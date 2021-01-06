태그
컴퓨팅 및 서버

클라우드 솔루션 구현 시 고려해야 할 중요 사항

밝은 사무실에서 일하는 직장인들

계획, 설계 및 구현 단계에서 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소를 살펴보세요.

오늘날 클라우드 컴퓨팅이 중요한 이유와 클라우드의 이점에 대해 자세히 설명하는 수많은 기사를 보셨을 것입니다. 대부분 클라우드가 적절한 이유와 작동 방식에 중점을 두지만, 실제로 어디서부터 시작해야 하는지, 클라우드 컴퓨팅 여정에 어떻게 접근해야 하는지를 고려하는 것도 중요합니다. 이 글은 클라우드 기반 솔루션 구현의 관점에서, 즉 계획, 설계, 구현 단계에서 고려해야 할 측면을 설명합니다.

클라우드 제품에는 다양한 유형이 있으며, 시장에는 여러 공급업체가 다양한 경쟁 솔루션을 제공하고 있습니다. 모든 옵션을 고려하여 적합한 옵션을 선택해야 하며, 여기에는 여러 클라우드 제품을 사용하는 것도 포함될 수 있습니다.

적합한 클라우드 제품 결정

클라우드 구현을 향한 첫 번째 단계는 당연히 클라우드 구현이 귀하의 솔루션에 적합한지 여부를 결정하는 것입니다. 만약 대답이 '예'라면, 적절한 클라우드 서비스를 결정해야 합니다.

많은 애플리케이션의 경우 클라우드 구현의 주요 동인은 인프라 비용을 줄이는 것이지만, 이것이 고려해야 할 유일한 요소는 아닙니다. 클라우드는 활용해야 할 많은 이점을 제공합니다. 또한 '빅뱅 접근 방식'을 피하고 단계적으로 구현하기 위해 노력해야 합니다.

애플리케이션의 클라우드 준비 상태를 평가할 수 있는 다양한 도구가 시중에 나와 있습니다(예: IBM의 도구). 이러한 도구는 애플리케이션 워크로드, 비기능 요구사항(NFR), 현재 사용 중인 기술, 기존 하드웨어/소프트웨어 스택을 기반으로 대상 배포 환경, 클라우드 준비 상태, 달성 가능한 클라우드 이점에 대한 애플리케이션을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 클라우드 여정을 시작할 때 이러한 도구 중 하나를 사용하는 것은 가치 있는 연습입니다.

다음 질문을 통해 적합한 옵션을 결정할 수 있습니다.

  • 기존 애플리케이션을 마이그레이션하기 위한 건가요, 아니면 클라우드에서 탄생한 애플리케이션을 위한 건가요? 클라우드 네이티브 애플리케이션(클라우드에서 탄생)의 경우, PaaS에서 MVP(최소 기능 제품)을 빠르게 구현할 수 있으므로 PaaS가 적합한 옵션입니다. 기능은 점진적으로 구현할 수 있습니다. 기존 애플리케이션을 그대로 마이그레이션하는 경우 미들웨어 호환성(예: 특정 버전의 OS/소프트웨어)에 제한이 있으므로 IaaS가 적합한 솔루션이 될 수 있습니다.
  • 필요한 모든 미들웨어가 클라우드 서비스에서 지원되나요? 클라우드 제공업체가 제공하는 미들웨어 옵션과 제공되는 지원에는 제한이 있습니다. 레거시 애플리케이션을 마이그레이션하는 경우 필수/호환 미들웨어 지원이 제공되는지 확인합니다. 호환되지 않는 경우 애플리케이션을 크게 변경해야 할 수도 있습니다. 이 방법은 마이그레이션 작업의 시간과 노력을 대부분 소모하므로 권장되지 않습니다.
  • 데이터 보안/규정 준수와 관련하여 고려해야 할 사항이 있나요? 애플리케이션이 보안 데이터(예: 개인정보/민감한 개인정보)를 다루는 경우 클라우드 옵션의 데이터 규정 준수를 확인하세요. 규제 요건에 따라 민감한 데이터를 퍼블릭 클라우드 인스턴스에 저장해서는 안 되거나 지리적 제한이 있을 수 있습니다. 이러한 경우 데이터는 온프레미스에, 애플리케이션 서비스는 퍼블릭 클라우드에 배포하는 하이브리드 클라우드 솔루션을 고려할 수 있습니다. 또 다른 측면은 싱글 테넌트/멀티 테넌트 오퍼링을 기반으로 하는 클라우드 오퍼링을 고려하는 것입니다.
  • 해당 애플리케이션이 인터넷 기반인가요, 아니면 인트라넷 기반인가요? 네트워크/방화벽 구성에 따라 애플리케이션을 퍼블릭 클라우드에서 호스팅할 수 있는지, 아니면 프라이빗 클라우드에서 호스팅할 수 있는지 결정됩니다. 인터넷에 연결된 애플리케이션은 여전히 방화벽 뒤(프라이드 클라우드)에 호스팅될 수 있으며, 인터넷 트래픽은 퍼블릭 클라우드 인스턴스에서 처리되고 거기서 재라우팅되어야 합니다.
  • 방화벽 뒤에 있는 기존 엔터프라이즈 애플리케이션과의 통합이 필요한가요? 이러한 요구 사항에는 회사 방화벽 정책에 따라 퍼블릭 클라우드가 적합하지 않을 수 있습니다.
  • 애플리케이션이 특정 타사/오픈 소스 구성 요소를 사용하나요? 애플리케이션에서 특정 도구 또는 라이선스 소프트웨어를 사용하는 경우 해당 도구가 PaaS에서 지원되지 않을 가능성이 있지만, PaaS 제품에는 대안으로 선택할 수 있는 다양한 도구 세트가 있습니다. 이를 위해서는 애플리케이션을 리팩토링해야 합니다.
  • 애플리케이션이 호스팅된 서버의 네이티브 파일 시스템에서 작동하나요? 대답이 '예'라면 클라우드에서 호스팅할 때 신뢰할 수 있는 솔루션이 아닙니다. 파일 시스템 통합은 적절한 클라우드 솔루션 중 하나로 마이그레이션할 수 있습니다.
클라우드 솔루션 설계

