오늘날의 비즈니스 속도에는 자동화를 통해 달성할 수 있는 민첩성과 효율성이 필요합니다. IDC는 2022년 말까지 모든 LOB(Line of Business) 및 IT 기능에 걸쳐 컨버지드 AI 기반 자동화가 전 세계적으로 미치는 경제적 영향이 3조 달러에 달할 것으로 예상합니다.
전문가들이 지능형 자동화와 초자동화라는 두 가지 유형의 디지털 프로세스 자동화의 이점에 대해 논의하는 가운데 다른 많은 사람들이 이 둘의 차이점에 의문을 제기하게 됩니다. 단순히 상호 교환 가능한 용어인가요? 아니면 이 두 개념과 비즈니스에 제공하는 이점 사이에 눈에 띄는 차이가 있나요?
지능형 자동화(IA)와 초자동화는 모두 비즈니스 및 IT 환경 전반에서 AI 기반 자동화 플랫폼과 자동화 도구의 사용이 폭발적으로 증가하는 데 기여하고 있습니다. 둘 다 고급 기술과 개선 사항을 사용하여 프로세스를 자동화하기 위해 자동화를 사용하는 것을 의미합니다. 이를 통해 이러한 도구는 자동화 결과의 품질과 고객 상호 작용의 품질을 개선하는 데 도움이 됩니다.
그러나 분명한 차이점이 있습니다.
지능형 자동화는 로보틱 프로세스 자동화(RPA), 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)로 구성됩니다. 초자동화는 조직이 가능한 한 많은 비즈니스 및 IT 프로세스를 신속하게 식별하고, 검토하고, 자동화하는 데 사용하는 비즈니스 중심의 체계적인 접근 방식입니다. 따라서 자동화는 초자동화 작업에 자주 사용됩니다.
지능형 자동화는 로보틱 프로세스 자동화(RPA), 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML) 및 비즈니스 프로세스 관리와 같은 자동화 기술을 사용하여 조직 전반의 작업과 의사 결정 및 확장을 간소화하고 확장하는 것을 말합니다.
지능형 자동화는 프로세스를 단순화하고 운영 효율성을 개선하며 직원들이 가장 중요한 일에 집중할 수 있는 시간을 확보하기 때문에 시장에서 호의적인 반응을 얻었습니다. 또한 복잡한 작업을 실시간으로 처리하고 워크플로를 대폭 간소화하여 가치를 창출하고 지속적인 성장을 달성할 수 있는 새로운 가능성을 열 수 있습니다.
지능형 자동화(IA)는 인공 지능 및 핵심 자동화 기술을 사용하여 비즈니스 프로세스를 간소화하여 최적화를 생성하고 비즈니스 성공을 주도합니다. IA를 통해 기업은 다음을 수행할 수 있습니다.
모든 환경에서는 수동 프로세스와 자동화를 간소화함으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 의료에서 금융, 제조 등에 이르기까지 자동화를 사용하면 고객 경험을 개선하고 수익에 영향을 미치는 이점을 제공할 수 있습니다.
미국 재향군인부에서 IA가 활용되고 있는 특별한 사례 중 하나가 바로 미국 재향군인회입니다. 수작업으로 클레임을 처리하려면 수백 명이 메일을 분류하고 데이터베이스에 데이터를 입력해야 하는 엄청난 업무 부담이 있었습니다. 많은 인력 집약적인 프로세스와 마찬가지로 이 작업은 오류가 발생하기 쉽고 비용이 많이 들었습니다.
이 부서는 RPA 봇과 같은 고급 기술을 사용하여 비즈니스 프로세스를 자동화하기 위해 IA를 채택했습니다. 이 접근 방식을 통해 처리 시간이 90% 단축되어 시간이 절약되고 향상된 속도와 정확성으로 고객 만족을 얻을 수 있었습니다.
초자동화는 기업에서 자동화할 수 있는 모든 것을 자동화한다는 개념입니다. 초자동화의 목적은 사람의 개입 없이 실행할 AI, RPA 및 기타 기술을 포함하는 지능형 프로세스 자동화(IPA)를 사용하여 조직 전체의 프로세스를 간소화하는 것입니다.
초자동화는 광학 문자 인식(OCR), 지능형 문서 처리(IDP), 자연어 처리(NLP)와 같은 다른 기술을 사용하여 다양한 소스의 데이터를 사용하여 고품질 자동화를 제공하는 경우가 많습니다. 디지털 트윈 또는 디지털 트윈 조직(DTO)은 운영을 개선하고 자동화의 영향을 평가하기 위한 모델링에 자주 사용됩니다.
초자동화는 Gartner에서 상위 10대 전략적 기술 트렌드 중 하나로 간주합니다. Gartner에 따르면 참가자의 85%는 "향후 12개월 동안 조직의 초자동화 투자를 늘리거나 유지할 것이며 56% 이상이 이미 4개 이상의 동시 초자동화 이니셔티브를 보유하고 있습니다."
Gartner는 초자동화를 오늘날의 시장에서 꼭 필요하다고 생각합니다. "초자동화는 선택 사항이 아닌 생존 전략으로 빠르게 전환"되고 있으며 "오래된 작업 프로세스를 인력 문제 1순위"로 꼽았습니다.
초자동화는 비즈니스 혁신을 원하는 조직에 많은 이점을 제공합니다. 반복적인 작업을 제거하고 수동 작업을 자동화하여 비즈니스 프로세스를 간소화합니다. 또한 초자동화를 통해 조직은 일관성, 정확성 및 속도로 작업을 완료하고 비용을 절감할 수 있습니다.
궁극적으로 초자동화는 내부 비즈니스 및 기술 프로세스를 간소화하여 디지털 혁신을 구동합니다. 초자동화는 더 빠른 응답 시간, 더 정확한 결과, 더 빠른 시장 출시 시간 및 고객 및 사용자 경험에 직접적인 영향을 미치는 기타 여러 긍정적인 결과를 통해 고객 경험을 개선합니다.
모든 조직, 특히 일관되지 않은 제품 품질과 비효율적인 프로세스로 어려움을 겪고 있는 조직이나 더 높은 품질의 제품과 더 가치 있는 시장 상호 작용을 통해 앞서 나가는 것이 공유하기 점유율을 높이고 수익을 개선하는 것과 동일한 경쟁 환경에 있는 조직은 초자동화의 이점을 누릴 수 있습니다.
한 제조 회사는 초자동화가 조직에 제공할 수 있는 광범위하고 깊이 있는 개선의 좋은 예를 제공합니다. 청구, 고객 상호 작용, 재고 및 급여와 같은 비즈니스 프로세스는 비즈니스 프로세스 자동화(BPA)를 위한 초자동화를 사용하여 광범위한 비즈니스를 간소화할 수 있습니다.
조직은 프로세스 마이닝을 사용하여 프로세스를 더 잘 파악하고, AI와 자동화를 통해 가장 큰 이점을 얻을 수 있는 프로세스를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 기술 및 제조 프로세스에서 물리적 생산 및 공급망 프로세스를 자동화하는 RPA와 모범 사례를 해결하기 위한 BPA를 사용하면 생산의 품질과 속도에 엄청난 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 BPA 및 RPA를 사용하여 백엔드 및 프론트엔드 운영을 간소화하는 초자동화는 품질, 속도, 정확성 및 비용을 개선하여 비즈니스 성능의 미래에 상당한 영향을 미칩니다.
