MySQL과 MongoDB의 차이점은 무엇인가요?

한 시스템이 성능과 반응성 면에서 다른 시스템보다 뛰어나다고 가정하는 것은 실수입니다. MongoDB와 MySQL은 모두 빠르게 수행되며, 둘 다 강력하게 설계된 DBM입니다.

MySQL은 레거시 시스템입니다.

MySQL은 SQL을 기반으로 설계되었으며 B-트리 테이블 구조를 기반으로 합니다. 즉, 구조 내의 대수적 상호 작용을 통해 서버 엔진이 관련 데이터에 대한 데이터 세트를 빠르게 스캔하고 검색할 수 있습니다.



MySQL에는 스토리지 유형과 데이터 작업에 사용되는 언어라는 두 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 스토리지 엔진은 데이터가 생성, 검색, 전송 및 저장되는 곳입니다. 언어는 언어에 액세스하는 방법입니다.

MySQL은 지난 10년 동안 주로 비트랜잭션 스토리지 기반으로 운영되었기 때문에 데이터가 다른 데이터와 정의되고 분리되어 업데이트를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 현재 시스템은 트랜잭션 스토리지 엔진을 사용하지만 CSV(쉼표로 구분된 값) 또는 gzip(압축 기반 엔진 형식)과 같은 다른 많은 유형의 스토리지 형식과 함께 작동합니다.

또한 MySQL은 노드 기반이므로 트리 구조를 통해 데이터 검색이 가속화되어 효율적인 검색, 인덱스 및 쿼리 경험을 제공합니다. MySQL은 이 구조를 사용하여 다른 데이터와 관련된 필드 또는 데이터 세트에 데이터를 저장합니다.

예를 들어, 회사 디렉터리는 개인 정보의 데이터 필드로 존재할 수 있으며, 데이터 필드에는 부서 정보가 포함될 수 있습니다. 데이터 용어로는 값 쌍 또는 '키 값 쌍'으로도 식별됩니다. 두 데이터 세트 모두 부서를 핵심 속성으로 가리키며, 데이터 필드 내의 요소는 목적, 직원 및 기타 관련 속성과 같이 부서를 추가로 정의합니다. MySQL 데이터베이스에서 구조화된 경우 이는 관련 데이터입니다.

또한 Windows부터 Linux 및 MacOS에 이르기까지 거의 모든 운영 체제에서 MySQL을 실행할 수 있지만, 역사적으로 사용자들은 Linux가 최적이라고 말합니다.

MongoDB는 NoSQL 시스템입니다.

MongoDB는 NoSQL 데이터베이스 또는 비관계형 시스템으로 알려져 있습니다. 검색을 위한 데이터 단위인 문서를 기반으로 하므로 객체 기반 시스템입니다. 이진 JSON 언어로 작성되고 사용됩니다. 또한 MongoDB 쿼리 언어를 사용하는데, 많은 사람들이 이 언어를 보편적이고 더 가벼우며 유연한 구조로 간주하여 작업할 수 있습니다. 또한 MongoDB는 일반적으로 더 작은 파일로 이진 코딩된 JSON과 유사한 문서인 BSON을 사용합니다. 많은 개발자가 이러한 기능을 더 쉽게 조작할 수 있어 데이터 관리가 더 빨라집니다.



MySQL과 마찬가지로 MongoDB는 다양한 스토리지 엔진 유형을 지원합니다. 그러나 이 구조는 많은 조직이 이러한 유형의 데이터베이스 시스템을 선택하는 이유이자 차별화 요소입니다. 동적 "스키마" 디자인으로 구성되어 있으며, 이는 정보를 유연하고 빠르게 정렬하는 방식입니다.

MongoDB는 정형 및 비정형 데이터 모두에 특히 유용한 시스템입니다. 정형 데이터는 간단합니다. 서면 콘텐츠를 예로 들 수 있습니다. 비정형 데이터는 저장하고 정리하기가 더 어렵습니다. 리치 미디어 또는 얼굴 인식은 빅 데이터에서 이러한 유형이 더욱 널리 보급됨에 따라 MongoDB가 더 잘 관리하고자 하는 몇 가지 유형에 불과합니다.