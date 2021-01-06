클라우드 솔루션 구현 시 고려해야 할 중요 사항

클라우드 구현을 향한 첫 번째 단계는 당연히 클라우드 구현이 귀하의 솔루션에 적합한지 여부를 결정하는 것입니다. 만약 대답이 '예'라면, 적절한 클라우드 서비스를 결정해야 합니다.

많은 애플리케이션의 경우 클라우드 구현의 주요 동인은 인프라 비용을 줄이는 것이지만, 이것이 고려해야 할 유일한 요소는 아닙니다. 클라우드는 활용해야 할 많은 이점을 제공합니다. 또한 '빅뱅 접근 방식'을 피하고 단계적으로 구현하기 위해 노력해야 합니다.

애플리케이션의 클라우드 준비 상태를 평가할 수 있는 다양한 도구가 시중에 나와 있습니다(예: IBM의 도구). 이러한 도구는 애플리케이션 워크로드, 비기능 요구사항(NFR), 현재 사용 중인 기술, 기존 하드웨어/소프트웨어 스택을 기반으로 대상 배포 환경, 클라우드 준비 상태, 달성 가능한 클라우드 이점에 대한 애플리케이션을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 클라우드 여정을 시작할 때 이러한 도구 중 하나를 사용하는 것은 가치 있는 연습입니다.

다음 질문을 통해 적합한 옵션을 결정할 수 있습니다.