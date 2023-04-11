윤리, 신뢰, 투명성에 대한 헌신으로 IBM을 차별화하는 방법

그 누구도 혼자서 차세대를 위한 더 나은 미래를 만들 수 없습니다. 그렇기 때문에 IBM은 스스로를 넘어 에코시스템 파트너를 지원하는 동시에 기술 윤리에 대한 긍정적인 선례를 세우고 사회와 커뮤니티의 번영을 도울 수 있는 정책을 옹호하고 있습니다.

2022년에는 1,000명의 에코시스템 파트너에게 기술 윤리를 교육한다는 목표를 초과 달성했습니다 . 현재 IBM은 2025년까지 1,000개의 기술 공급업체를 대상으로 기술 윤리 교육을 실시하고 있습니다. 또한 IBM은 공급업체가 사회적 및 환경적 책임, 윤리, 위험 계획/관리 등 건전한 관행에 참여하도록 노력하고 있습니다.

IBM은 이러한 윤리적 영향력을 더욱 발전시키는 데 주력하고 있습니다. IBM은 전 세계 정책 입안자와 리더를 참여시켜 새로운 기술로 성장과 혁신을 촉진하거나 사회적 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 아이디어를 홍보합니다. 예를 들어, 2022년의 주요 옹호 활동으로는 사이버 위협에 대비하고 신속하게 대응할 수 있도록 범정부적 접근 방식을 지원하는 2022년 중요 기반시설에 대한 사이버 보안 사고 보고 법안 통과를 지지하고, 2022년 과학 및 과학 법안을 지지하는 것이 있습니다. 이것은 IBM이 윤리적인 영향을 미치기 위해 어떻게 노력하고 있는지 보여주는 몇 가지 예에 불과합니다. 2022년 IBM Impact 보고서에서 이 이니셔티브와 기타 이니셔티브에 대해 자세히 알아보세요.