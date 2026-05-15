Farmers State Bank는 에이전틱 AI를 활용해 개인적인 고객 경험을 유지하면서 디지털 편의성을 제공합니다.

대형 금융 기관이 규모와 효율성을 중심으로 최적화를 추진할수록 고객 경험은 종종 비개인적이고 거래 중심적으로 변하게 됩니다. FSB는 기존 고객과 잠재 고객 모두가 다음과 같은 차별화된 가치를 중요하게 생각한다는 점을 인식했습니다.

은행 담당자와의 개인적인 관계

불편함 없는 편리한 서비스 이용

자신의 요구가 충분히 이해되고 세심하게 처리된다는 신뢰

해답은 분명했습니다. FSB를 특징짓는 개인적인 고객 경험을 유지하면서 디지털 혁신을 수용하는 것이었습니다.

고객은 즉각적인 답변, 간편한 예약 및 온디맨드 지원과 같은 디지털 뱅킹의 속도, 접근성 및 편의성을 점점 더 기대하고 있습니다. 동시에 고객은 1907년부터 FSB의 핵심 가치였던 개인화되고 관계 중심적인 경험도 여전히 중요하게 생각합니다.

FSB는 고객 중심 접근 방식의 핵심인 세심하고 인간적인 서비스를 유지하면서 현대적인 디지털 역량을 제공하고자 하기 때문에 이러한 기대의 균형을 맞추는 것이 전략적 과제가 되었습니다. 이를 위해서는 기술과 사람 중심 상호작용의 신중한 통합이 필요합니다.

FSB 경영진, 지점 책임자 및 규정 준수 담당자와의 디스커버리 세션을 통해 여러 운영 개선 기회가 확인되었습니다.

고객은 영업시간 및 위치 안내, 여행 알림, 카드 분실·도난 대응 안내, 사기 우려 문의 및 예약 일정 조율과 같은 일상적인 요청을 위해 FSB 지점에 자주 연락했습니다.

고객과 잠재 고객은 은행 운영 시간 외에는 쉽게 답변을 받거나 필요한 조치를 진행할 수 없었으며, 이로 인해 기회 손실과 고객 참여 지연이 발생했습니다.

여러 지점을 동시에 지원해야 하는 직원들은 전화, 이메일 및 방문 문의를 동시에 처리해야 했기 때문에 관계 구축 활동에 집중하기 어려웠습니다.

이러한 문제는 특히 통화 대기열이 길어지고 고객 불만이 증가하는 피크 시간대에 더욱 두드러졌습니다. 동시에 이러한 상호작용을 지원하는 기반 시스템은 분산되어 있었으며, 표준화되고 확장 가능한 방식으로 상호 운용되도록 설계되지 않은 툴 간 수동 조율이 필요했습니다.

직원과 채널별로 응답 방식이 달라 고객 경험과 정보 제공의 일관성이 떨어졌습니다. 고객은 어떤 은행 담당자에게 연락해야 하는지 알기 어려웠고, 이로 인해 지연, 잘못된 연결 또는 만족스럽지 못한 서비스 경험이 발생했습니다. 고객은 웹사이트, 전화 및 지점 방문 사이를 오가야 했지만 일관되거나 안내된 경험은 제공되지 않았습니다.

웹사이트는 상호작용 및 실행 중심 채널이 아니라 주로 정적 정보 저장소 역할을 했으며, 이로 인해 고객 참여 및 적절한 담당자나 서비스로의 효율적 연결 기회를 놓치게 되었습니다.