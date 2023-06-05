조직이 성장함에 따라 종이 작업 주문 관리 시스템(또는 엑셀 스프레드시트)에 의존하여 끊임없이 진화하는 데이터 요구 사항을 관리하는 것은 더 이상 감당하기 어려워질 수 있습니다. 대규모 조직과 더 복잡한 요구 사항을 가진 조직은 작업 주문 관리 소프트웨어의 일종인 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 소프트웨어에 대한 투자를 고려해야 합니다.

고품질 CMMS는 서비스 요청, 작업 지시 및 정기적인 유지보수를 자동으로 계획, 생성, 추적 및 구성하여 유지보수 관리자와 감독자의 과도한 작업 계획 업무를 제거합니다.

CMMS 소프트웨어를 사용하면 조직이 대량의 데이터를 중앙 집중식 위치에 전자적으로 저장할 수 있습니다. 모든 작업 지시 데이터가 한 곳에 모여 있으면, 경영진은 작업 지시서가 작업 주기를 거치는 동안 실시간으로 접근할 수 있습니다. 모바일 장치용 소프트웨어가 함께 제공되는 CMMS 플랫폼은 액세스를 한 단계 더 발전시켜 사용자가 작업 주문을 추적하고 유지 관리 활동에 원격으로 액세스할 수 있도록 합니다.

또한 우수한 CMMS는 부서의 특정 요구 사항에 따라 작업 주문 데이터를 집계하고 표시할 수 있습니다. 유지보수 팀은 사용자 지정 가능한 보고서를 작성 및 확인하고, 추세 데이터 및 지표/KPI를 시각화하고, 자산 기능을 모니터링하여 문제 해결 및 재고 관리를 더 간단하게 수행할 수 있습니다.

CMMS를 도입하는 것은 복잡한 프로세스일 수 있지만 CMMS 소프트웨어를 유지보수 작업에 통합하면 조직에서 비용을 절감하고, 데이터 접근 및 가시성을 높이고, 백로그 및 작업자 오류를 줄이고, 시설 관리 시스템을 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.