적절한 대상 클라우드 환경이 파악되면 다음 단계는 클라우드 솔루션을 설계하는 것입니다. 다음은 설계 시 고려해야 할 중요한 측면입니다:

  • 보안: 보안은 조직이 클라우드 솔루션을 채택하는 데 있어 가장 큰 걸림돌 중 하나입니다. 적절한 보안을 제공하려면 다음 사항을 주의해야 합니다.
    • 클라우드 보안 제어: 억제 제어, 예방 제어, 탐지 제어, 시정 제어
    • 보안 및 개인정보 보호 신원 관리, 물리적 보안, 인사 보안, 개인정보 보호
    • 데이터 보안: 기밀성, 액세스 제어 가능성, 무결성
    • 암호화: 전송 중인 데이터, 저장 중인 데이터
    • 규정 준수: 비즈니스 연속성 및 데이터 복구, 로그 및 감사 추적
    • 법률 및 계약 문제
  • 고가용성(HA) 및 재해 복구(DR): 클라우드의 특성상 예정된 중단이나 예정되지 않은 중단에 대한 제어가 제한적입니다. 이를 위한 NFR이 있는 경우 구성 요소 설계는 HA 및 DR 기능을 제공할 수 있을 만큼 견고해야 합니다. 인프라 자체는 관련 기능을 제공하지 않지만, 이는 애플리케이션 설계와 조화를 이루어 PaaS 제공업체가 제공하는 서비스를 사용하여 구현할 수 있습니다. 몇 가지 옵션은 여러 클라우드 데이터 센터에서 애플리케이션을 호스팅하고, 애플리케이션을 모니터링하고, 필요할 때 필요에 따라 확장하고, 컨테이너를 사용하여 서비스를 동적으로 프로비저닝하는 등의 방법입니다.
  • 데이터 백업 및 복원: 클라우드 제공업체는 다양한 백업 서비스 옵션을 제공합니다(예: Evault 백업 서비스). 애플리케이션 팀은 데이터 손실이 발생할 경우 시스템을 복구할 수 있는 기능을 갖춘 이러한 서비스를 고려해야 합니다.
  • DevOps 파이프라인: 자동화와 반복적인 활동을 실행하기 위한 도구 활용은 보다 빠른 배포를 달성하고 클라이언트에게 더 많은 비즈니스 가치를 제공하는 데 핵심입니다. 클라우드 제품, 특히 PaaS 솔루션은 지속적인 통합, 지속적인 전달, 지속적인 배포 및 지속적인 운영을 달성하기 위한 다양한 DevOps 기능을 제공합니다.
  • 컨테이너 사용: 클라우드에서 프로세스와 메모리를 자체 프로비저닝할 수 있으며, 클라우드의 이러한 동적 특성 덕분에 마이크로서비스Docker와 같은 컨테이너 기술을 효율적으로 구현할 수 있습니다. 애플리케이션 부하에 따라 자동 및 동적 스케일업/스케일다운을 즉시 수행하여 추가 서비스 인스턴스를 지원할 수 있습니다.
  • 로드 밸런싱: 로드 밸런싱은 몇 가지 이유로 중요합니다. 첫째, 백엔드 애플리케이션 서버를 보호하는 프록시 역할을 할 수 있습니다. 둘째, 여러 서버에 걸쳐 부하를 분산시키는 데 도움이 됩니다. 클라우드 제공업체는 라운드 로빈, 최소-최소, 최소-최대 등 다양한 로드 밸런싱 알고리즘을 제공합니다. 옵션을 이해하고 적절한 옵션을 선택하는 것이 중요합니다.
  • 지연 시간: 네트워크 지연 시간은 특히 단일 클라이언트 요청에 대해 여러 네트워크 홉(여러 클라우드 공급업체에 걸쳐 있을 수 있음)이 있는 하이브리드 클라우드 환경에서 고려해야 할 중요한 측면입니다. 클라우드 서비스 제공업체는 최종 사용자를 네트워크 내에서 가장 가까운 클라우드 데이터 센터 지역으로 지능적으로 라우팅하도록 지원할 수 있습니다.
