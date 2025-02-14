오픈 소스 기반 파운데이션 모델을 사용할때 AI 거버넌스는 모델 라이프사이클 전반에 걸쳐 매우 중요합니다. 위험 평가부터 시작하여 조직은 먼저 모델이 사용하기에 안전한지 여부를 결정해야 합니다. 범용 또는 개인용으로 안전한 것으로 간주되는 것이 기업용 사용 사례에는 적합하지 않을 수 있습니다.

DeepSeek-R1의 경우, 조직은 모델을 자체 호스팅하거나 IBM® watsonx.ai와 같은 AI 스튜디오 제품을 통해 실행하는 것이 상대적으로 안전하다고 판단할 수 있습니다. 그러나 DeepSeek 앱을 사용하면 데이터 및 보안 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 이유로 많은 국가에서 DeepSeek 앱 사용을 금지했습니다.

모델이 승인되면 모델 유효성 검사기가 모델을 재고에 추가하여 모델 활용도와 성능을 추적하는 동시에 모델을 적용할 수 있는 사용 사례를 지정할 수 있습니다. 이 모델 컬렉션을 통해 AI 개발자는 사용 가능한 모델을 식별하고 보증, 데이터 및 보안 팀은 모델이 사용되는 위치를 추적할 수 있습니다.

AI 팩트시트는 라이프사이클 전반에 걸쳐 모델 팩트를 캡처하고 모델 내에 있는 내용과 모델이 어떻게 사용되는지에 대한 투명성을 높입니다. 팩트시트는 프롬프트 매개변수, 템플릿 및 평가를 포함하여 어떤 파운데이션 모델이 사용되었는지 보여줍니다.

일부 오픈 소스 모델의 안전성과 프롬프트 주입 및 탈옥이 용이하여 유해한 아웃풋을 초래할 수 있다는 우려가 있습니다. 관측 가능성과 가드레일을 통해 모델 상황, 정확성 및 드리프트를 모니터링하고 혐오 발언, 욕설 및 기타 유해 콘텐츠를 제한할 수 있습니다.