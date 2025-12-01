IBM Enterprise Application Service for Java

클라우드에서 엔터프라이즈 Java 애플리케이션을 쉽게 구축, 배포 및 실행하세요.

Enterprise Application Service for Java UI 대시보드

re:Invent 2025에서 AWS의 EASeJ 알아보기

2025년 12월 1~5일에 라스베이거스에서 열리는 AWS re:Invent에서 IBM(539번 부스)을 찾아 EASeJ에 대해 자세히 알아보세요

새로운 Java 애플리케이션을 효과적으로 현대화 및 구축

IBM® Enterprise Application Service for Java(EASeJ)는 엔터프라이즈 Java 애플리케이션의 클라우드 마이그레이션을 간소화합니다. 확장성, 보안 및 성능을 향상하여 클라우드 환경으로 원활하게 전환할 수 있도록 지원하는 동시에 인프라 및 미들웨어 관리의 복잡성을 제거합니다. 인지 부하를 줄여 개발 팀이 레거시 Java 애플리케이션을 개선하고 클라우드 시대에 혁신을 이룰 수 있도록 지원합니다.

    성능

    앱 마이그레이션, 마이크로서비스로의 전환, 새로운 기능 제공 등 현대화에 필요한 확장성, 보안, 속도를 경험하세요.
    역량 강화

    EASeJ는 선도적인 IDE와 관리형 CI/CD 파이프라인과 통합되므로 팀에서는 인프라가 아닌 코드 제공에 집중할 수 있습니다.
    효율성

    인프라, 런타임, 지속적인 유지보수를 처리하는 완전 관리형 Application Platform으로 전환하여 운영 오버헤드를 줄이세요.
    인사이트

    데이터 기반 계획과 더 빠른 클라우드 마이그레이션을 지원하는 내장형 툴을 사용하여 Java 자산을 평가하고 현대화 기회를 확인하세요.
    애플리케이션 환경을 안전하게 현대화

    IBM Enterprise Application Service for Java를 사용하여 최소한의 비용과 위험으로 엔터프라이즈 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하세요.

    인터랙션 데모

    주요 기능

    서버실에서 두 사람, 한 명은 노트북을 들고 다른 한 명은 서버 랙을 만지고 모습
    고객의 실제 결과

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    Ilmarinen은 프로세스를 컨테이너화하고 IBM WebSphere Liberty와 IBM Cloud Private를 도입하기 위해 IBM Business Partner인 Tieto와 협력하여 개발 제약을 제거했습니다.

    Ilmarinen 로고
    IBM이 Java 현대화에 소요되는 시간을 70% 단축한 방법

    20년 된 시스템을 현대화하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 특히 이러한 시스템이 IBM Financing 포트폴리오에서 가장 복잡한 시스템 중 하나를 구동하는 경우 더욱 그러합니다.

    현대적인 사무실에 있는 두 개발자, 한 명은 앉아 있고 다른 한 명은 서 있는 모습

    Enterprise Application Service for Java 살펴보기

    다음 단계 안내

    대기자 명단에 등록하여 가장 빠르게 IBM Enterprise Application Service for Java를 경험해 보세요.

    자세히 살펴보기 문서