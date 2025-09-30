LAMP 스택이란?

LAMP 스택에 대해 아마도 조금은 알고 있을 것입니다. 오늘날 가장 인기 있는 오픈 소스 웹 애플리케이션 중 일부(예: WordPress 및 Drupal)가 LAMP에서 실행되므로, 이는 당연한 일입니다.



하지만 LAMP는 훨씬 더 많은 장점을 갖고 있습니다. 이는 웹을 위한 최초의 오픈 소스 소프트웨어 스택 중 하나였으며, 여전히 웹 애플리케이션을 제공하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 이는 또한 매우 널리 사용되기 때문에, 기존 애플리케이션을 업데이트하거나 호스팅하는 작업 중에 이를 자주 접할 수 있습니다. 그리고 이는 많은 사람들에 의해 새로운 맞춤형 웹 앱을 개발하기 위해 선택하는 플랫폼으로 간주되고 있습니다.

안정성, 단순성, 강력함 등은 LAMP를 설명하기 위해 가장 자주 사용되는 단어들입니다. 이 모든 것만으로도 충분히 배워볼 가치가 있으며, 개발자의 이력에 소중한 추가 경력이 될 수 있습니다.