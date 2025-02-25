Deep Research 다음에는 심층 연구가 뒤따릅니다

하지만 검색은 에이전틱 AI의 여러 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다.

"이는 추론이 가져오는 명확하고 입증할 수 있는 가치가 있는 것으로 파악한 초기 사용 사례 중 하나일 뿐입니다."라고 Soule은 말합니다.

에이전틱 AI로의 전환은 이미 산업을 변화시키고 있으며, 기업은 운영 방식을 재고해야 합니다. 실리콘 밸리에 있는 True Global Ventures의 창립 파트너인 Frank Desvignes는 "저는 매년 500명의 창립자를 만나는데 이 질문에 대해 노력하지 않는 창립자를 한 명도 만난 적이 없습니다."라고 말합니다.

이미 이러한 변화를 목격하고 있는 산업 중 하나는 여행입니다. B2B 및 B2C 여행 예약 서비스인 Bookit N Go의 공동 창립자 겸 COO인 Sarah Eley는 에이전트가 사용자를 대신하여 연구하고, 맞춤형 추천 상품을 제공하고, 여행을 예약할 수 있다고 말합니다. "오늘날은 여행을 계획하고 예약하는 것이 매우 어렵기 때문에 이것이 여행에 있어 다음 단계인 것은 당연한 일입니다."라고 그녀는 말합니다.

마케팅 및 고객 지원 외에도 공급망 및 재무부터 인적 자원 및 운영에 이르기까지 비즈니스의 모든 측면이 에이전틱 AI에 의해 혁신될 것입니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 글로벌 연구 리더인 Karen Butner는 "에이전틱 AI가 패러다임 변화를 일으키고 있다"고 말합니다.

Butner는 사람들이 개별적인 업무를 수행하는 대신, 에이전트가 업무를 수행하게 될 것이라고 설명했습니다. 사람들은 AI 에이전트를 관리하여 비즈니스 목표를 달성하기 위해 원활하게 협업할 수 있도록 할 것입니다.

"이러한 시스템은 단순히 학습하는 것이 아니라 적응합니다. 모든 것을 조율하기 때문에 저는 그들을 관리하는 사람들을 'AI 지휘자'라고 부릅니다."라고 Butner는 말합니다.

에이전트 중심의 세계에서는 운영이 24시간, 주 7일 내내 이루어지고, 사람들은 재교육을 받게 될 것입니다. AI 에이전트의 가치는 운영 작업에 있는 것이 아니라 환경을 이해하고 분석하는 능력에 있습니다. 기회는 엄청날 것입니다.

이러한 에이전트 시스템과 관련된 연구에서 무엇을 기대할 수 있을까요? 이는 추론에 대한 보다 실용적인 사용 사례 중 하나라고 Soule은 말합니다. 또한 이러한 추론 모델이 엔터프라이즈 데이터에 적용되기 시작하면 그 가능성은 배가될 것이라고 Varshney는 믿습니다: "수십억 달러를 벌어들이는 회사가 될 것이라고 생각합니다."