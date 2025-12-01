클라우드에서 엔터프라이즈 Java 애플리케이션을 쉽게 구축, 배포 및 실행하세요.
IBM® Enterprise Application Service for Java(EASeJ)는 엔터프라이즈 Java 애플리케이션의 클라우드 마이그레이션을 간소화합니다. 확장성, 보안 및 성능을 향상하여 클라우드 환경으로 원활하게 전환할 수 있도록 지원하는 동시에 인프라 및 미들웨어 관리의 복잡성을 제거합니다. 인지 부하를 줄여 개발 팀이 레거시 Java 애플리케이션을 개선하고 클라우드 시대에 혁신을 이룰 수 있도록 지원합니다.
앱 마이그레이션, 마이크로서비스로의 전환, 새로운 기능 제공 등 현대화에 필요한 확장성, 보안, 속도를 경험하세요.
EASeJ는 선도적인 IDE와 관리형 CI/CD 파이프라인과 통합되므로 팀에서는 인프라가 아닌 코드 제공에 집중할 수 있습니다.
인프라, 런타임, 지속적인 유지보수를 처리하는 완전 관리형 Application Platform으로 전환하여 운영 오버헤드를 줄이세요.
데이터 기반 계획과 더 빠른 클라우드 마이그레이션을 지원하는 내장형 툴을 사용하여 Java 자산을 평가하고 현대화 기회를 확인하세요.
IBM Enterprise Application Service for Java를 사용하여 최소한의 비용과 위험으로 엔터프라이즈 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하세요.
미국 자동차 대기업의 시스템 아키텍트
IBM과 함께 Enterprise Application Service for Java 개념 증명을 진행하면서 판도를 바꿀 수 있었습니다. Application Modernization Accelerator를 통해 마이그레이션 계획을 간소화했으며, 자산을 평가한 결과 대부분의 애플리케이션이 원활하게 마이그레이션할 준비가 된 것이 분명해졌습니다. 이러한 인사이트를 통해 다음 단계가 명확해졌고, EASeJ로 팀을 비용 효율적인 Java 전략으로 자신 있게 이끌 수 있었습니다. ”
Ilmarinen은 프로세스를 컨테이너화하고 IBM WebSphere Liberty와 IBM Cloud Private를 도입하기 위해 IBM Business Partner인 Tieto와 협력하여 개발 제약을 제거했습니다.
20년 된 시스템을 현대화하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 특히 이러한 시스템이 IBM Financing 포트폴리오에서 가장 복잡한 시스템 중 하나를 구동하는 경우 더욱 그러합니다.
대기자 명단에 등록하여 가장 빠르게 IBM Enterprise Application Service for Java를 경험해 보세요.