  • 클러스터 환경: 클러스터 환경에서는 별도의 파드에 서로 다른 서버를 프로비저닝하는 것이 좋습니다. 모든 예약된 유지보수는 일반적으로 한 번에 하나의 파드에서 수행됩니다. 따라서 클러스터 내에서 이 배포는 클라이언트 요청을 처리하기 위해 항상 하나 이상의 서버가 가동되도록 합니다.
  • 확장(수직/수평): 이는 IT 리소스가 늘어나거나 줄어드는 수요를 유능하게 처리할 수 있는 능력이며, 클라우드의 가장 유익하고 인기 있는 기능 중 하나입니다. 수평적 확장은 종종 장기적인 이점으로 간주되는 반면, 수직적 확장은 일반적으로 단기적인 이점으로 간주됩니다. 수직적 확장은 비용 측면에서 이점이 있을 수 있지만, 결국 가장 취약한 링크 또는 단일 장애 지점이 될 수 있습니다.
  • 미들웨어 및 소프트웨어: 솔루션에 적합한 미들웨어와 소프트웨어를 선택하는 것은 기존 애플리케이션에서의 사용, 사용 가능한 기술, 라이선스 제한, 클라우드 제공자가 제공하는 옵션 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 클라우드 공급업체는 미리 정의된 옵션 세트를 제공합니다. 따라서 기존 애플리케이션을 마이그레이션하기 전에 호환성 검사를 수행해야 합니다. 다양한 클라우드 기능을 최대한 활용하려면 애플리케이션의 일부 또는 전체를 다시 작성해야 할 수도 있습니다.
  • 모니터링: 애플리케이션 성능 모니터링과 인프라(서버) 모니터링은 애플리케이션의 보안과 가용성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 클라우드 제공업체는 가상 머신 워크로드를 분석할 수 있는 도구를 제공합니다. 이 솔루션은 일관된 모니터링을 위한 통합 솔루션을 제공할 수 있는 높은 수준의 사용자 정의가 가능한 대시보드와 지표 수집 기능을 제공합니다. 시스템 상황을 유지하기 위해 하드웨어 리소스 증가, 실행 중인 서비스 인스턴스 수 관리 등의 자동화된 작업을 구성할 수 있습니다.
  • 하이브리드 클라우드 솔루션: 여기에는 다양한 클라우드 환경, 여러 공급업체 또는 온프레미스에 걸쳐 있는 애플리케이션 통합이 포함됩니다. 이러한 통합을 가능하게 하려면 방화벽을 구성해야 합니다. 이러한 통합은 기능 및/또는 기술 요구 사항에 따라 기본적으로 비동기식 또는 동기식일 수 있습니다. 자주 변경되지 않는 데이터를 캐싱하면 애플리케이션 처리 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.
  • 암호화: 클라우드 환경, 특히 멀티테넌트 환경에서는 보안 및 규정 준수를 위해 미사용 데이터의 암호화가 중요합니다. 백업된 데이터의 암호화도 똑같이 중요합니다.
 

결론

클라우드 솔루션을 구현한다는 것은 단순히 기존 레거시 애플리케이션을 새로운 공유 인프라에 호스팅하는 것을 의미하지 않습니다. 이는 인프라 비용을 절감하는 데 도움이 되는 첫 단계일 수 있지만, 클라우드는 비용 효율적인 방식으로 유연성과 효율성을 달성할 수 있는 다양한 서비스를 제공합니다. 클라우드의 잠재력을 최대한 활용하려면 적절한 서비스를 사용해야 합니다.

IBM 퍼블릭 클라우드IBM 하이브리드 클라우드 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

