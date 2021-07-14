고정 자산 관리란 무엇인가요?

고정 자산 관리는 조직의 물리적 자산 및 장비를 추적, 모니터링 및 유지 관리하는 프로세스입니다.
조직은 자산을 쉽게 스캔하고 모바일 장치에서 사용 가능하기 때문에 바코드, QR 코드 또는 RFID를 사용하여 자산을 추적하는 경우가 많습니다. 자산 유형에는 차량, 컴퓨터, 가구 및 기계류가 포함됩니다.
자산 관리 시스템을 사용하여 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.
고정 자산 관리를 통해 조직은 장비와 차량을 모니터링하고, 상태를 평가하고, 양호한 작동 상태를 유지할 수 있습니다. 이러한 방식으로 재고 손실, 장비 고장 및 다운타임을 최소화하고 자산의 평생 가치를 개선합니다.
서버, 운송 트럭 및 엘리베이터와 같은 고정 자산에는 대규모 자본 투자가 필요합니다. 이는 회사 순자산의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 일부 기업에서는 투자의 40%가 장비 및 차량 구매에 사용됩니다.
회사가 자산을 더욱 훌륭히 효과적으로 관리할수록 이러한 투자에서 가치를 극대화할 수 있는 가능성이 커집니다. 고정된 자산 관리 시스템이 없으면 조직에 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
재고가 많은 회사의 경우 그 결과로 인해 수백만 달러의 생산성 손실, 수리, 교체 또는 벌금이 발생할 수 있습니다. 표준 이하의 장비는 즉각적인 비용 외에도 조직의 서비스 또는 제품 품질에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 결국 고객 만족도와 비즈니스 평판에 영향을 미칠 수 있습니다.
ISO 55000 국제 표준에 따라 자산 관리는 비용 대비 가치를 극대화해야 합니다. 이상적으로, 고정 자산 관리는 장비의 품질과 유효 수명을 개선하고 최고의 투자 수익을 보장합니다.
고정 자산 관리는 복잡할 수 있습니다. 특히 글로벌 기업, 렌터카 사업, 다국적 제조 기업과 같이 엄청난 양의 재고를 보유한 기업이라면 더욱 그렇습니다.
조직에서는 자산 추적을 위해 스프레드시트나 전사적 자원 관리(ERP) 도구를 사용할 수 있습니다. 그러나 데이터를 수동으로 입력하면 오류가 발생하기 쉽습니다. 또한 차량이 여러 지점 사이를 이동하거나 기술이 복잡한 경우에는 고정 자산 재고를 파악하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
이해를 돕기 위해, 조직에서 차량을 소유하고 있는 시나리오를 생각해 보겠습니다. 노트를 한 권 마련해서 오일 교환, 새 와이퍼 블레이드 또는 새 타이어 세트가 필요한 시기를 적어두고 있을 수 있습니다. 차량 수가 증가함에 따라 문제가 발생하기 시작합니다. 이 모든 데이터가 중앙 집중화되어 있다면 정보가 손실되거나 어디에 적었는지 몰라서 찾을 수 없게 되는 위험 없이 쉽게 추적할 수 있습니다. 바로 이것이 자산 관리 시스템의 목적입니다.
자산 추적 소프트웨어 및 관리 솔루션은 고정 자산을 감독할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 위치 추적, 작업 주문 처리 및 감사 추적과 같은 기능이 포함되어 있습니다.
자산 관리 소프트웨어
소규모 사업장에서는 컴퓨터화된 유지관리 시스템(CMMS)을 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 자동화 소프트웨어는 유지보수 활동의 스케줄링, 관리 및 보고를 지원합니다. 기능에는 워크플로 처리, 리소스 및 라우팅, 운영 및 수리 지침, 보고 및 감사가 포함됩니다.
대규모 사업장의 경우, IBM Maximo와 같은 기업 자산 관리 시스템은 모든 고정 자산을 관리할 수 있는 중앙 플랫폼을 제공합니다. 자산 데이터를 취득, 운영, 유지보수, 감가상각, 갱신 또는 교체와 같은 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 통합합니다.
조직은 전체 보기를 통해 복잡한 자산 환경에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이들은 자산 상태 관리에 필요한 정보를 더 잘 알 수 있습니다. 기능과 워크플로는 관리 작업을 최적화하고 다운타임을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 팀은 안전 및 환경 제어에 대한 전사적 관점을 갖게 되므로 문제와 위험을 더 잘 해결할 수 있습니다.
IoT 및 AI
사물인터넷(IoT)은 심층적인 인사이트를 제공하고 보다 효과적으로 고정 자산을 제어할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, IBM Maximo 소프트웨어는 센서 및 장치의 데이터를 상호 연관시켜 자산 상황과 성능을 적시에 파악할 수 있도록 지원합니다. 상태 분석, 가치 및 위험 평가, 장애 예측을 통해 자산 관리를 개선합니다.
AI는 머신 러닝을 사용하여 자산 상태를 측정하고 예측 유지보수를 지원합니다. 이 기술은 자산 데이터(센서, 원격 측정, 작업 주문, 심지어 날씨 이벤트에서)를 수집하고 알고리즘을 사용하여 패턴 또는 추세를 확인하고 예측 모델을 개발합니다. 예측 점수와 결합된 이 정보를 통해 시스템은 선제적 전술 또는 전략을 규정할 수 있습니다.
모바일 EAM
모바일 장치를 통해 유지 보수 및 수리 일선 기술자를 EAM 시스템 및 전문가와 연결하는 것은 보다 효율적이고 안전하게 작업하고 생산성을 높이는 데 매우 중요합니다. IBM Maximo Mobile은 현장 기술자의 직무 역할을 혁신하도록 설계되었으며, 이들이 어디에 있든 실시간에 가까운 자산 성능 및 운영 데이터와 단계별 유지보수 지침을 제공합니다. AI, 지능형 워크플로, 원격 인력 지원 및 자산 데이터에 대한 액세스의 강력한 조합을 통해 Maximo Mobile은 수십 년 동안 업계에서 쌓은 디지털 경험을 기술자에게 제공할 수 있습니다.
IBM Maximo Application Suite로 유지보수, 검사, 안정성 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하여 기업 자산의 잠재력을 최대한 활용하세요. 이 통합 클라우드 기반 솔루션은 AI, IoT, 고급 분석 기능을 활용하여 자산 성능을 극대화하고, 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 비용을 최소화하고 다운타임을 줄입니다.