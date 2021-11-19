재무 혁신이란 무엇인가요?

재무 혁신은 비즈니스 전반에 걸쳐 일어나는 프로세스, 시스템 및 조직 변화의 조합으로, 새로운 기술, 교육 및 분석을 통해 구현됩니다.
실무에서는 접근 방식의 전환을 통해 시스템을 간소화, 단순화 및 최적화하려는 재무팀에 적합합니다. 원래 재무 혁신은 전체 회사 전략에 따라 재무 기능을 재구상하는 전략적 이니셔티브를 의미합니다.
재무 혁신은 재무 운영 모델, 회계 및 재무 조직, 회계 및 재무 프로세스의 구조 조정 및 구현 등으로 구성될 수 있습니다. 또한 재무 역량을 강화하고, 재무 및 회계 시스템을 리플랫폼화하며, 관련 기술과 적절하게 숙련된 팀 간의 시너지 효과를 창출하는 것도 포함될 수 있습니다.
디지털 재무 혁신은 전략, 운영, 프로세스, 방법론, 비즈니스 관행 및 인력을 엔드투엔드 방식으로 보강하여 더욱 간소화되고 비용 효율적인 결과를 제공하는 것입니다.
성공적인 재무 혁신을 위해 필요한 작업의 규모와 노력이 부담스럽게 느껴질 수 있지만, 오늘날의 경쟁 환경에서 조직이 놓쳐서는 안 될 단계입니다.
재무 혁신 전략은 조직이 재무 조직의 약점을 파악하고, 필요한 변화의 우선순위를 지정하고, 비즈니스를 지원하고 주요 재무 활동을 더 잘 관리하기 위한 운영 모델을 정의하는 데 도움이 됩니다. 최신 재무 전략은 조직이 디지털 기술을 최대한 활용할 수 있도록 지원해야 합니다. 클라우드 소프트웨어, 자동화, 데이터 분석 등을 통해 더욱 민첩한 계획 및 예측 기능을 구축하고 진화하는 비즈니스 요구에 적응할 수 있습니다.
재무 부서는 조달 과정에 대한 재정적 조언, 지침 및 지원을 제공하고, 급여 지원 및 지출을 제공하는 임무를 맡고 있습니다. 대출, 유가 증권의 발행 또는 처분 등과 같은 일부 업무는 순전히 재무적인 업무입니다. 다른 것들은 상품 및 서비스를 다루는 작업 또는 유통 거래에 대한 대가로 결제 수단이나 신용을 이전하는 것입니다.
재무 프로세스는 일련의 데이터를 완료된 상태로 만드는 순차적 작업 세트입니다. 예를 들어, 직원 비용 정보를 수집하고, 해당 정보를 관리자와 재무팀에 전달하여 검토를 거친 후, 급여 날짜 전에 승인을 받는 작업이 포함될 수 있습니다. 재무 혁신은 다양한 재무 관련 프로세스가 원활하고 협력적인 방식으로 운영되도록 도울 수 있습니다.
많은 조직들이 역량을 확장하거나 개발하기 시작했지만, 여전히 이러한 분야에 대한 더 많은 투자, 리소스, 계획이 필요합니다. 재무 부서는 더 높은 수준의 비전통적인 기술을 갖춘 인재를 개발하고 자동화, AI 및 로보틱의 확산을 관리할 수 있는 팀을 보유해야 합니다. 실시간 데이터와 분석 도구를 의사 결정에 활용할 수 있는 더 튼튼한 역량이 필요합니다.
기술과 데이터의 발전으로 재무의 가능성이 새롭게 정의되었습니다. 종합적인 데이터를 통해 비즈니스 전반의 성과를 연결하는 일이 더 쉬워졌습니다. 단순히 효율성을 위해 자동화하는 것이 아니라 재무 부서가 회사에 제공하는 서비스와 가치를 더할 수 있는 방법을 재고하는 것이 목표입니다.
자율 재무와 관련해 특정 운영 모델을 따를 필요는 없으며, 기업은 다른 모델을 모방하려고 해서는 안 됩니다. 그러나 모든 기업이 준수하고 통합해야 하는 일반적인 원칙이 있습니다. 의사 결정권, 인력 고려 사항, 조직 구조, 성과, 소싱 등이 여기에 포함됩니다.
조직은 일련의 조치와 활동을 취하고 계획된 순서대로 성과를 달성함으로써 재무 혁신 로드맵을 수립할 수 있습니다.
먼저 프로세스 분석, 기술 분석, 직원 분석 현황(역량 및 업무 수용력)을 포함하여 재무 부서의 현재 상태를 문서화합니다.
그런 다음 재무 부서가 5~10년 후에는 어떤 상태이기를 바라는지 생각해봅니다. 현재 상태와 원하는 상태의 격차 분석을 수행합니다. 위험과 보상을 포함한 내부 및 외부 요인을 고려하여 목표, 목적, 원하는 결과를 정리합니다. 대체 접근 방식을 평가하고 옵션을 검토합니다. 프로젝트 팀에서 추천하는 경로를 선택합니다.
