용하는 기능을 제공하도록 설계되어 있습니다. 하지만 일부 사용 사례에서는 충분하지 않을 수밖에 없습니다. 예를 들어, 지원되지 않는 레거시 소프트웨어나 소규모 맞춤형 애플리케이션은 특정 플랫폼의 마켓플레이스에서 네이티브 통합으로 제공되기에는 너무 제한적인 경우가 있습니다.
또한 특정 사용 사례에서는 네이티브 통합이 충분한 제어 기능을 제공하지 못할 수 있습니다. 조직은 더 복잡한 “if/then” 조건 기반 상호작용, 여러 애플리케이션 간 조정된 워크플로 통합, 데이터 흐름에 대한 더 세밀한 제어 또는 네이티브 통합으로는 제공하기 어려운 특정 규정 준수 기능을 필요로 할 수 있습니다. 이러한 경우 조직은 통합 API, iPaaS(통합 플랫폼 서비스) 또는 임베디드 iPaaS와 같은 보다 높은 수준의 맞춤화와 다양한 애플리케이션 및 시스템 통합을 간소화할 수 있는 다른 통합 솔루션을 선택할 수 있습니다.
때로는 “API”라는 용어를 사용해 타사 통합과 네이티브 내장 통합을 구분하기도 합니다. 하지만 이는 오해의 소지가 있습니다. 네이티브 통합도 데이터 교환을 위해 API(일반적으로 REST API)를 사용하는 경우가 많기 때문입니다. 네이티브 통합은 단지 통합을 구축하는 하나의 방식일 뿐입니다.
차이는 API 기반 통합인지 아닌지가 아니라, 해당 통합을 애플리케이션 공급자가 구축하고 유지 관리하는지, 아니면 타사가 수행하는지에 있습니다. Zoom과 Google 사례에서는 네이티브 통합이 Zoom 또는 Google의 엔지니어에 의해 구축되고 유지 관리됩니다. 해당 네이티브 통합이 없다면, 두 제품과 각 기능을 연결하기 위해 타사가 해당 통합을 구축하고 시장에 제공해야 할 수도 있습니다.
네이티브 통합은 시간을 절약하고 오류 발생 가능성을 줄이며 프로세스를 간소화하는 데 활용할 수 있습니다. 각 조직마다 통합 요구 사항은 다르지만, 일반적으로 활용되는 네이티브 통합 방식도 많이 존재합니다.
많은 IT 부서와 개발 팀은 Jira 또는 Asana와 같은 전용 이슈 관리 플랫폼을 사용해 이슈의 전체 수명 주기 동안 요청 티켓, 진행 상황 및 협업을 관리합니다. 이러한 플랫폼은 티켓 해결 과정을 지원하는 네이티브 통합을 제공합니다. 요청은 직원 ID와 자동으로 연결될 수 있고, 업데이트 이메일을 전송할 수 있으며, 문서화 또는 협업 툴과 동기화할 수 있습니다.
Slack과 같은 채팅 애플리케이션은 널리 사용되는 다양한 애플리케이션 및 플랫폼과 원활하게 통합됩니다. 워크스페이스 관리자는 채팅 앱의 마켓플레이스에서 다양한 통합을 설치할 수 있으며, 기본적인 권한과 설정도 제어할 수 있습니다.
예를 들어 Jira와 같은 프로젝트 관리 툴은 Slack과 통합되어 티켓 생성, 티켓 상태 확인, 지정된 채널에서 알림 수신 등의 기능을 제공합니다. Outlook 및 Google Calendar와 같은 캘린더 애플리케이션은 Slack과 동기화되어 캘린더 일정에 맞춰 사용자 상태를 “회의 중”으로 자동 변경할 수 있습니다. 영상 채팅 애플리케이션은 간단한 슬래시 명령으로 실행할 수 있습니다.
고객 관계 관리(CRM) 플랫폼은 고객 데이터를 중앙에서 관리하고 통합하는 데 도움을 줍니다. CRM 툴은 고객 데이터, 고객 지원 상호작용 기록, 판매 및 청구 정보, 계약 등 다양한 정보를 저장하는 데 사용됩니다. CRM 플랫폼은 고객 관련 워크플로 생성을 지원하는 네이티브 통합 기능을 제공하는 경우가 많습니다.
CRM 플랫폼은 소셜 미디어 네트워크와 통합되어 판매 잠재 고객을 나타내는 상호작용 및 참여를 추적할 수 있습니다. 전자 상거래 플랫폼은 CRM 플랫폼에 주문 및 고객 정보를 자동으로 추가할 수 있습니다. 이메일 마케팅 서비스는 CRM 플랫폼의 고객 데이터를 활용해 더욱 효율적이고 타기팅된 이메일을 발송할 수 있습니다. 결제 처리 시스템은 결제 정보를 CRM의 판매 데이터 흐름에 실시간으로 자동 반영할 수 있습니다.
