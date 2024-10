ESG는 더 이상 비주류 개념이 아니라, 기업과 투자자 모두에게 친숙한 약어가 되었습니다. 오늘날 ESG 데이터는 특정 ESG 문제에 대한 기업의 성과를 평가하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 수익 단위당 탄소 배출량은 기업의 환경적 영향을 평가하는 데 사용되며, 직원 이직률은 기업의 노동 관행을 평가하는 데 사용됩니다.

자산 관리자는 오늘날 기업의 환경 및 사회적 영향을 측정하기 위해 다양한 ESG 전략과 메트릭을 계속 개발하고 있습니다. 일부 전략은 특정 ESG 기준을 충족하지 않는 산업이나 조직을 배제하는 데 중점을 둡니다. 다른 전략은 ESG 프로필이 우수한 기업을 적극적으로 선택하는 데 중점을 둡니다.

기업이 사업 활동의 환경 및 사회적 영향과 ESG 노력의 비즈니스 영향에 대해 보고하도록 요구하는 유럽 연합의 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)과 같은 새로운 규정이 제정되었습니다. 북미에서는 캐나다, 브라질, 인도, 호주, 일본과 마찬가지로 증권거래위원회(SEC)가 상장 기업에 대한 의무적인 ESG 보고를 고려하고 있습니다.

ESG 등급 및 지수도 최근 몇 년 동안 더욱 보편화되었습니다. 예를 들어, 모건 스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI)은 투자자가 ESG 성과를 기반으로 기업을 추적할 수 있는 다양한 ESG 지수를 제공합니다. 이러한 지수는 ESG 요소를 포트폴리오에 통합하려는 투자자에게 인기를 끌고 있습니다.

세계가 기후 변화 및 사회 문제와 관련된 과제에 점점 더 직면함에 따라 ESG 고려 사항은 기업과 투자자의 운영 및 성과 측정 방식에서 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다.

