블루-그린 배포란 무엇인가요?

하나의 환경은 “블루”로 표시되며 실제 사용자에게 서비스를 제공하고, 다른 하나인 “그린” 환경은 새로운 버전의 배포 및 테스트에 사용됩니다. 새로운 버전이 승인되면 트래픽은 즉시 블루 환경에서 그린 환경으로 전환됩니다.

이 전략은 Jez Humble과 David Farley가 2010년에 출간한 대표 저서 Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation을 통해 널리 알려지고 명명되었습니다.

블루-그린 배포는 다운타임을 제거하고 이전 버전으로 즉시 롤백할 수 있는 지속적 배포 기법입니다. 이 방식은 A/B 테스트를 쉽게 수행할 수 있도록 하고, 준비되지 않은 버전을 최종 사용자가 접할 위험 없이 안전한 개발 환경을 제공합니다.

“블루-그린”이라는 표현이 가장 일반적이지만, 다양한 변형이 존재합니다. Netflix는 “레드/블랙”이라는 용어를 사용하지만 개념은 동일합니다. 경우에 따라 개발자는 두 개 이상의 환경을 운영하기를 원할 수 있습니다. 색상 기반 명명 방식은 두 환경을 구분하는 데 효과적입니다. 하지만 환경이 두 개 이상인 경우에는 버전 번호, 빌드 ID 또는 사용자 지정 이름과 같은 명명 규칙을 사용할 수도 있습니다.