오늘날의 비즈니스 속도에는 자동화를 통해 달성할 수 있는 민첩성과 효율성이 필요합니다. IDC는 2022년 말까지 모든 LOB(Line of Business) 및 IT 기능에 걸쳐 컨버지드 AI 기반 자동화가 전 세계적으로 미치는 경제적 영향이 3조 달러에 달할 것으로 예상합니다.

전문가들이 지능형 자동화와 초자동화라는 두 가지 유형의 디지털 프로세스 자동화의 이점에 대해 논의하는 가운데 다른 많은 사람들이 이 둘의 차이점에 의문을 제기하게 됩니다. 단순히 상호 교환 가능한 용어인가요? 아니면 이 두 개념과 비즈니스에 제공하는 이점 사이에 눈에 띄는 차이가 있나요?

지능형 자동화(IA)와 초자동화는 모두 비즈니스 및 IT 환경 전반에서 AI 기반 자동화 플랫폼과 자동화 도구의 사용이 폭발적으로 증가하는 데 기여하고 있습니다. 둘 다 고급 기술과 개선 사항을 사용하여 프로세스를 자동화하기 위해 자동화를 사용하는 것을 의미합니다. 이를 통해 이러한 도구는 자동화 결과의 품질과 고객 상호 작용의 품질을 개선하는 데 도움이 됩니다.

그러나 분명한 차이점이 있습니다.

지능형 자동화는 로보틱 프로세스 자동화(RPA), 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)로 구성됩니다. 초자동화는 조직이 가능한 한 많은 비즈니스 및 IT 프로세스를 신속하게 식별하고, 검토하고, 자동화하는 데 사용하는 비즈니스 중심의 체계적인 접근 방식입니다. 따라서 자동화는 초자동화 작업에 자주 사용됩니다.