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
네이티브 및 타사 API 외에도 다양한 통합 방식이 존재합니다. 예를 들어 통합 API와 iPaaS(통합 플랫폼 서비스)는 통합에 유연성, 확장성 및 성능을 더하도록 설계되었습니다.
통합 API는 특정 산업 영역(예: 회계, CRM 또는 급여 관리)에서 여러 타사 애플리케이션의 API에 접근할 수 있도록 하는 단일 표준 인터페이스입니다. 통합 API를 사용하면 개발자는 각 서비스마다 별도로 통합하고 데이터, 구문 및 인증 방식의 차이를 처리하는 대신 하나의 엔드포인트를 통해 여러 서비스와 통신할 수 있습니다.
통합 API 통합의 한 가지 활용 사례는 인수합병이나 특정 기능 또는 현지화 요구로 인해 부서마다 서로 다른 CRM 플랫폼을 사용하는 대기업 환경입니다. 통합 API는 여러 CRM 플랫폼의 데이터를 표준화하고 간소화하며 통합하는 통합을 구축해 더 나은 사용자 경험을 제공합니다.
iPaaS(통합 플랫폼 서비스)는 다양한 IT 환경에 있는 여러 SaaS 애플리케이션, 레거시 시스템, 데이터베이스, IoT 장치 및 API의 데이터를 통합하기 위한 통합 툴과 솔루션을 제공하는 클라우드 기반 플랫폼입니다.
iPaaS 플랫폼은 일반적으로 다양한 앱과 서비스용 사전 구축 커넥터의 클라우드 기반 라이브러리, 로우코드 및 노코드 통합 개발 툴, 그리고 안전하고 확장 가능한 통합을 지원하는 다양한 기능을 포함합니다. iPaaS는 네이티브 통합 개념을 확장한 것으로, 현대 조직이 워크플로로 구성해야 할 다양한 애플리케이션과 그 사이에서 공유 및 동기화되어야 하는 데이터를 다루는 현실을 반영해 설계되었습니다.
주요 기능은 호환 가능한 데이터 형식을 보장하고, 다단계 워크플로를 오케스트레이션하며, 데이터 흐름을 자동화하고, API 관리를 수행하는 등 다양한 방식으로 하이브리드 환경에서의 통합 복잡성을 줄이고 비용을 절감하는 데 있습니다. iPaaS는 온프레미스와 클라우드 환경 모두의 애플리케이션을 연결하고, 이러한 연결을 관리할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼을 제공하는 하이브리드 통합 환경으로 설계되었습니다. 이러한 기능 덕분에 iPaaS는 광범위한 레거시 시스템을 보유한 조직에 매력적인 통합 방식이 됩니다.
임베디드 서비스형 통합 플랫폼(EiPaaS)은 소프트웨어 제공업체가 애플리케이션에 통합 기능을 직접 내장할 수 있는 클라우드 기반 통합 솔루션입니다. 주로 내부 팀이 내부 용도로 사용하는 기존 iPaaS와 달리, EiPaaS는 외부 사용자 대상입니다. EiPaaS는 사용자가 해당 플랫폼을 벗어나지 않고도 자체 통합을 설정하고 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
EiPaaS 툴은 일반적으로 높은 수준의 기술 지식 없이도 다양한 통합을 구현할 수 있도록 간소화되어 있습니다. EiPaaS 툴은 자체 iPaaS 플랫폼을 구축할 필요가 없거나 원하지 않는 조직을 위해 보다 쉽게 통합을 구현할 수 있도록 제공되는 사전 구성된 인프라로 볼 수 있습니다. EiPaaS 툴을 제공하는 SaaS 기업은 고객을 별도의 iPaaS 공급자로 보내지 않고 자사 플랫폼에 유지할 수 있으며, 독립적인 iPaaS 플랫폼을 사용하는 것보다 더 낮은 비용으로 서비스를 제공할 수 있는 경우가 많습니다.
Zylo에 따르면 2025년 기준 기업은 평균 275개의 SaaS 애플리케이션을 관리하고 있습니다. 통합은 어려운 과제가 될 수 있으며, Salesforce, Shopify, Microsoft와 같은 주요 SaaS 플랫폼은 수천 개의 통합을 제공합니다. 이러한 통합은 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
조직은 맞춤형 커넥터를 구축하고 유지 관리하는 대신 간단한 설정만으로 통합을 활성화할 수 있으며, 팀은 몇 주가 아닌 몇 시간 또는 며칠 만에 연결된 워크플로를 사용할 수 있습니다.
네이티브 통합은 조직의 인건비와 개발 비용을 줄여줍니다. 설정은 일반적으로 간단하며, 내부 팀이 관리해야 할 요구 사항도 많지 않습니다.
많은 네이티브 통합은 무료이며 기본 기능으로 제공됩니다. 일부는 프리미엄 구독이나 사용자별 요금이 필요할 수 있지만, 자체 통합을 구축하거나 별도의 통합 플랫폼을 구매하는 것보다 비용이 낮은 경우가 많습니다.
