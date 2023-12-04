항공 업계는 코로나19 팬데믹의 영향에서 여전히 회복 중인 복잡한 시장에서 운영 효율성을 개선하는 동시에 항공 여행의 지속가능성을 개선해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 안전이 가장 중요하고 새로운 기술에 대한 면밀한 검토가 필요한 업계에서 생성형 AI는 항공 비즈니스와 업계 파트너에게 새로운 활력을 불어넣을 것입니다.

생성형 AI에 대한 잠재적 사용 사례는 무수히 많습니다. 일부 사용 사례는 기존 비즈니스 시스템 및 프로세스와 통합하는 데 시간이 필요하지만 업계 리더는 생성형 AI의 강점에 가장 적합한 영역으로 나아가야 합니다. 여기에는 더 우수하고 개인화된 여행 추천 및 프로모션을 통해 고객 경험을 향상시키는 것뿐만 아니라 보다 강력한 가상 어시스턴트를 만들어 고객 서비스를 개선하는 것이 포함됩니다. 또한 생성형 AI는 수리를 위해 관련 정보를 보다 효과적으로 검색할 수 있도록 하거나 비행기가 착륙하자마자 수리 또는 유지보수를 시작할 수 있도록 부품 및 장비 주문 생성을 자동화함으로써 유지보수, 수리 및 점검(MRO) 기술자에게 도움을 줄 수 있습니다.

일부 항공사는 이미 텍스트 번역 자동화, 마케팅 자료 제작, 사본 작성 등 커뮤니케이션 및 고객 서비스 운영에 생성형 AI를 사용하고 있습니다. 민간 항공 서비스 제공업체인 AAR Corp은 재고 관리를 최적화하고, 예측 유지보수를 제공하며, 창고 운영을 개선하고, 부품 주문을 자동화하기 위해 생성형 AI의 사용을 고려하고 있습니다.