항공 업계는 코로나19 팬데믹의 영향에서 여전히 회복 중인 복잡한 시장에서 운영 효율성을 개선하는 동시에 항공 여행의 지속가능성을 개선해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 안전이 가장 중요하고 새로운 기술에 대한 면밀한 검토가 필요한 업계에서 생성형 AI는 항공 비즈니스와 업계 파트너에게 새로운 활력을 불어넣을 것입니다.
생성형 AI에 대한 잠재적 사용 사례는 무수히 많습니다. 일부 사용 사례는 기존 비즈니스 시스템 및 프로세스와 통합하는 데 시간이 필요하지만 업계 리더는 생성형 AI의 강점에 가장 적합한 영역으로 나아가야 합니다. 여기에는 더 우수하고 개인화된 여행 추천 및 프로모션을 통해 고객 경험을 향상시키는 것뿐만 아니라 보다 강력한 가상 어시스턴트를 만들어 고객 서비스를 개선하는 것이 포함됩니다. 또한 생성형 AI는 수리를 위해 관련 정보를 보다 효과적으로 검색할 수 있도록 하거나 비행기가 착륙하자마자 수리 또는 유지보수를 시작할 수 있도록 부품 및 장비 주문 생성을 자동화함으로써 유지보수, 수리 및 점검(MRO) 기술자에게 도움을 줄 수 있습니다.
일부 항공사는 이미 텍스트 번역 자동화, 마케팅 자료 제작, 사본 작성 등 커뮤니케이션 및 고객 서비스 운영에 생성형 AI를 사용하고 있습니다. 민간 항공 서비스 제공업체인 AAR Corp은 재고 관리를 최적화하고, 예측 유지보수를 제공하며, 창고 운영을 개선하고, 부품 주문을 자동화하기 위해 생성형 AI의 사용을 고려하고 있습니다.
항공 업계는 AI 도입에 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다. 지난 5월 유럽연합 항공안전청(EASA)은 안전, 보안, AI 보증, 인적 요소 및 윤리적 고려 사항에 중점을 두고 항공 분야에서 AI를 통합하기 위한 포괄적인 계획을 제공하는 AI 로드맵의 두 번째 버전을 발표했습니다..
이러한 조치는 업계가 AI의 위험을 인식하고 있음을 나타냅니다. 여기에는 머신 러닝 시스템이 AI 모델을 학습하기 위해 사용하는 데이터의 편향이 포함되어 권장 사항이나 분석을 왜곡할 수 있습니다. 또한 생성형 AI는 때때로 데이터에서 존재하지 않는 패턴이나 객체를 식별하여 무의미하거나 완전히 부정확한 결과를 생성할 수 있으며, 이러한 현상을 할루시네이션이라고 합니다.
생성형 AI는 오류가 발생할 가능성이 있으므로 항공사는 고객 서비스 봇과 같이 일부 변수가 허용될 수 있는 사용 사례부터 탐색해야 합니다. 또한 고객 데이터의 보안을 유지하고 데이터 사용 시 개인정보 보호 규정을 준수해야 합니다.
안전, 데이터 무결성 및 보안에 중점을 두고 업계는 보다 발전된 생성형 AI 구현을 테스트할 수 있습니다. 항공 회사는 생성형 AI를 기존 지적 재산 및 시스템과 통합함에 따라 다양한 방식으로 기술의 가치를 실현할 수 있습니다.
항공 산업의 다양한 플레이어가 항공기 설계 및 프로토타이핑, 공급망 최적화, 고급 비행 계획 등을 지원하기 위해 생성형 AI를 활용할 수 있기 때문에 이러한 예는 일부 가능성을 보여주는 것에 불과합니다.
궁극적으로 항공 기업은 AI 분야의 업계 리더가 되기 위해 혁신과 신중함 사이의 중간 지점을 찾아야 합니다. 사용 사례가 너무 많기 때문에 생성형 AI는 업계의 모든 측면을 변화시킬 준비가 되어 있습니다.
