Apache 서버란 무엇인가요?

Apache는 웹 서버와 브라우저 간의 상호 작용을 제어하여 사용자가 인터넷에서 웹 페이지, HTML 페이지, 이미지, 텍스트, 비디오 및 기타 종류의 콘텐츠를 찾을 수 있도록 합니다. 1995년에 처음 출시된 Apache는 인터넷 초기 개발에서 중요한 역할을 하여 전 세계 사람들이 자신의 웹사이트를 구축하고 호스팅할 수 있도록 했습니다.

Apache Software Foundation(ASF)은 Apache를 관리합니다. 이 비영리 조직은 보안, 신기술과의 호환성, 문제 해결 등 다양한 문제를 해결하기 위해 정기적으로 소프트웨어를 업데이트합니다. Apache는 정적 및 동적 콘텐츠를 빠르게 전송하고 복잡한 사용자 상호 작용을 지원하는 기능을 통해 웹 호스팅 시장의 선두주자로 자리매김했습니다.

오늘날 Apache는 가장 널리 사용되는 웹 서버 중 하나입니다. 많은 기업이 Apache를 사용하여 핵심 비즈니스 프로세스를 강화하고 웹사이트와 애플리케이션의 번영을 보장합니다. W3Techs의 최근 보고서에 따르면 전 세계 웹사이트의 4분의 1 이상(26%)이 호스팅 요구 사항을 Apache에 의존하고 있습니다.1