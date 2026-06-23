현재 자동화 솔루션이 해결하는 고객 문의는 약 14%에 불과합니다. 고객은 챗봇에 질문을 하고 명확한 답변을 받은 뒤, 질문을 구체화하거나 대화의 방향을 바꿔도 자신의 의도를 계속 이해해 주기를 기대합니다. 또한 ChatGPT와 같은 소비자용 챗봇이 이러한 경험을 제공하기 때문에, 시스템이 대화의 맥락을 유지하고, 모호한 표현을 이해하며, 여러 세션에 걸쳐 자신의 요구를 기억하고, 자연스럽게 응답하기를 기대합니다.

하지만 은행이나 보험사, 통신사의 고객 서비스에서는 전혀 다른 경험을 하게 됩니다. 고객은 "왜 이 챗봇은 내가 사용하는 챗봇처럼 작동하지 않을까?"라고 생각하게 됩니다.

실제로는 경직된 대화 흐름과 반복되는 질문, 더 이상 진행되지 않는 막다른 단계만 경험하게 되고, 결국 상담원 연결을 요청하게 됩니다. 이러한 경험이 반복되면 고객은 디지털 채널 자체에 대한 신뢰를 잃게 됩니다. 나아가 제품과 정책, 서비스를 이해하기 위한 주요 창구로 외부 AI 툴을 사용하게 되고, 기업은 고객 관계에 대한 주도권을 잃을 위험에 처할 수 있습니다.

고객 서비스 리더에게 이러한 경험이 초래하는 결과는 즉각적입니다. 서비스 비용은 증가하고, 자동 해결률은 낮아지며, 고객 경험은 악화됩니다. 문제를 해결하지 못하는 챗봇으로 상담원을 대체하면 고객은 불만을 느끼고 충분한 지원을 받지 못하게 됩니다. 고객은 도움을 받지 못하면 단순히 이용을 중단하는 데 그치지 않고, 결국 서비스를 떠나게 됩니다.