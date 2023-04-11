윤리, 신뢰, 투명성에 대한 헌신으로 IBM을 차별화하는 방법

새로운 기술과 혁신의 급속한 발전으로 인해 오늘날의 마켓플레이스에는 새로운 질문과 도전이 제기되고 있습니다. IBM은 100년이 넘는 기간 동안 명확한 목적을 가지고 책임감 있게 새로운 기술을 세상에 선보이고 있습니다. 그리고 저희는 이 문제들을 혼자서 해결할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 정책 입안자, 연구자, 고객 및 기타 이해관계자와 함께 이러한 변화하는 시나리오를 선제적으로 이해하고 기술 및 정책적 보호 장치를 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
IBM Impact 보고서에 반영된 바와 같이, IBM은 업계 동료, 파트너, 동료 리더들에게 기술 윤리를 구현하고 글로벌 규모의 관행과 제품에 대한 신뢰와 투명성을 약속함으로써 긍정적인 영향력을 구축하는 방법에 대한 모범이 되기 위해 노력하고 있습니다. 다음은 IBM이 지속적이고 긍정적인 윤리적 영향을 미치기 위해 노력하고 있는 몇 가지 방법입니다.
IBM은 전사적으로 윤리 문화를 조성하는 것부터 시작합니다. AI 윤리 위원회, 신뢰 및 투명성 원칙 및 핵심 요소부터 데이터 개인정보 보호 및 보안 노력에 이르기까지, IBM은 윤리적이고 투명한 관행을 우선시합니다.
IBM의 신뢰할 수 있는 기술 노력의 중심에는 회사 전반의 다양한 이해관계자로 구성된 AI 윤리 위원회가 있으며, 이 위원회는 원칙에 따라 결정을 내리고 이를 실행에 옮기기 위해 한자리에 모였습니다. 이 위원회는 비즈니스 및 제품 의사 결정에 회사의 원칙을 불어넣습니다.
또한, IBM이 기술적 책임을 우선시하는 또 다른 주요 방법은 신뢰와 투명성을 위한 IBM 원칙과 신뢰할 수 있는 AI를 위한 핵심 원칙을 설계, 개발 및 사용하는 제품에 적용하는 것입니다. 또한, IBM은 데이터 및 신뢰 연합의 회원사로서 업계 모범 사례를 확립하기 위해 노력하고 있습니다. 데이터 및 신뢰 연합은 인력을 위한 알고리즘 편향 보호, M&A를 위한 책임 있는 데이터 및 AI 실사와 같은 유용한 도구와 리소스를 발표했습니다. 뿐만 아니라, IBM은 AI 시스템이 윤리적 원칙에 부합하도록 돕는 도구를 만들었습니다. 예를 들어, 지속가능성을 위한 IBM Design, watson이 탑재된 IBM OpenPagesTM, IBM WatsonTM Knowledge Catalog , IBM AI FactSheets와 같은 프레임워크와 제품을 개발했습니다.
이러한 노력은 데이터 개인정보 보호 및 보안 노력까지 확장됩니다. 예를 들어, IBM은 사이버 보안 위험을 식별하고 해결하기 위해 다각적인 위험 관리 접근 방식을 유지합니다. 여기에는 IBM이 인프라 및 데이터를 관리하는 데 사용하는 정책 및 절차는 물론, 새로운 위험을 식별하기 위한 기술적 제어 및 방법에 대한 평가가 포함됩니다. 예를 들어, IBM 데이터 보안 및 개인정보 보호 원칙은 업계 표준, IBM 표준 관행 및 규제 요건을 고려한 포괄적인 보안 및 개인정보 보호 약속으로, 고객에 대한 약속입니다.
그 누구도 혼자서 차세대를 위한 더 나은 미래를 만들 수 없습니다. 그렇기 때문에 IBM은 스스로를 넘어 에코시스템 파트너를 지원하는 동시에 기술 윤리에 대한 긍정적인 선례를 세우고 사회와 커뮤니티의 번영을 도울 수 있는 정책을 옹호하고 있습니다.
2022년에는 1,000명의 에코시스템 파트너에게 기술 윤리를 교육한다는 목표를 초과 달성했습니다 . 현재 IBM은 2025년까지 1,000개의 기술 공급업체를 대상으로 기술 윤리 교육을 실시하고 있습니다. 또한 IBM은 공급업체가 사회적 및 환경적 책임, 윤리, 위험 계획/관리 등 건전한 관행에 참여하도록 노력하고 있습니다.
IBM은 이러한 윤리적 영향력을 더욱 발전시키는 데 주력하고 있습니다. IBM은 전 세계 정책 입안자와 리더를 참여시켜 새로운 기술로 성장과 혁신을 촉진하거나 사회적 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 아이디어를 홍보합니다. 예를 들어, 2022년의 주요 옹호 활동으로는 사이버 위협에 대비하고 신속하게 대응할 수 있도록 범정부적 접근 방식을 지원하는 2022년 중요 기반시설에 대한 사이버 보안 사고 보고 법안 통과를 지지하고, 2022년 과학 및 과학 법안을 지지하는 것이 있습니다. 이것은 IBM이 윤리적인 영향을 미치기 위해 어떻게 노력하고 있는지 보여주는 몇 가지 예에 불과합니다. 2022년 IBM Impact 보고서에서 이 이니셔티브와 기타 이니셔티브에 대해 자세히 알아보세요.