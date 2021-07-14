고정 자산 관리란 무엇인가요?

고정 자산 관리는 조직의 물리적 자산 및 장비를 추적, 모니터링 및 유지 관리하는 프로세스입니다.

조직은 자산을 쉽게 스캔하고 모바일 장치에서 사용 가능하기 때문에 바코드, QR 코드 또는 RFID를 사용하여 자산을 추적하는 경우가 많습니다. 자산 유형에는 차량, 컴퓨터, 가구 및 기계류가 포함됩니다.

자산 관리 시스템을 사용하여 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 고정 자산을 추적하고 모니터링합니다.
  • 여러 위치에 있는 장비 및 기계류를 감독합니다.
  • 유지보수 비용을 절감합니다.
  • 운영 효율성을 개선합니다.
  • 폐기, 매각, 도난 또는 분실된 자산에 관한 기록 유지

고정 자산 관리를 통해 조직은 장비와 차량을 모니터링하고, 상태를 평가하고, 양호한 작동 상태를 유지할 수 있습니다. 이러한 방식으로 재고 손실, 장비 고장 및 다운타임을 최소화하고 자산의 평생 가치를 개선합니다.
고정 자산 관리가 중요한 이유

서버, 운송 트럭 및 엘리베이터와 같은 고정 자산에는 대규모 자본 투자가 필요합니다. 이는 회사 순자산의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 일부 기업에서는 투자의 40%가 장비 및 차량 구매에 사용됩니다.

회사가 자산을 더욱 훌륭히 효과적으로 관리할수록 이러한 투자에서 가치를 극대화할 수 있는 가능성이 커집니다. 고정된 자산 관리 시스템이 없으면 조직에 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

  • 계획되지 않은 가동 중단.
  • 장비 고장.
  • 잘못 배치하거나 분실한 재고.
  • 안전 또는 환경 침해.
  • 규정 준수 또는 규제 표준 미충족.

재고가 많은 회사의 경우 그 결과로 인해 수백만 달러의 생산성 손실, 수리, 교체 또는 벌금이 발생할 수 있습니다. 표준 이하의 장비는 즉각적인 비용 외에도 조직의 서비스 또는 제품 품질에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 결국 고객 만족도와 비즈니스 평판에 영향을 미칠 수 있습니다.

ISO 55000 국제 표준에 따라 자산 관리는 비용 대비 가치를 극대화해야 합니다. 이상적으로, 고정 자산 관리는 장비의 품질과 유효 수명을 개선하고 최고의 투자 수익을 보장합니다.
주요 기능

고정 자산 관리는 복잡할 수 있습니다. 특히 글로벌 기업, 렌터카 사업, 다국적 제조 기업과 같이 엄청난 양의 재고를 보유한 기업이라면 더욱 그렇습니다.

조직에서는 자산 추적을 위해 스프레드시트나 전사적 자원 관리(ERP) 도구를 사용할 수 있습니다. 그러나 데이터를 수동으로 입력하면 오류가 발생하기 쉽습니다. 또한 차량이 여러 지점 사이를 이동하거나 기술이 복잡한 경우에는 고정 자산 재고를 파악하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

이해를 돕기 위해, 조직에서 차량을 소유하고 있는 시나리오를 생각해 보겠습니다. 노트를 한 권 마련해서 오일 교환, 새 와이퍼 블레이드 또는 새 타이어 세트가 필요한 시기를 적어두고 있을 수 있습니다. 차량 수가 증가함에 따라 문제가 발생하기 시작합니다. 이 모든 데이터가 중앙 집중화되어 있다면 정보가 손실되거나 어디에 적었는지 몰라서 찾을 수 없게 되는 위험 없이 쉽게 추적할 수 있습니다. 바로 이것이 자산 관리 시스템의 목적입니다.

자산 추적 소프트웨어 및 관리 솔루션은 고정 자산을 감독할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 위치 추적, 작업 주문 처리 및 감사 추적과 같은 기능이 포함되어 있습니다.

자산 관리 소프트웨어

소규모 사업장에서는 컴퓨터화된 유지관리 시스템(CMMS)을 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 자동화 소프트웨어는 유지보수 활동의 스케줄링, 관리 및 보고를 지원합니다. 기능에는 워크플로 처리, 리소스 및 라우팅, 운영 및 수리 지침, 보고 및 감사가 포함됩니다.

대규모 사업장의 경우, IBM Maximo와 같은 기업 자산 관리 시스템은 모든 고정 자산을 관리할 수 있는 중앙 플랫폼을 제공합니다. 자산 데이터를 취득, 운영, 유지보수, 감가상각, 갱신 또는 교체와 같은 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 통합합니다.

조직은 전체 보기를 통해 복잡한 자산 환경에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이들은 자산 상태 관리에 필요한 정보를 더 잘 알 수 있습니다. 기능과 워크플로는 관리 작업을 최적화하고 다운타임을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 팀은 안전 및 환경 제어에 대한 전사적 관점을 갖게 되므로 문제와 위험을 더 잘 해결할 수 있습니다.

IoT 및 AI

사물인터넷(IoT)은 심층적인 인사이트를 제공하고 보다 효과적으로 고정 자산을 제어할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, IBM Maximo 소프트웨어는 센서 및 장치의 데이터를 상호 연관시켜 자산 상황과 성능을 적시에 파악할 수 있도록 지원합니다. 상태 분석, 가치 및 위험 평가, 장애 예측을 통해 자산 관리를 개선합니다.

AI는 머신 러닝을 사용하여 자산 상태를 측정하고 예측 유지보수를 지원합니다. 이 기술은 자산 데이터(센서, 원격 측정, 작업 주문, 심지어 날씨 이벤트에서)를 수집하고 알고리즘을 사용하여 패턴 또는 추세를 확인하고 예측 모델을 개발합니다. 예측 점수와 결합된 이 정보를 통해 시스템은 선제적 전술 또는 전략을 규정할 수 있습니다.

모바일 EAM

모바일 장치를 통해 유지 보수 및 수리 일선 기술자를 EAM 시스템 및 전문가와 연결하는 것은 보다 효율적이고 안전하게 작업하고 생산성을 높이는 데 매우 중요합니다. IBM Maximo Mobile은 현장 기술자의 직무 역할을 혁신하도록 설계되었으며, 이들이 어디에 있든 실시간에 가까운 자산 성능 및 운영 데이터와 단계별 유지보수 지침을 제공합니다. AI, 지능형 워크플로, 원격 인력 지원 및 자산 데이터에 대한 액세스의 강력한 조합을 통해 Maximo Mobile은 수십 년 동안 업계에서 쌓은 디지털 경험을 기술자에게 제공할 수 있습니다.

  • 사양 및 위치를 포함한 모든 자산의 세부 정보를 확인하세요.
  • 운영 자산의 실시간 데이터에 액세스하여 학습하고, 진단하고, 조치를 취합니다.
  • 티켓 요청 및 일정을 최적화합니다.
  • 지도에서 작업 위치를 확인하고 경로를 계획하세요.
  • 자산 상황을 평가하고 수리의 우선 순위를 지정합니다.
  • 원격으로 또는 AI 기반 전문가 지원을 통해 다른 전문가와 협업하세요.
다음 단계 안내

