LAMP vs MEAN: 차이점은 무엇인가요?

사무실 책상에서 코드를 놓고 토론하는 남성 컴퓨터 프로그래머

LAMP 스택과 MEAN 스택의 차이점, 장점 및 웹 앱 개발 시 이점에 대해 알아보세요.

LAMP와 MEAN은 고성능, 엔터프라이즈급 웹 및 모바일 앱을 개발하는 데 사용되는 인기 있는 오픈 소스 웹 스택입니다. 이는 다른 웹 스택과 마찬가지로 개발자가 스택 개발을 통해 모든 기능을 갖춘 웹 애플리케이션을 효율적이고 안정적으로 생성, 배포 및 관리하는 데 사용할 수 있는 기술(운영 체제, 프로그래밍 언어, 데이터베이스, 라이브러리 및 애플리케이션 프레임워크)을 결합합니다.

LAMP와 MEAN은 웹 앱이 모든 프런트엔드 인터페이스, 네트워크 및 백엔드 서버 활동에서 작동하는 데 필요한 다양한 기술 계층 또는 "스택"을 개발자에게 제공한다는 점에서 다릅니다. 예를 들어, 웹 기반 뱅킹 애플리케이션은 LAMP 스택 또는 MEAN 스택을 사용하여 뱅킹 활동을 확인하려는 사용자의 요청을 해석하고 필요한 데이터를 검색하여 사용자 인터페이스에 표시할 수 있습니다.

 

LAMP 스택이란 무엇인가요?

LAMP는 다음과 같은 스택 기술을 의미합니다.

  • L: Linux(운영 체제)
  • A: Apache(웹 서버)
  • M: MySQL(SQL을 사용하는 관계형 데이터베이스 관리 시스템 또는 RDBMS)
  • P: PHP(프로그래밍/스크립팅 언어)

Linux OS를 사용하면 전체 웹 앱이 지정된 하드웨어에서 올바르게 작동할 수 있습니다. Apache 웹 서버는 사용자의 요청을 변환한 다음 HTTP(Hypertext Transfer Protocol)를 통해 정보를 검색하고 사용자에게 다시 "제공"합니다. MySQL 데이터베이스(관계형 데이터베이스 관리 시스템)는 웹 서버가 사용자의 특정 요청에 따라 검색하고 제공할 수 있는 데이터(예: 은행 명세서 아카이브, 재무 활동, 이미지 파일, CSS 스타일시트)를 저장합니다. PHP 프로그래밍 언어는 Apache와 함께 작동하여 MySQL 데이터베이스에서 동적 콘텐츠를 검색하여 사용자에게 다시 제공합니다. HTML은 정적 콘텐츠(예: 데이터에 관계없이 인터페이스에 남아 있는 헤드라인)를 표시할 수 있는 반면, 사용자 상호 작용에 따라 변경되는 동적 콘텐츠는 PHP에 의존합니다. PERL과 Python 프로그래밍 언어도 LAMP 스택에서 사용할 수 있습니다. 작가 Michael Kunze는 1998년에 발행된 독일 컴퓨터 잡지의 기사에서 LAMP 스택이라는 약어를 처음으로 사용했습니다.

그림 1: LAMP 스택에서 사용자 요청이 처리되는 방식.

 

MEAN 스택이란 무엇인가요?

MEAN은 다음과 같은 스택 기술을 의미합니다.

  • M: MongoDB(비 RDBMS NoSQL 데이터베이스)
  • E: Express.js(백엔드 웹 프레임워크)
  • A: AngularJS(사용자 인터페이스를 구축하는 프런트엔드 프레임워크)
  • N: Node.js(오픈 소스 백엔드 런타임 환경)

AngularJS 프레임워크는 들어오는 사용자 요청을 처리합니다. Node.js는 요청을 구문 분석하고 웹 앱이 이해할 수 있는 입력으로 변환합니다. Express.js는 이러한 변환된 입력을 사용하여 비관계형 NoSQL 데이터베이스인 MongoDB에 대한 호출을 결정합니다. MongoDB가 필요한 정보를 제공하면 Express.js가 데이터를 다시 Node.js로 전송하고, Node.js는 이를 AngularJS 프레임워크로 전송하여 사용자 인터페이스에 요청된 정보를 표시할 수 있도록 합니다.

