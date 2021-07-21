2020년 여름이 끝날 무렵, 이러한 옴니채널 옵션을 제공하는 리테일러의 점유율은 44%%로 급증했습니다. Sally Beauty와 같은 선도적인 브랜드는 지속적인 디지털 혁신의 일환으로 작년에 전국적으로 BOPIS 기능을 출시했습니다. Sally Beauty 사장인 John Goss는 "BOPIS는 Sally Beauty가 접근성의 추가 이점과 함께 대형 소매업체에 필적하는 쇼핑 방법을 제공함으로써 고객의 매장 내 및 온라인 경험을 연결하기 위해 노력하는 방법 중 하나입니다"라고 말합니다.

BOPIS란 무엇인가요?

BOPIS는 전자 상거래의 성장과 함께 발전한 소매 판매 전략입니다. 이는 쇼핑객에게 온라인 또는 모바일 장치에서 주문 및 구매의 편리함과 현지 매장에서 신속하게 구매 상품을 수령할 수 있는 기능을 제공하는 옴니채널 소매 전략입니다.

BOPIS 전략은 어떻게 작동하나요?

BOPIS는 주문 이행 속도를 높여 구매자가 일반 배송을 선택했을 때보다 훨씬 빠르게 상품을 수령할 수 있도록 지원합니다. 며칠 이상 소요되는 기존 배송과 달리, 구매자는 단 몇 시간 내에 상품을 받아볼 수 있습니다. 또한 구매자가 원한다면 매장 내 쇼핑 경험을 단축할 수도 있습니다. 결국 BOPIS 전략의 핵심은 고객 경험을 향상하는 데 있습니다. 나아가 BOPIS는 매장 방문객 증대와 추가 구매로 이어지기도 하는데, 실제 한 연구에 따르면 전체 구매자의 약 50%가 매장에서 상품을 수령할 때 추가 구매를 하는 것으로 나타났습니다.

소매 업계에서 BOPIS 전략의 이점과 장점은 무엇인가요?

BOPIS는 현대 옴니채널 소매 전략의 필수 구성 요소가 되었습니다. 몇 가지 이점을 자세히 살펴보겠습니다.

고객 만족과 편의성: 분명한 사실은 쇼핑객은 BOPIS 옵션을 원한다는 것입니다. 최근 연구에 따르면 응답자 중 62%는 소매업체가 앞으로 도로변 픽업 서비스를 제공할 것으로 예상했으며, 71%는 매장 내 온라인 픽업 서비스(BOPIS)가 영구적으로 제공될 것으로 예상했습니다. 직장에서 휴식을 취할 때나 집에서 소파에 앉아 태블릿을 사용하는 쇼핑객은 구매하기 위해 매장에 가기 전에 온라인에서 제품을 브라우징하고 연구하는 데 많은 시간을 할애합니다. 그리고 오늘 바로 구매를 원하는 사람들에게는 BOPIS가 훌륭한 선택입니다. 이는 쇼핑객에게 더 많은 유연성을 제공할 뿐만 아니라 좋아하는 소매업체와의 관계를 유지하는 데 도움이 됩니다.

더 빠른 주문 처리: BOPIS는 소매업체가 필요한 기본 기술을 갖추고 있다고 가정할 때 더 빠르고 덜 복잡한 주문 처리를 제공합니다. 고객이 BOPIS를 선택하면 제품 픽업/배송 시기와 장소를 더 잘 제어할 수 있으며 대부분의 경우 즉시 픽업이 가능합니다. 이는 대부분의 온라인 주문에서 평균 2~3일 걸리는 배송 시간보다 빠릅니다.

배송비 제거: BOPIS를 통해 고객과 소매업체는 주문에 대한 배송비를 없앨 수 있습니다. 일부 고객의 경우 배송 비용을 절감하는 것이 BOPIS를 통해 구매하는 동인이 됩니다. 소매업체의 경우 BOPIS는 주문을 피킹, 포장 및 배송하는 데 드는 시간, 비용 및 수작업을 줄여줍니다. 소비자가 매장에서 픽업하면 기업은 라스트 마일 배송, 포장 및 전체 물류 비용을 절감할 수 있습니다. 유통 센터나 창고에서 라스트 마일은 종종 소매업체에게 더 큰 비용 중 하나가 될 수 있습니다.

