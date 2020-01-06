소비자의 변화하는 요구를 충족하기 위해 점점 더 많은 기업이 디지털 혁신 여정을 거치고 있습니다. 고객은 소셜 네트워크, 모바일 애플리케이션, 디지털 기술을 사용하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 변화로 인해 디지털 전략은 이제 전체 비즈니스 전략의 핵심 요소가 되었습니다.

많은 기업이 인터넷을 통해 클라우드 서비스 플랫폼으로 컴퓨팅 파워를 확보하고 대부분의 애플리케이션 개발에서 클라우드 우선 전략을 채택하고 있습니다. 이로 인해 애플리케이션 설계에도 변화가 생겼습니다. 과거에는 기능성과 상태 유지가 우선시되었지만, 이제 대부분의 소비자 대상 애플리케이션은 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 디지털 플랫폼으로 이동하고 있습니다. 현재 애플리케이션 설계의 초점은 사용자 경험, 무상태성, 민첩성에 훨씬 더 맞춰져 있습니다.

올바른 애플리케이션 아키텍처를 선택하는 것은 비즈니스 요구 사항에 따라 달라집니다. 이 글에서는 일반적인 비즈니스 요구에 따라 디지털 혁신을 지원하는 네 가지 아키텍처 선택지를 살펴봅니다.