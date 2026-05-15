Farmers State Bank는 에이전틱 AI를 활용해 개인적인 고객 경험을 유지하면서 디지털 편의성을 제공합니다.

Farmers State Bank에서 단일 AI 에이전트로 시작된 프로젝트는 이제 신뢰, 통제 및 장기적 효과를 기반으로 에이전틱 AI를 확장하는 청사진이 되었습니다. 개방형이며 거버넌스가 적용된 오케스트레이션 계층은 공급업체 종속 없이 기업 전반의 에이전트를 연결하며 이러한 혁신을 가능하게 합니다.
Farmers State Bank(FSB)는 고객과 지역 사회에 개인화된 서비스, 재무 안정성 및 현대적인 금융 편의성을 제공하는 데 전념하는 신뢰받는 지역 은행입니다. FSB는 오랜 신뢰와 관계 중심 금융 전통을 바탕으로 지역 사회 가치와 미래 지향적 혁신을 결합해 개인, 가족 및 기업의 변화하는 요구를 충족하고 있습니다.
FSB는 Penny와 같은 에이전틱 AI 솔루션을 포함한 디지털 혁신에 전략적으로 투자함으로써 접근성을 확대하고 서비스 품질을 향상시키며 모든 채널에서 안전하고 신뢰할 수 있는 금융 경험을 제공하고 있습니다.
FSB는 에이전틱 AI를 활용해 은행과 고객 간 거리를 더욱 가깝게 만들며 현대 금융의 새로운 모습을 정의하고 있습니다.
IBM watsonx Orchestrate 기반으로 Incede.ai가 개발한 에이전틱 인공지능(AI) 대화형 어시스턴트 “Penny”를 도입함으로써 FSB는 매끄럽고 개인화된 고객 경험을 구축했습니다. 이 경험은 디지털 편의성과 지역 은행 특유의 친밀한 관계를 결합합니다. Penny는 고객 참여 방식을 새롭게 정의하고 내부 서비스 제공 방식을 현대화하며 FSB 디지털 혁신 여정의 핵심 성과로 자리잡고 있습니다.
대형 금융 기관이 규모와 효율성을 중심으로 최적화를 추진할수록 고객 경험은 종종 비개인적이고 거래 중심적으로 변하게 됩니다. FSB는 기존 고객과 잠재 고객 모두가 다음과 같은 차별화된 가치를 중요하게 생각한다는 점을 인식했습니다.
해답은 분명했습니다. FSB를 특징짓는 개인적인 고객 경험을 유지하면서 디지털 혁신을 수용하는 것이었습니다.
고객은 즉각적인 답변, 간편한 예약 및 온디맨드 지원과 같은 디지털 뱅킹의 속도, 접근성 및 편의성을 점점 더 기대하고 있습니다. 동시에 고객은 1907년부터 FSB의 핵심 가치였던 개인화되고 관계 중심적인 경험도 여전히 중요하게 생각합니다.
FSB는 고객 중심 접근 방식의 핵심인 세심하고 인간적인 서비스를 유지하면서 현대적인 디지털 역량을 제공하고자 하기 때문에 이러한 기대의 균형을 맞추는 것이 전략적 과제가 되었습니다. 이를 위해서는 기술과 사람 중심 상호작용의 신중한 통합이 필요합니다.
FSB 경영진, 지점 책임자 및 규정 준수 담당자와의 디스커버리 세션을 통해 여러 운영 개선 기회가 확인되었습니다.
이러한 문제는 특히 통화 대기열이 길어지고 고객 불만이 증가하는 피크 시간대에 더욱 두드러졌습니다. 동시에 이러한 상호작용을 지원하는 기반 시스템은 분산되어 있었으며, 표준화되고 확장 가능한 방식으로 상호 운용되도록 설계되지 않은 툴 간 수동 조율이 필요했습니다.
