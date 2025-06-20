Apache 서버란 무엇인가요?

8분
일반적으로 Apache 또는 간단히 Apache 서버라고도 하는 Apache HTTP Server는 수많은 웹 사이트와 애플리케이션을 지원하는 무료 오픈 소스 웹 서버입니다.
Apache는 웹 서버와 브라우저 간의 상호 작용을 제어하여 사용자가 인터넷에서 웹 페이지, HTML 페이지, 이미지, 텍스트, 비디오 및 기타 종류의 콘텐츠를 찾을 수 있도록 합니다. 1995년에 처음 출시된 Apache는 인터넷 초기 개발에서 중요한 역할을 하여 전 세계 사람들이 자신의 웹사이트를 구축하고 호스팅할 수 있도록 했습니다.
Apache Software Foundation(ASF)은 Apache를 관리합니다. 이 비영리 조직은 보안, 신기술과의 호환성, 문제 해결 등 다양한 문제를 해결하기 위해 정기적으로 소프트웨어를 업데이트합니다. Apache는 정적 및 동적 콘텐츠를 빠르게 전송하고 복잡한 사용자 상호 작용을 지원하는 기능을 통해 웹 호스팅 시장의 선두주자로 자리매김했습니다.
오늘날 Apache는 가장 널리 사용되는 웹 서버 중 하나입니다. 많은 기업이 Apache를 사용하여 핵심 비즈니스 프로세스를 강화하고 웹사이트와 애플리케이션의 번영을 보장합니다. W3Techs의 최근 보고서에 따르면 전 세계 웹사이트의 4분의 1 이상(26%)이 호스팅 요구 사항을 Apache에 의존하고 있습니다.1
웹 서버는 인터넷을 통해 사용자에게 웹 콘텐츠를 전달하는 시스템입니다. 일반적으로 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 이미지, 텍스트, 비디오 등을 포함한 광범위한 콘텐츠에 대한 사용자 요청을 처리할 수 있습니다. 웹 서버는 비즈니스 애플리케이션을 구동하는 서버인 애플리케이션 서버와 함께 많은 현대 기업의 핵심 비즈니스 기능에서 중요한 부분이 되었습니다.
웹 서버는 클라이언트와 월드와이드웹을 연결하는 다리와 같은 역할을 합니다. 이를 통해 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 및 하이퍼텍스트 전송 프로토콜 2(HTTP/2)와 같은 일련의 프로토콜을 통해 데이터를 전송할 수 있습니다. 웹 서버는 웹 브라우저의 주소 표시줄에 웹 주소를 입력하는 등의 클라이언트 요청을 기다렸다가 콘텐츠로 응답합니다.
Apache 환경에서는 백그라운드에서 실행되고 이러한 요청을 용이하게 하는 프로그램을 '데몬'이라고 하며 HTTPd(Hypertext Transfer Protocol daemon)라고 합니다.
대부분의 최신 웹 서버는 개인화된 추천, 광고, 심지어 사용자가 맞춤 설정할 수 있는 대시보드와 같은 동적 콘텐츠를 생성하도록 설계되었습니다. 이 작업을 수행하기 위해 PHP, Perl, Python 등을 포함한 광범위한 프로그래밍 언어와 호환되도록 구축되었습니다.
Apache 웹 서버는 웹 브라우저(일반적으로 '클라이언트'라고 함)와 웹사이트 파일이 보관되는 서버 간의 통신을 용이하게 하기 위해 구축되었습니다. 기본 목적은 웹 브라우저를 통해 웹 페이지, HTML, CSS 등을 전달하여 콘텐츠 요청을 처리하는 것입니다. 기본적으로 Apache를 뒷받침하는 소프트웨어는 중개자 역할을 하여 사용자 요청을 지속적으로 경청하고 콘텐츠로 응답합니다.
클라이언트 요청을 처리하고 콘텐츠를 생성하는 Apache의 접근 방식은 몇 가지 중요한 면에서 다른 웹 서버와 차별화됩니다.
NGINX와 같은 다른 종류의 웹 서버는 이벤트 기반 접근 방식을 사용하여 클라이언트 요청을 동시에 처리하는 반면, Apache는 각 요청에 대해 새로운 프로세스를 생성합니다. Apache는 들어오는 요청을 수신하고 MPM(Multi-Processing Module) 및 요청 핸들러 Apache 모듈로 전달하여 다음 단계가 결정됩니다.
Apache의 콘텐츠 생성기 모듈은 정적 파일과 동적 콘텐츠를 모두 생성하여 사용자 요청을 이행할 수 있습니다. 생성기 모듈은 콘텐츠 외에도 요청의 출처 및 컨텍스트에 대한 중요한 정보가 포함된 필드인 관련 HTTP 헤더를 다시 보낼 수 있습니다.
Apache 서버 기능의 또 다른 중요한 측면은 설계입니다. Apache는 최신 웹 애플리케이션을 실행하는 하드웨어 및 소프트웨어 도구 모음인 최신 웹 애플리케이션 스택(기술 스택이라고도 함)의 중요한 부분입니다. Apache는 시장에서 널리 사용되고 가장 강력한 기술 스택 중 하나인 LAMP(Linux, Apache, MySQL, PHP)의 핵심 구성 요소입니다.
다음은 LAMP의 각 구성 요소를 자세히 살펴보겠습니다.
Apache의 주요 기능은 모든 웹사이트와 웹 애플리케이션의 핵심 기능인 콘텐츠로 클라이언트 요청에 응답하는 것입니다. Apache 서버는 이 기능을 가능하게 하는 광범위한 기능과 능력을 갖추고 있습니다.
