DPIA(데이터 보호 영향 평가)란 무엇인가요?

EU는 GDPR과 이에 따른 DPIA 요구 사항을 엄격하게 집행하며, DPIA를 수행하지 않거나 그 밖의 방식으로 규정을 준수하지 않은 조직에는 과징금을 부과합니다.

예를 들어 2019년 스웨덴 북부의 한 고등학교는 생체 얼굴 인식 기술을 활용해 출석을 확인하는 시범 프로젝트를 실시했다가 스웨덴 최초로 과징금 처분을 받았습니다. 이 학교는 DPIA를 수행하지 않은 상태에서 해당 프로젝트를 진행했습니다. 결국 이 학교에는 19,000유로의 과징금이 부과되었지만, 전문가들은 최대 과징금이 거의 100만 유로에 이를 수도 있었다고 지적했습니다.1 (GDPR에 따른 제재는 최대 2,000만 유로 또는 기업의 전 세계 연간 매출액의 4% 가운데 더 큰 금액까지 부과될 수 있습니다.)

한 웹사이트에서는 GDPR 과징금 현황을 추적해 공개하고 있습니다. 2026년 4월 기준으로 3,000건이 넘는 과징금 부과 사례가 집계되었습니다. 이러한 과징금 사례 가운데 상당수는 DPIA를 규정한 GDPR 제35조 위반을 과징금 부과 사유 중 하나로 명시하고 있습니다. 예를 들어 2025년 12월에는 프랑스의 한 기업이 제35조 위반을 이유로 350만 유로의 과징금을 부과받았습니다. GDPR 역사상 가장 큰 과징금은 2023년 아일랜드 데이터 보호위원회가 Meta에 부과한 12억 유로였지만, 이 사례는 영향 평가가 아니라 데이터 이전과 관련된 사안이었습니다.

GDPR.eu에서는 DPIA를 올바르게 수행하는 방법에 대한 가이드와 함께 템플릿도 제공합니다. 다만 DPIA 수행은 철저한 위험 관리 프로세스의 시작에 불과한 경우가 많다는 점을 유념해야 합니다. DPIA를 통해 잠재적인 위험과 취약점을 식별했더라도 실제 완화 조치가 이루어지지 않으면 DPIA는 형식적인 절차에 그치게 되며, 이로 인해 과징금이 부과되기도 합니다.

최악의 경우 DPIA는 기업이 위험을 인지하고도 이를 적절히 해결하지 않았음을 입증하는 기록으로 활용될 수도 있습니다. 프랑스 국가고용청인 France Travail에서는 DPIA에 명시된 보안 조치가 시행되지 않았고, 그 결과 대규모 데이터 침해가 발생했습니다. 2026년 1월 규제 당국은 France Travail에 500만 유로의 과징금을 부과했습니다.2