직원과 채널별로 응답 방식이 달라 고객 경험과 정보 제공의 일관성이 떨어졌습니다. 고객은 어떤 은행 담당자에게 연락해야 하는지 알기 어려웠고, 이로 인해 지연, 잘못된 연결 또는 만족스럽지 못한 서비스 경험이 발생했습니다. 고객은 웹사이트, 전화 및 지점 방문 사이를 오가야 했지만 일관되거나 안내된 경험은 제공되지 않았습니다.
웹사이트는 상호작용 및 실행 중심 채널이 아니라 주로 정적 정보 저장소 역할을 했으며, 이로 인해 고객 참여 및 적절한 담당자나 서비스로의 효율적 연결 기회를 놓치게 되었습니다.
더 빠르고 편리한 지원에 대한 고객 기대가 높아짐에 따라 FSB는 지역 사회 중심의 개인적인 서비스를 유지하면서 현대적이고 지능적인 기술을 도입하는 새로운 금융 경험 제공에 나섰습니다. 경영진은 고객이 즉각적인 답변, 원활한 예약 일정 조율 및 모든 채널에서 일관된 안내를 점점 더 기대하고 있다는 점을 인식했습니다. 동시에 FSB는 반복적인 문의 대응으로 인해 관계 구축 활동에서 자주 이탈해야 했던 현장 직원들의 운영 부담을 줄이고자 했습니다.
소매 금융 최고 책임자인 Scott Falagan은 “Penny는 고객이 원하는 방식으로 소통하고 즉각적이며 정확한 안내를 받으면서도 자신을 가장 잘 이해하는 직원들과 계속 연결되어 있다고 느낄 수 있는 새로운 금융 경험을 구현하도록 돕고 있습니다.”라고 말했습니다.
이러한 목표를 달성하기 위해 FSB는 고객 질문에 자동으로 답변하고, 담당 은행 직원과의 예약 일정을 조율하며, 직원 부담을 줄일 수 있는 솔루션을 찾았습니다. 또한 이 솔루션은 모든 상호작용이 완전한 감사 추적이 가능하고 규제 기준을 준수하도록 보장해야 했습니다.
이러한 비전은 Incede.ai가 설계 및 구축하고 IBM watsonx Orchestrate 기반으로 운영되는 에이전틱 AI 솔루션 Penny로 이어졌습니다. Penny는 에이전트가 기업 시스템, 데이터 및 사용자와 상호작용하는 방식을 관리하는 중앙 집중형 오케스트레이션 계층 역할을 수행합니다.
여러 기술을 평가한 끝에 FSB는 보안, 운영 및 고객 서비스 목표와 높은 부합성을 이유로 IBM watsonx Orchestrate를 선택했습니다. 주요 선정 이유 중 하나는 진정한 에이전틱 워크플로 자동화를 지원할 수 있다는 점이었습니다. 단순 챗봇과 달리 watsonx Orchestrate는 다단계 작업을 수행하고, 예측 가능한 결과를 기반으로 복잡한 워크플로를 오케스트레이션하며, 통합된 금융 시스템으로 작업을 안전하게 전달할 수 있습니다. 이는 공급업체 종속을 방지하고 장기적인 유연성을 지원하는 개방형 표준 인터페이스를 통해 이루어집니다.
이러한 개방형 오케스트레이션 접근 방식은 클라우드 기반 및 온프레미스를 포함한 다양한 기업 시스템 전반에서 FSB가 에이전트를 연결할 수 있도록 지원합니다. 또한 각 활용 사례마다 별도의 맞춤형 통합 없이 하이브리드 환경 전반으로 자연스럽게 확장됩니다.
엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수 체계 역시 중요한 요소였습니다. 이 솔루션은 금융 산업 표준에 부합하는 제어 기능을 포함하고 있으며, 세분화된 액세스 권한을 제공하고 FSB의 기존 ID 및 감사 시스템과도 원활하게 통합됩니다. 이를 통해 모든 자동화 작업이 규제 및 정책 요구 사항을 완벽히 준수하도록 보장합니다. 또한 거버넌스 모델은 기반 시스템으로부터 직접 상속되어 권한 유지, 정책 적용 및 모든 에이전트 기반 상호작용에 대한 완전한 감사 가능성을 보장합니다.
