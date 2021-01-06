클라우드 솔루션 구현 시 고려해야 할 중요 사항

오늘날 클라우드 컴퓨팅이 중요한 이유와 클라우드의 이점에 대해 자세히 설명하는 수많은 기사를 보셨을 것입니다. 대부분 클라우드가 적절한 이유와 작동 방식에 중점을 두지만, 실제로 어디서부터 시작해야 하는지, 클라우드 컴퓨팅 여정에 어떻게 접근해야 하는지를 고려하는 것도 중요합니다. 이 글은 클라우드 기반 솔루션 구현의 관점에서, 즉 계획, 설계, 구현 단계에서 고려해야 할 측면을 설명합니다.
클라우드 제품에는 다양한 유형이 있으며, 시장에는 여러 공급업체가 다양한 경쟁 솔루션을 제공하고 있습니다. 모든 옵션을 고려하여 적합한 옵션을 선택해야 하며, 여기에는 여러 클라우드 제품을 사용하는 것도 포함될 수 있습니다.
클라우드 구현을 향한 첫 번째 단계는 당연히 클라우드 구현이 귀하의 솔루션에 적합한지 여부를 결정하는 것입니다. 만약 대답이 '예'라면, 적절한 클라우드 서비스를 결정해야 합니다.
많은 애플리케이션의 경우 클라우드 구현의 주요 동인은 인프라 비용을 줄이는 것이지만, 이것이 고려해야 할 유일한 요소는 아닙니다. 클라우드는 활용해야 할 많은 이점을 제공합니다. 또한 '빅뱅 접근 방식'을 피하고 단계적으로 구현하기 위해 노력해야 합니다.
애플리케이션의 클라우드 준비 상태를 평가할 수 있는 다양한 도구가 시중에 나와 있습니다(예: IBM의 도구). 이러한 도구는 애플리케이션 워크로드, 비기능 요구사항(NFR), 현재 사용 중인 기술, 기존 하드웨어/소프트웨어 스택을 기반으로 대상 배포 환경, 클라우드 준비 상태, 달성 가능한 클라우드 이점에 대한 애플리케이션을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 클라우드 여정을 시작할 때 이러한 도구 중 하나를 사용하는 것은 가치 있는 연습입니다.
다음 질문을 통해 적합한 옵션을 결정할 수 있습니다.
적절한 대상 클라우드 환경이 파악되면 다음 단계는 클라우드 솔루션을 설계하는 것입니다. 다음은 설계 시 고려해야 할 중요한 측면입니다:
클라우드 솔루션을 구현한다는 것은 단순히 기존 레거시 애플리케이션을 새로운 공유 인프라에 호스팅하는 것을 의미하지 않습니다. 이는 인프라 비용을 절감하는 데 도움이 되는 첫 단계일 수 있지만, 클라우드는 비용 효율적인 방식으로 유연성과 효율성을 달성할 수 있는 다양한 서비스를 제공합니다. 클라우드의 잠재력을 최대한 활용하려면 적절한 서비스를 사용해야 합니다.