Microsoft, Google, Oracle 등의 회사가 출시한 독점 웹 서버와 달리 Apache는 오픈 소스 소프트웨어 입니다. 즉, 무료이며 대규모 전문가 커뮤니티의 지원을 받습니다. Apache의 상업적 사용조차도 무료이며 개발자들은 고유한 비즈니스 목적에 맞게 코드를 지속적으로 수정하고 있습니다.
인공 지능(AI) 및 생성형 AI(Gen AI)와 같은 새로운 기술이 기업의 콘텐츠 제작 및 저장 방식을 변화시키면 오픈 소스 커뮤니티가 신속하게 대응하여 Apache의 호환성을 유지할 수 있습니다.
Apache는 Linux, Unix, Windows 및 MacOS를 포함한 다양한 종류의 플랫폼과 호환됩니다. 유연성과 사용자 정의 가능성을 우선시하는 접근 방식인 모듈식 아키텍처를 통해 새로운 기능을 빠르고 쉽게 추가할 수 있습니다.
예를 들어, 대기업이 선호하는 IBM의 AIX 시스템은 까다로운 환경에 Apache를 배포하는 경우가 많습니다. Apache의 오픈 소스 접근 방식은 AIX에 쉽게 통합되고 새로운 기술과 사용 사례가 등장할 때마다 지속적으로 반복할 수 있도록 보장합니다.
Apache는 각 인스턴스마다 전용 서버가 아닌 단일 서버에서 여러 웹사이트를 실행하는 가상 호스팅에 이상적입니다. Apache의 가상 호스팅은 비용 효율적이고 확장성이 뛰어나 기업이 추가 비용 없이 여러 도메인을 관리하고 필요에 따라 가상 인스턴스를 빠르게 스핀업할 수 있습니다.
Apache는 조직의 컴퓨팅 환경과 특정 요구 사항에 따라 두 가지 접근 방식을 제공합니다.
조직은 암호화 및 인증 설정과 방화벽 사용 방식을 조정하여 Apache를 구성할 수 있으며, 이러한 접근 방식을 Apache 구성이라고 합니다.
Apache 서버의 로드 밸런싱 기능을 사용하면 인기 있는 웹사이트와 애플리케이션의 트래픽이 많은 상황에서 리소스를 최적화할 수 있습니다. 클라이언트 요청을 여러 서버에 분산할 수 있으므로 단일 서버가 너무 많은 요청을 수신하여 기능 및 성능을 저하시키지 않도록 합니다.
Apache 서버는 또한 자주 요청되는 페이지를 캐싱, 저장 및 재사용하여 서버의 워크로드를 줄이고 대역폭을 효과적으로 관리하는 데 효과적입니다. Apache는 다른 서버와 클라이언트 요청 사이의 중개자 역할을 하는 서버인 리버스 프록시 역할도 하여 성능과 리소스 분배를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
Apache는 주로 모듈식 설계, 오픈 소스 특성, 다른 플랫폼 및 기술과의 호환성으로 인해 다른 종류의 웹 서버 소프트웨어에 비해 유리합니다. 더 이상 1990년대 후반과 2000년대 초반에 지녔던 지배력은 누리지 못하지만 여전히 다양한 웹 및 웹 애플리케이션 호스팅 요구 사항에 대한 강력한 옵션으로 여겨지고 있습니다. 다음은 Apache가 가장 가까운 두 경쟁자인 NGINX 및 Microsoft IIS와 비교해 어떤 경쟁력을 갖추고 있는지 살펴보겠습니다.
NGINX(engine-x로 발음)는 2025년 보고서에 따르면 최근 시장 점유율 33%를 차지하며 Apache를 제치고 세계에서 가장 인기 있는 웹 서버로 등극했습니다.2
Apache와 NGINX의 가장 큰 차이점은 아키텍처에 있습니다. Apache 서버는 각 클라이언트 요청에 대해 스레드라는 새 프로세스를 생성하는 프로세스 기반 아키텍처를 사용합니다. NGINX는 그 대신 이벤트 기반 아키텍처를 사용하여 동일한 스레드에서 많은 요청을 동시에 처리할 수 있습니다.
또한 NGINX는 보다 효율적인 캐싱 기능으로 인해 Apache보다 약간 빠르게 정적 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 동적 콘텐츠 제공 측면에서 NGINX는 PHP용 PHP-FPM과 같은 외부 프로세서를 사용하는 반면, Apache는 서버 측에서 내부적으로 동적 콘텐츠를 처리합니다.
Microsoft IIS는 Apache와 마찬가지로 웹사이트와 웹 애플리케이션을 호스팅하고 사용자 요청에 응답하여 콘텐츠를 제공하도록 설계된 또 다른 인기 웹 서버입니다. Apache와 달리 Microsoft IIS는 다른 Microsoft 소프트웨어 솔루션 및 지원과 함께 작동하도록 특별 제작된 독점 솔루션입니다. Microsoft IIS의 장점 중 하나는 웹 애플리케이션을 빌드하는 데 널리 사용되는 환경인 .NET 및 ASP.NET 프레임워크의 개발과 배포를 간소화한다는 점입니다.
Windows 서버에서 사이트 및 애플리케이션을 실행하는 기업의 경우 Microsoft IIS는 Active Directory 및 Exchange Server와 같은 다른 Microsoft 도구와 간단하면서도 강력한 통합을 제공하는 강력한 솔루션입니다. 또한 쉬운 설정 및 관리와 간단하고 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)로도 유명합니다
Apache는 광범위한 기능, 오픈 소스라는 특성, 보안 기능 및 신기술과의 호환성으로 인해 많은 엔터프라이즈 사용 사례를 보유하고 있습니다. 가장 일반적인 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