FSB는 특히 보안성, 감사 가능성 및 엄격한 규제 프레임워크 준수가 필요한 솔루션 분야에서 에이전틱 AI 설계 및 구축 전문성을 갖춘 Incede.ai를 선택했습니다. IBM 비즈니스 파트너인 Incede.ai는 FSB 경영진과 함께 인터랙티브 워크숍을 진행하며 실제 고객 워크플로를 문서화하고, 운영 병목을 식별하며, 신뢰도 높은 사용자 여정을 설계했습니다.
Penny는 고객이 가장 편리한 지점을 찾고 자신에게 가장 적합한 은행 담당자와 연결될 수 있도록 지원합니다. 또한 원활한 예약 일정 조율, 온디맨드 콜백 요청 및 실시간 SMS 상호작용도 지원합니다. 질문이 Penny의 즉각적인 지식 범위를 넘어서는 경우에는 FSB 웹사이트와 선별된 내부 문서에서 관련 정보를 검색해 정확하고 신뢰할 수 있는 답변을 제공합니다.
Penny는 인간적 관계를 대체하는 것이 아니라 더욱 강화합니다. 고객 경험의 마찰을 줄이고 상호작용을 안내하며 모든 고객이 FSB 직원과 의미 있는 관계를 형성할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다. watsonx Orchestrate는 에이전트, 시스템 및 워크플로 전반에서 통합 제어 계층 역할을 하며 이러한 상호작용을 조율합니다.
FSB는 Penny 도입을 통해 금융 서비스를 더욱 개인적이고 긴밀하게 연결된 경험으로 만들기 위해 기술을 적극 활용하고 있습니다. Penny는 은행 담당자를 대체하기 위해 설계된 것이 아니라 고객과 담당자를 더 가깝게 연결하기 위해 설계되었습니다. 직원은 간소화된 워크플로와 줄어든 운영 부담의 혜택을 얻고, 고객은 더 쉬운 접근성, 더 빠른 응답 및 더욱 일관된 서비스를 경험할 수 있습니다. 하이브리드 아키텍처는 이러한 성과를 지원하는 동시에 다른 시스템, 채널 및 활용 사례 전반으로 통합 구조 재설계 없이 확장할 수 있도록 합니다.
“Penny는 직원들의 업무를 단순화하고 일관된 서비스를 지원하기 때문에 좋은 반응을 얻고 있습니다.”라고 소매 금융 최고 책임자인 Scott Falagan은 말했습니다.
Penny는 장기적인 고객 관계 강화를 위한 FSB의 전략적 투자입니다. 초기 도입 성과와 긍정적인 반응은 Penny가 현재 실질적인 가치를 제공하는 동시에 Farmers State Bank의 장기적인 성장 기반을 마련하고 있음을 보여줍니다.
Farmers State Bank의 Penny 성공 사례는 신뢰, 유연성 및 확장성을 기반으로 에이전틱 AI를 구축했을 때 어떤 가능성이 열리는지를 보여줍니다.
IBM watsonx Orchestrate 기반으로 구축된 FSB의 AI 경험은 설계 단계부터 보안을 고려했으며, 기존 시스템과 원활히 통합되고 고객 요구 변화에 따라 지속적으로 발전할 수 있습니다.
FSB는 watsonx Orchestrate를 에이전트 에코시스템의 제어 계층으로 활용해 개방형 표준 방식으로 에이전트를 연결하고 하이브리드 환경 전반으로 워크플로를 확장합니다. 또한 일관된 거버넌스를 적용해 모든 상호작용이 신뢰 가능하고 감사 가능하며 규정을 준수하도록 보장합니다.
그 결과는 단순히 현재를 위한 솔루션이 아니라 개인화되고 항상 연결된 금융 서비스를 위한 확장 가능한 기반이며, 혁신과 신뢰가 함께 발전하는 환경을 구현합니다.