AngularJS 프런트엔드 프레임워크는 React.js와 같은 다른 프레임워크를 대체할 수 있지만, Node.js 환경은 MEAN 스택에 매우 중요하며 대체할 수 없습니다. 이는 Node.js 전체 스택 JavaScript 개발을 가능하게 하기 때문이며, 이는 MEAN 스택을 사용하여 애플리케이션을 매우 효율적으로 개발하고 관리할 수 있는 주요 이점입니다. AngularJS 프레임워크가 React.js로 대체되면 스택을 MERN이라고 합니다. 약어 MEAN 스택은 2013년 MongoDB 개발자 Valeri Karpov가 처음 사용했습니다.

그림 2는 웹 앱이 사용자의 정보 요청을 이행하기 위해 MEAN 스택 전반에 걸쳐 응답하는 방법의 개략적인 예를 보여줍니다.

그림 2: 웹 앱이 MEAN 스택에서 응답하여 요청을 이행하는 방식.

LAMP 스택 개발의 장단점은 무엇인가요?

LAMP의 장점

다음은 LAMP를 사용하여 웹 애플리케이션을 생성하고 배포하고 관리할 때의 몇 가지 이점입니다.

  • 광범위한 지원과 신뢰: LAMP의 기술은 1990년대부터 존재해 왔으며 다양한 소프트웨어 개발에 사용되어 왔기 때문에 오픈 소스 커뮤니티에서 보편적으로 신뢰받고 지지를 받고 있습니다. 예를 들어, 많은 호스팅 제공업체가 PHP와 MySQL을 지원합니다.
  • 오픈 소스 기술: LAMP 기술은 오픈 소스이므로 개발자가 쉽게 사용할 수 있고 무료로 사용할 수 있습니다. LAMP는 또한 오픈 소스 기술로 인해 유연성이 뛰어나 개발자가 특정 웹 앱에 가장 적합한 구성 요소를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 PHP는 Zend 또는 Laravel과 같은 여러 컴파일러 런타임 엔진을 사용할 수 있습니다. LAMP는 PostgreSQL 과 같은 다양한 오픈 소스 데이터베이스도 사용할 수 있습니다.
  • Apache: Apache 웹 서버는 안정적이고 빠르며 안전한 것으로 간주됩니다. 또한 모듈식이므로 사용자 정의가 가능합니다.
  • 보안: LAMP 스택은 엔터프라이즈급 보안 아키텍처와 암호화를 갖추고 있습니다.
  • 능률: LAMP 스택을 사용하면 사용자 정의가 용이하여 앱 개발 시간을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 프로그래머는 Apache 모듈로 시작하여 필요에 따라 코드를 변경할 수 있으며 코드를 처음부터 완전히 개발할 수 있습니다.
  • 확장성: LAMP 스택을 사용하여 구축, 배포 및 관리되는 웹 앱은 비차단 구조로 인해 확장 가능하며 개발 속도가 빠릅니다.
  • 유지 관리 비용이 낮음: LAMP 스택 에코시스템은 안정적이며 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다.
  • 이해도: PHP와 MySQL은 비교적 이해하기 쉽기 때문에 LAMP 스택 개발은 초보자에게 좋은 옵션입니다.

LAMP의 단점

LAMP를 사용하여 웹 애플리케이션을 생성, 배포 및 관리할 때의 단점은 다음과 같습니다.

  • 여러 언어: LAMP는 개발에 여러 언어가 필요하기 때문에 "풀 스택"으로 간주되지 않습니다. PHP는 서버 측 프로그래밍에 사용되는 반면 클라이언트 측 프로그래밍은 JavaScript로 수행됩니다. 즉, 풀 스택 개발자 또는 여러 개발자가 필요합니다.
  • 제한된 OS 지원: LAMP는 Linux 운영 체제와 Oracle Linux와 같은 변형 버전만 지원합니다.
  • 모놀리식 아키텍처: LAMP는 클라우드보다 안전하지만 클라우드 기반 아키텍처보다 더 모놀리식입니다(클라우드 아키텍처는 확장성과 경제성이 뛰어나며 API를 통해 데이터를 더 빠르게 반환).

MEAN 스택 개발의 장단점은 무엇인가요?

