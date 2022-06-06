LAMP vs MEAN: 차이점은 무엇인가요?

MEAN은 다음과 같은 스택 기술을 의미합니다.

M: MongoDB(비 RDBMS NoSQL 데이터베이스)

MongoDB(비 RDBMS NoSQL 데이터베이스) E: Express.js(백엔드 웹 프레임워크)

Express.js(백엔드 웹 프레임워크) A: AngularJS(사용자 인터페이스를 구축하는 프런트엔드 프레임워크)

AngularJS(사용자 인터페이스를 구축하는 프런트엔드 프레임워크) N: Node.js(오픈 소스 백엔드 런타임 환경)

AngularJS 프레임워크는 들어오는 사용자 요청을 처리합니다. Node.js는 요청을 구문 분석하고 웹 앱이 이해할 수 있는 입력으로 변환합니다. Express.js는 이러한 변환된 입력을 사용하여 비관계형 NoSQL 데이터베이스인 MongoDB에 대한 호출을 결정합니다. MongoDB가 필요한 정보를 제공하면 Express.js가 데이터를 다시 Node.js로 전송하고, Node.js는 이를 AngularJS 프레임워크로 전송하여 사용자 인터페이스에 요청된 정보를 표시할 수 있도록 합니다.

AngularJS 프런트엔드 프레임워크는 React.js와 같은 다른 프레임워크를 대체할 수 있지만, Node.js 환경은 MEAN 스택에 매우 중요하며 대체할 수 없습니다. 이는 Node.js 전체 스택 JavaScript 개발을 가능하게 하기 때문이며, 이는 MEAN 스택을 사용하여 애플리케이션을 매우 효율적으로 개발하고 관리할 수 있는 주요 이점입니다. AngularJS 프레임워크가 React.js로 대체되면 스택을 MERN이라고 합니다. 약어 MEAN 스택은 2013년 MongoDB 개발자 Valeri Karpov가 처음 사용했습니다.

그림 2는 웹 앱이 사용자의 정보 요청을 이행하기 위해 MEAN 스택 전반에 걸쳐 응답하는 방법의 개략적인 예를 보여줍니다.

그림 2: 웹 앱이 MEAN 스택에서 응답하여 요청을 이행하는 방식.