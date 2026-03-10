모델 평가란 무엇인가요?

일부 모델은 세상을 여러 범주로 나누는 "분류 문제"를 다룹니다. 분류 지표 역시 단순한 경향이 있습니다. 모델 정확도는 비교적 직관적입니다. 정확한 예측의 수를 전체 예측 수로 나누어 계산합니다. (머신러닝에서 "예측"이라는 용어는 모델이 내리는 추정값을 의미하며, 이는 미래가 아니라 현재에 대한 판단일 수도 있습니다.)

모델 정확도의 문제는 높은 수치가 이해관계자에게 잘못된 안정감을 줄 수 있다는 점입니다. 드물지만 치명적인 사건(예: 특정 암)을 탐지하도록 설계된 모델이 모든 검사를 자동으로 음성으로 분류할 수도 있습니다. 이 경우 99.99%의 음성 판정이 정확하기 때문에 높은 정확도를 기록하게 됩니다. 하지만 드물게 발생한 오진(위음성)을 받은 환자에게 이 높은 정확도는 아무런 위로가 되지 않습니다. 기술적으로는 정확했지만 실제로는 역할을 제대로 수행하지 못한 것입니다.

따라서 분류 모델의 성능을 예측 유형별로 나누어 분석하는 것이 유용해집니다. 암 진단과 같은 이진 분류 작업에서는 네 가지 결과가 발생할 수 있습니다(이 결과들을 2×2 형태로 정리한 것을 “혼동 행렬(confusion matrix)”이라고 합니다).

참 양성(암을 정확하게 탐지) 참 음성(암이 없음을 정확하게 판단) 거짓 양성(암이 있다고 판단했지만 실제로는 아님) 거짓 음성(암이 없다고 판단했지만 실제로는 있음)

이러한 범주로 나누는 것이 왜 가치 있는지 알 수 있습니다. 거짓 양성 진단은 추가 검사로 오진임이 밝혀지기 전까지 큰 심리적 충격을 줄 수 있습니다. 하지만 거짓 음성 판정은 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.

데이터 과학자들은 분류기의 성능을 분석하고 혼동 행렬 각 영역 간의 관계를 평가하기 위해 다양한 세부 지표를 개발했습니다.

정밀도는 분류기가 양성으로 예측한 것 중 실제로 맞은 비율이 얼마인지 묻는 지표입니다.

차량에 장착된 이미지 인식 알고리즘이 시험 코스에서 10개의 교차로를 통과하며, 그중 6개에는 정지 표지판이 있습니다. 그러나 모델이 "정지 표지판 6개를 모두 감지했다"고 말하는 것은 정밀도의 중요한 차이를 간과하는 것입니다. 6개를 모두 정확하게 감지하고 거짓 양성이 없다면 정밀도는 6/6, 즉 100%입니다. 하지만 6개를 감지하면서 존재하지 않는 정지 표지판 4개를 추가로 잘못 감지했다면 정밀도는 6/10, 즉 60%에 불과합니다.

재현율(또는 "참 양성률")이라고 불리는 지표는 이와는 조금 다른 것을 측정합니다. 재현율은 실제로 존재하는 모든 정지 표지판 중에서 모델이 얼마나 많이 감지했는지를 묻습니다.

정지 표지판이 있는 교차로가 50개 포함된 총 100개의 교차로로 이루어진 또 다른 시험 코스를 생각해보겠습니다. 이 중 30개를 감지하면 재현율은 60%, 40개를 감지하면 80%가 됩니다. (재현율은 오탐에 신경 쓰지 않기 때문에 이론적으로는 모델이 어디서나 정지 표지판을 감지하도록 만들어 100% 재현율을 달성할 수도 있습니다.)

정밀도와 재현율이라는 두 지표는 서로 긴장 관계에 있습니다. 재현율을 높이려는 엔지니어는 과도하게 조정하여 거짓 양성이 자주 발생하는 모델을 만들 수 있습니다. 모델을 튜닝하는 과정은 보통 더 높은 재현율(탐지하려는 현상을 빠짐없이 잡는 것)과 더 낮은 정밀도(과도하게 감지하여 거짓 양성까지 포함하는 것) 사이의 균형을 맞추는 작업입니다.

이러한 트레이드오프를 관리하기 위해 머신러닝 실무자들은 정밀도와 재현율의 "조화 평균"인 F1 점수라는 지표를 자주 사용합니다. (조화 평균은 일반적인 평균과 달리 낮은 값에 더 큰 영향을 받습니다. 따라서 정밀도나 재현율 중 하나라도 낮으면 F1 점수는 빠르게 감소합니다.)

완벽한 F1 점수는 1.0이지만, 충분히 높은 F1 점수가 무엇인지에 대한 보편적인 기준은 없으며 컨텍스트에 따라 크게 달라집니다.2 분명한 것은 F1 점수가 높을수록 더 좋다는 점입니다. 1.0에 가까울수록 모델은 거짓 양성과 거짓 음성을 최소화하면서 탐지해야 할 대상을 더 효과적으로 감지할 수 있습니다.3