MEAN의 장점

MEAN을 사용하여 웹 애플리케이션을 생성, 배포 및 관리하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 단일 언어 사용: MEAN은 JavaScript를 유일한 언어로 사용하기 때문에 "풀 스택"으로 간주됩니다. 이를 통해 클라이언트 측 프로그래밍과 서버 측 프로그래밍 사이를 편리하고 효율적으로 전환할 수 있습니다. 예를 들어, 한 명의 JavaScript 개발자가 표면적으로 전체 웹 앱을 빌드할 수 있습니다.
  • 실시간 업데이트 및 데모: MEAN 스택의 기술을 사용하면 배포된 웹 앱에 실시간 업데이트를 푸시할 수 있습니다. 개발자는 개발 중인 웹 앱의 기능을 빠르게 시연할 수도 있습니다.
  • 클라우드 호환성: MEAN 스택의 기술은 최신 웹 서비스에서 볼 수 있는 클라우드 기반 기능(예: 데이터 검색을 위한 API 호출)과 함께 작동할 수 있습니다.
  • JSON 파일: MEAN을 사용하면 네트워크를 통한 빠른 데이터 교환을 위해 설계된 문서를 JSON 파일로 저장할 수 있습니다.
  • 효율성: 개발자는 공개 저장소와 라이브러리의 리소스를 활용하여 웹 애플리케이션 개발 시간을 단축할 수 있습니다. 따라서 MEAN 스택 개발은 스타트업이 매력적이라고 생각할 수 있는 비용 효율적인 옵션이 됩니다.
  • 빠른 런타임 환경과 쉬운 유지 관리: Node.js 런타임은 빠르고 반응성이 뛰어나며 Angular.js 프레임워크는 유지 관리 및 테스트가 쉽습니다.
  • 크로스 플랫폼 지원: MEAN은 크로스 플랫폼 스택으로, 웹 애플리케이션이 여러 운영 체제에서 작동할 수 있습니다.

MEAN의 단점

다음은 MEAN을 사용하여 웹 애플리케이션을 생성, 배포 및 관리할 때의 몇 가지 단점입니다.

  • 잠재적 데이터 손실: MongoDB가 데이터 저장을 위해 과도한 메모리를 필요로 하기 때문에 대규모 애플리케이션에서는 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 MongoDB는 트랜잭션 기능을 지원하지 않습니다.
  • 로드 시간 및 비호환성: JavaScript는 일부 기기, 특히 오래되거나 저가형 기기에서 웹사이트나 애플리케이션을 느리게 로드할 수 있습니다. 디바이스에서 JavaScript가 비활성화되어 있으면 웹 앱이 작동하지 않을 수도 있습니다. 또한 MEAN은 이전 애플리케이션이 JavaScript를 사용할 가능성이 낮기 때문에 기존 아키텍처에서 구현하기 어려울 수 있습니다.
  • 높은 유지 보수: MEAN 스택의 기술은 자주 업데이트되므로 웹 앱을 자주 유지 관리해야 합니다.

MEAN vs LAMP: 어느 것이 더 낫나요?

어느 스택도 다른 스택보다 낫지 않습니다. 그러나 특정 웹 개발 사용 사례에는 LAMP 스택 또는 MEAN 스택이 더 적합할 수 있습니다.

LAMP 스택은 일반적으로 다음과 같은 특성을 가진 웹 애플리케이션 또는 사이트에 더 나은 옵션입니다.

  • 범위가 크고 정적이며(즉, 실시간 업데이트가 필요하지 않음) 트래픽 급증으로 인해 워크플로가 많습니다.
  • 수명이 짧습니다.
  • 본질적으로 서버 측입니다.
  • WordPress와 같은 CMS를 사용합니다.

반대로 MEAN 스택은 다음과 같은 웹 애플리케이션 또는 사이트에 더 나은 선택입니다.

  • API 및 마이크로서비스와 같은 최신 클라우드 기술을 활용합니다.
  • 수명이 깁니다.
  • 일관되게 예측 가능한 트래픽으로 범위가 작습니다(데이터 손실 가능성 감소).
  • 클라이언트 측에서 많은 로직이 필요합니다.

LAMP 스택, MEAN 스택 및 IBM

기본으로 돌아가자면, LAMP 스택은 웹페이지가 어떻게 기술적으로 제공되는지를 좀 더 가까이에서 이해하게 해줍니다. 데이터베이스, 스크립팅 언어, 그리고 이를 클라이언트에게 제공하는 방식이 하나로 결합된 것이 바로 LAMP입니다.

LAMP 또는 MEAN 스택을 사용하여 애플리케이션을 개발하고 클라우드에 배포하는 것이 얼마나 쉬운지 알아보려면 IBM에서 제공하는 다음 튜토리얼을 참조하세요.

