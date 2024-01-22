랜섬웨어 공격을 받았다는 소식은 그 어떤 조직도 듣고 싶지 않은 소식이며, 이제 어떻게 해야 할지 고민하고 있을 것입니다.

가장 먼저 명심해야 할 것은 여러분은 혼자가 아니라는 것입니다. 모든 사이버 공격의 17% 이상이 랜섬웨어와 관련이 있습니다. 랜섬웨어는 피해자가 해커에게 몸값을 지불하지 않으면 피해자의 데이터나 디바이스를 잠그는 맬웨어의 일종입니다. 최근 조사에서 대상이 된 1,350개 조직 중 78%가 랜섬웨어 공격을 성공적으로 당했습니다.

랜섬웨어 공격은 피싱 이메일을 사용하여 개인이 악성 링크를 클릭하도록 속이거나 원격 액세스와 같은 소프트웨어 및 운영 체제의 취약점을 악용하는 등 여러 가지 방법 또는 벡터를 사용하여 네트워크 또는 디바이스를 감염시킵니다. 사이버 범죄자들은 일반적으로 비트코인 및 기타 추적하기 어려운 암호화폐로 몸값 지불을 요청하여 피해자에게 장치 잠금을 해제할 수 있는 암호 해독 키를 제공합니다.

랜섬웨어 공격이 발생할 경우, 공격을 억제하고 민감한 정보를 보호하며 다운타임을 최소화해 비즈니스 연속성을 보장할 수 있도록 어떤 조직이든 따라 할 수 있는 기본 단계들이 있다는 것이 좋은 소식입니다.