감소되고 민첩한 재고: 적절한 기본 주문 관리 또는 재고 가시성 솔루션을 사용하면 일반적으로 유통 센터 또는 소매점을 비롯한 여러 채널을 통해 BOPIS 주문을 처리할 수 있습니다. 실시간 재고 가시성을 통해 소매업체는 주문을 처리하는 가장 좋은 방법을 결정하고 주문 처리 및 보충을 위해 다양한 재고 위치를 활용하여 전체 재고 운송 비용을 낮출 수 있습니다.

비용 절감, 수익 증대: BOPIS는 배송 및 이행 비용을 절감하고 재고 보유 비용도 절감합니다. 또한 반품을 줄여 처리 비용을 절감하고 구매를 증가시켜 전반적인 수익성 향상에 기여한다는 강력한 증거가 있습니다. 또 다른 수익 고려 사항: 온라인 장바구니의 60%는 예상치 못한 수수료, 주로 배송비로 인해 포기됩니다. BOPIS는 불만을 품은 온라인 브라우저를 구매자로 전환할 수 있습니다.

BOPIS 모범 사례는 무엇인가요?

고객 만족: BOPIS 기능 및 전략을 사용할 때 가장 중요한 모범 사례는 긍정적인 고객 경험을 보장하는 것입니다. 이를 위해서는 고객에게 매장에서 픽업하는 방법에 대한 명확한 지침을 제공하는 원활한 온라인 경험이 필요합니다. BOPIS는 소비자가 원하고 높이 평가하는 기능이므로 경험을 방해해서는 안 됩니다. 쇼핑객에게 쉽고 보람 있는 서비스를 제공하세요.

매장 내 경험: BOPIS 전략을 실행할 때 탁월한 매장 내 경험을 우선시하세요. 매장 내 픽업은 최대한 간단하고 신속하게 이루어져야 합니다. 앞서 언급했듯이 쇼핑객의 최대 60%가 매장에서 픽업할 때 추가 구매를 합니다. 하지만 BOPIS를 매장 내 판매 기회로 삼으려는 유혹에 굴복해서는 안 됩니다. 대신 매장 내 수령을 위해 눈에 잘 띄는 전용 공간을 마련하고 BOPIS 수령 장소를 매장 뒤쪽에 배치하지 마세요. BOPIS의 모범 사례는 픽업 장소를 매장 전면에 배치하고 픽업 사물함을 제공하는 것입니다. 마지막으로, 매장 직원에게 BOPIS 프로토콜을 교육해야 합니다.

고객 신뢰: 소비자는 선택권을 원하며 표준 배송, 당일 배송, 매장 내 쇼핑, 도로변 등 시장에서 사용할 수 있는 옵션을 알고 있습니다. 구매 여정 전반에 걸쳐 사용 가능한 주문 처리 옵션을 고객에게 명확하게 안내합니다. 성공적인 옴니채널 전략을 위해서는 고객이 구매를 원하는 시간과 장소에서 고객을 만나야 합니다.

실시간 재고 가시성: 성공적인 BOPIS 전략에는 전체 네트워크 전반에서 실시간 재고 가시성이 필수입니다. 이러한 가시성이 없다면 BOPIS는 쉽게 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 고객이 매장 픽업을 위해 온라인으로 주문했지만, 매장에 도착해 보니 이미 해당 상품이 다른 고객에게 판매되어 품절된 상황이 발생할 수 있습니다. 실시간 재고 가시성은 이러한 문제를 해결할 뿐만 아니라, BOPIS 및 전반적인 판매를 지원하기 위해 다양한 채널에서 재고를 이동하고 보충할 수 있는 유연성을 제공합니다.

최신 기술: 독립형 솔루션을 통해 BOPIS를 활성화하고 비즈니스 가치를 높이는 실시간 재고 가시성을 확보할 수 있습니다. 그러나 옴니채널 소매 분야에서 동급 최고의 기업이 되려면 전체 주문 관리 프로세스와 정보 흐름을 간소화할 수 있는 재고 가시성 솔루션과 현대적인 주문 관리 기술을 결합해야 합니다. 주문 관리를 위한 최신 단일 플랫폼은 기술과 구현 복잡성을 간소화하여 BOPIS부터 도로변 픽업 및 매장 배송(SFS)에 이르기까지 옴니채널 주문 처리 능력을 제공함으로써 혁신을 가속화할 수 있습니다.

BOPIS와 관련된 과제는 무엇인가요?

