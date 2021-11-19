재무 혁신이란 무엇인가요?

조직은 일련의 조치와 활동을 취하고 계획된 순서대로 성과를 달성함으로써 재무 혁신 로드맵을 수립할 수 있습니다.

먼저 프로세스 분석, 기술 분석, 직원 분석 현황(역량 및 업무 수용력)을 포함하여 재무 부서의 현재 상태를 문서화합니다.

그런 다음 재무 부서가 5~10년 후에는 어떤 상태이기를 바라는지 생각해봅니다. 현재 상태와 원하는 상태의 격차 분석을 수행합니다. 위험과 보상을 포함한 내부 및 외부 요인을 고려하여 목표, 목적, 원하는 결과를 정리합니다. 대체 접근 방식을 평가하고 옵션을 검토합니다. 프로젝트 팀에서 추천하는 경로를 선택합니다.

일반적으로 혁신 로드맵은 높은 수준의 작업 흐름과 단계로 구성되므로 점진적으로 제공될 수 있습니다.