네이티브 통합의 유지 관리, 업데이트 및 모니터링 책임은 고객 조직이나 최종 사용자가 아니라 공급자가 담당합니다. 따라서 고객은 업데이트나 기타 변경 사항이 발생해도 성능이나 기능 저하를 걱정할 필요가 없습니다.
네이티브 통합은 많은 타사 옵션보다 더 우수한 성능과 안정성을 제공할 수 있습니다. 동일한 공급자가 애플리케이션과 통합을 모두 설계하고 유지 관리하기 때문에, 사용자는 더 안정적인 동작, 재시도 및 스로틀링에 대한 합리적인 기본 설정, 그리고 더 적은 호환성 문제를 경험하게 됩니다.
네이티브 통합은 타사 통합보다 더 안전할 수 있습니다. 그 이유 중 하나는 중간 매개자가 없다는 점입니다. 자사 서비스 간 또는 자사 서비스와 다른 애플리케이션 간 네이티브 통합을 구축하는 기업은 일반적으로 자체 API와 보안 메커니즘을 사용하며, 이는 자사 시스템과 요구 사항에 맞게 설계되어 있습니다.
예를 들어 Microsoft는 Azure 환경의 보안을 강화하기 위해 표준 OAuth 및 OpenID Connect 기능 위에 기업 수준의 보안 계층을 추가합니다.1
네이티브 통합이 널리 사용되지만 타사 통합도 함께 많이 사용됩니다. 조직이 기본 제공 통합 대신 다른 방식을 선택하는 이유는 다음과 같습니다.
네이티브 통합에서는 일반적으로 공급자가 제공하는 기능을 그대로 수용해야 합니다. 보다 구체적인 요구 사항이 있는 사용자는 자신의 사용 사례가 지원되지 않는다고 느낄 수 있습니다.
예를 들어 네이티브 통합은 사용자 정의 데이터 필드를 허용하지 않거나 단순 설정을 넘어서는 복잡한 로직을 추가할 수 없는 경우가 있습니다. 이로 인해 다단계 프로세스와 같은 복잡한 워크플로를 지원하기 어려울 수 있습니다.
확장성도 문제가 될 수 있습니다. 맞춤형 통합은 사용자별 비용 제약이 없기 때문에 초기에는 네이티브 통합이 더 저렴할 수 있지만, 장기적으로는 더 비용이 많이 들 수 있습니다.
대량의 데이터를 처리하는 환경에서는 공급자가 기업 규모에 맞게 최적화하지 않은 처리량 제한, 타임아웃 또는 API 호출 제한으로 인해 네이티브 통합이 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 네이티브 커넥터는 일반적으로 일부 인기 애플리케이션과 시나리오만 지원합니다. 기술 스택이 확장됨에 따라 통합 공백이 발생할 수 있으며, 이로 인해 부분적인 연결 상태나 데이터 사일로가 생길 수 있습니다.
고객은 네이티브 통합의 큰 변화에 대해 거의 또는 전혀 통제권을 갖지 못합니다. 고객 조직이 네이티브 통합을 기반으로 워크플로를 구축한 경우, 통합 기능이나 가용성의 변화는 운영에 영향을 줄 수 있습니다. 통합이 중단되거나 프로토콜이 변경되어 기존 워크플로 및 시스템과의 호환성이 깨질 수 있습니다.
AI 시대에 맞게 재구상된 iPaaS가 어떤 기능을 제공할 할 수 있는지 알아보세요. IBM은 모든 통합 시나리오를 위한 통합 하이브리드 솔루션과 생산성을 높이는 에이전틱 AI를 통해 통합을 선도하는 기업입니다.
iPaaS 환경이 변화하고 있습니다. Forrester Wave(TM): 2025년 3분기 서비스형 통합 플랫폼에서 최신 시장 동향 확인하기
Bonfiglioli에서 통합 문제를 해결하기 위해 단일 플랫폼을 배포한 방법을 알아보세요. "이 플랫폼은 로우코드 자동화에 대한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 동시에 데이터가 어디에 있든, 어디로 이동해야 하든 IT 부서가 완벽한 투명성과 제어권을 갖도록 보장합니다. ” Bonfiglioli, 통합 아키텍트, Fabio Zoboli
세 가지 주요 iPaaS 사용 사례에 대한 셀프 가이드 실습 투어를 통해 webMethods Hybrid Integration이 어떻게 AI, API, 앱 및 데이터를 통합하는지 알아보세요.
Forrester TEI 연구에 따라 IBM webMethods를 배포하여 비즈니스에 측정 가능한 ROI를 제공할 수 있는 방법을 알아보세요.
비즈니스 요구 사항에 맞춰 유연하게 변화하며, AI와 API를 기반으로 지능형 자동화를 구현하는 동적이고 확장 가능한 통합 환경을 구축할 수 있습니다.
애플리케이션과 시스템을 연결하여 중요 데이터에 빠르고 안전하게 액세스할 수 있는 IBM 통합 솔루션을 활용해 비즈니스 잠재력을 실현하세요.
에이전틱 AI 시대에 하이브리드 클라우드의 가치를 최대한 활용하세요.