일반적으로 혁신 로드맵은 높은 수준의 작업 흐름과 단계로 구성되므로 점진적으로 제공될 수 있습니다.
성공적인 재무 혁신은 기업의 일상적인 운영에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 비용을 절감하고, 비즈니스 프로세스 속도를 높이고, 효율성을 개선하고, 오류를 줄이고, 사용하기 쉬운 데이터 및 보고를 제공할 수 있습니다.
기업의 기능을 자동화하고 간소화하면 여러 부서에서 비용 절감 기회를 확보할 수 있습니다. 또한 업무를 원격으로 수행할 수 있으면 잠재적으로 임금을 낮추고 급여 계획을 개선할 기회가 생깁니다.
재무 혁신에는 운영 프로세스의 효율성과 속도를 높이고, 향상된 비즈니스 프로세스를 지원할 수 있도록 적절한 기술 플랫폼에서 조정 및 실행되도록 하는 작업이 포함됩니다. 워크플로가 더 효율적이면 재무 프로세스의 속도를 저하시키고 비용이 많이 드는 병목 현상을 줄일 수 있고, 오류 없는 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
조직은 재무 프로세스와 시스템을 자동화하고 표준화하여 오류를 방지하고 효율성을 높일 수 있습니다. 또한, 재무 데이터에 대해 신뢰할 수 있는 단일 소스를 확보하면 오류와 이해관계자의 혼란을 줄일 수 있습니다.
중앙 집중식 재무 데이터 허브를 구현하면 팀 간의 협업이 개선되고, 원격으로 운영할 기회가 생깁니다. 이를 개선된 프로세스와 결합하면 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다. 이와 별도로, 시간이 많이 걸리는 작업을 자동화하면 재무 부서 팀원들이 더 가치 있는 프로젝트에 집중할 수 있습니다.
조직은 내부 시스템, 웹사이트, 소셜 미디어와 같은 외부 소스에서 발생하는 데이터의 양이 폭발적으로 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 재무 혁신은 새로운 기술을 사용하여 데이터를 더 잘 파악하고, 데이터가 실제로 무엇을 보여주는지, 신뢰할 수 있는지 여부를 분석할 시간과 도구를 제공할 수 있습니다.
많은 조직이 제대로 통합되지 않은 데이터로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 비즈니스 이해관계자는 올바른 데이터를 찾지 못하거나 찾은 데이터를 신뢰하지 못합니다. 따라서 사용자 지정 프로그램 작성부터 전역 대체 기능에 이르기는 노동 집약적인 작업을 통해 이 문제를 해결하려고 합니다. 재무 혁신은 다음과 같은 새로운 기술을 적용하여 데이터 관리 과제를 해결할 수 있습니다.
RPA는 인간이 수행하는 작업을 소프트웨어 로봇을 사용하여 자동화하는 비즈니스 프로세스 자동화 기술의 일종입니다. 금융 분야에서 RPA는 머신 러닝 및 자동화 기능을 사용해 급여 및 송장 처리와 같이 시간이 많이 소요되는 업무의 속도를 높일 수 있습니다.
AI 기반 기술을 통해 기업은 데이터 문제를 관리하는 동시에 인간의 전문성을 강화하고 향상할 수 있습니다. 이러한 기술은 생산성을 높이고 새로운 아이디어를 창출하는 새로운 문제 해결 기법을 촉진합니다.
분산형 원장은 여러 내부 부서 또는 외부 파트너 사이의 거래에 대해 변경 불가능한 기록을 생성합니다. 블록체인의 특성으로 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 미지급금 워크플로에 블록체인을 사용하면 높은 송장 처리 비용의 근본 원인을 해결하는 동시에 송장 예외 및 지불 지연을 줄일 수 있습니다.
클라우드는 재무 조직이 확장 가능하고, 유연하며, 구현이 빠르고, 궁극적으로 비용 효율적인 인프라를 구축할 기회를 제공합니다. 선도적인 클라우드 솔루션은 기존의 온프레미스 금융 시스템 및 데이터 웨어하우스와 달리, 처음부터 오늘날의 요구 사항, 즉 주요 프로세스에 기반한 내장된 분석을 사용자에게 실시간으로 제공해야 한다는 점을 염두에 두고 구축되었습니다.
고급 분석은 기업이 데이터에서 새로운 인사이트를 도출하여 어려운 비즈니스 문제를 해결하고, 패턴을 발견하고, 의사 결정을 최적화하고, 송장-현금화 프로세스에서 고객 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IBM의 엔드투엔드 재무 컨설팅 서비스를 통해 재무 성과를 실현하세요.
IBM Apptio는 온프레미스 IT 인프라, 퍼블릭 클라우드 서비스 및 소프트웨어 개발의 비용 분석 및 비용 관리를 위한 SaaS 제품군입니다.
IBM Planning Analytics를 사용하여 재무 계획, 예산 편성 및 예측을 개선하고 조직 전반에서 데이터를 기반으로 의사결정을 내리세요.