여느 기업과 마찬가지로 BOPIS에도 어려움이 있습니다. 가장 주목할만한 과제는 실시간 가시성이 필요한 재고 정확성과 가용성을 보장하는 것과 관련이 있습니다. 많은 소매업체에게 이는 지원 기술이 구식이거나 사일로화된 경우 극복해야 할 장애물입니다. 주문 관리 및 재고 가시성 솔루션은 장애물을 제거하고 BOPIS 및 기타 소매 전략을 가속화하는 플랫폼을 구축하는 데 큰 도움이 됩니다.

매장 내에서도 극복해야 할 과제가 있습니다. BOPIS 픽업 쇼핑객을 위해 눈에 잘 띄고 쉽게 접근할 수 있는 전용 공간을 제공하고 직원들이 BOPIS 프로토콜에 대한 교육을 받도록 하는 것은 모두 성공에 필수적입니다.

Auburn University는 소매업체의 옴니채널 및 BOPIS 전략 실행 및 성과를 평가하는 스코어카드를 개발했습니다. 이 툴은 BOPIS 성능을 측정하는 데 필요한 능력과 벤치마크를 완전히 이해하는 데 유용할 수 있습니다.

BOPIS는 계속 존재하기 때문에 소매업체가 이러한 문제를 이해하고 극복하는 것이 중요합니다. BOPIS는 비즈니스뿐만 아니라 고객 만족에도 도움이 됩니다. 현재 상위 500대 소매업체 중 43% 이상이 BOPIS 전략을 채택하고 있으며, 소비자의 56%가 BOPIS를 사용한다고 답했는데, 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 급증한 수치입니다.

소매 및 BOPIS 전략을 지원하는 기술

올바른 기본 기술을 보유하는 것은 BOPIS를 성공적으로 실행하는 데 핵심이며, 특히 고객의 주문 처리 선호도를 충족시키기 위해 적절한 제품을 적시에 적절한 위치에 배치하는 데 중요합니다. 가장 필수적인 솔루션 중 하나는 최신 주문 관리 솔루션으로 보완되는 실시간 재고 가시성입니다. 인공 지능(AI) 능력으로 더욱 강화된 포괄적인 주문 관리 플랫폼은 전반적인 옴니채널 경험을 최적화하는 추가적인 이점을 제공할 것입니다. IBM은 세계 유수의 소매업체와 협력하여 소매업 전략 및 능력을 현대화하고 확장하는 데 도움이 되는 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.

IBM® Sterling Inventory Visibility는 매장 내 및 이동 중인 재고를 포함하여 창고, 유통 센터 전반의 재고 및 수요에 대한 정확한 실시간 보기를 제공하므로 마진을 보호하고 고객 만족도를 높이며 매출을 늘릴 수 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 기존 시스템과 데이터 소스를 활용하여 재고 가시성 및 분석을 위한 단일 소스를 제공하며, 재고 정보를 매우 빠른 속도로 대량으로 처리 및 업데이트합니다.

IBM Sterling Order Management는 기술과 구현의 복잡성을 단순화하여 커브사이드 픽업, BOPIS, SFS와 같은 옴니채널 주문 이행 기능을 제공함으로써 혁신을 가속화합니다. 고객과 비즈니스에 적합한 비즈니스 규칙을 관리하여 비즈니스의 성과를 극대화할 수 있도록 지원하세요. 실시간 재고 관리를 통해 수요에 맞게 재고를 적절히 배분하고 재고 회전율을 관리할 수 있습니다. 이 솔루션은 사용하기 쉬운 기능과 직관적인 인터페이스를 제공하므로, IT 지원 인력의 도움에 의존하지 않아도 됩니다. 주문 접수를 위한 구성 가능한 기능을 활용하여, 실시간 재고 관리부터 이행까지 고객 경험을 강화함으로써 판매를 증대하고 수익성을 개선할 수 있습니다.

IBM® Sterling Fulfillment Optimizer With Watson는 기존 주문 관리 및 재고 가시성 시스템을 개선하여 주문 처리 성능에 영향을 미치는 요인을 이해하고 평가하는 데 도움이 되는 심층적인 주문 처리 분석 및 기능을 제공하는 AI 지원 주문 처리 분석 솔루션입니다. 개인화된 대시보드를 갖춘 이 솔루션은 데이터 사일로를 허물고 수요, 재고 및 이행의 개발 및 추세를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. Sterling Fulfillment Optimizer를 통해 소매업체는 채널과 시장의 변화를 더 잘 이해하고 이에 따라 조치를 취할 수 있으며, 마진을 보호하고, 용량을 활용하고, 배송 약속을 준수하고, 고객 기대치를 초과하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 이 솔루션은 특히 성수기에서 생산성을 획기적으로 향상시키고 수익을 높일 수 있습니다.