IBM® Enterprise Application Service for Java(EASeJ)는 엔터프라이즈 Java 애플리케이션의 클라우드 마이그레이션을 간소화합니다. 확장성, 보안 및 성능을 향상하여 클라우드 환경으로 원활하게 전환할 수 있도록 지원하는 동시에 인프라 및 미들웨어 관리의 복잡성을 제거합니다. 인지 부하를 줄여 개발 팀이 레거시 Java 애플리케이션을 개선하고 클라우드 시대에 혁신을 이룰 수 있도록 지원합니다.