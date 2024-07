주요 제품

IBM Cloud Pak® for Data 차세대 IBM Cloud Pak for Data는 더 빠르고 신뢰할 수 있는 AI 결과를 위한 데이터 패브릭을 제공합니다. 필요한 곳 어디에서나 적시에 적절한 사람에게 적절한 데이터를 연결합니다. 하이브리드 클라우드 전반에서 하나의 풀 매니지드 환경을 사용하여 페타바이트 규모의 데이터를 수집, 탐색, 준비, 관리, 제어 및 제공함으로써 비즈니스에 바로 사용할 수 있는 AI를 구현합니다. IBM Cloud Pak for Data 살펴보기