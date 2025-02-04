중국 AI 스타트업인 DeepSeek는 생성형 AI 분야에서 유력한 경쟁자로 부상하고 있지만 보안 전문가들은 이들의 플랫폼에 내재된 잠재적 취약점에 대해 우려를 제기하고 있습니다.

보안 업체 Wiz의 보고서는 DeepSeek의 신뢰성에 의문을 제기하며 중대한 취약점이 존재한다고 처음으로 지적했습니다. Wiz에 따르면 해당 취약점이 공개된 뒤 DeepSeek는 노출된 지점을 신속히 보호 조치했습니다. 구체적인 세부 사항은 아직 제한적이나 연구진은 DeepSeek의 사용자 정보 관리 방식에 대해서도 우려를 표했습니다. Cisco와 펜실베이니아대학교 공동 연구팀이 수행한 추가 보안 테스트에서는 DeepSeek-R1의 안전 메커니즘이 특정 적대적 프롬프트에 취약해 여러 사례에서 연구진이 내장된 제한을 우회할 수 있었다는 결과가 나왔습니다.

DeepSeek는 또한 서비스 중단을 겪은 바 있어 타사 AI 서비스에 의존하는 데 따른 위험성에 대한 논의를 더욱 부추기고 있습니다. 이러한 문제는 클라우드 기반 AI 제공업체에서 흔히 발생하는 문제이지만 전문가들은 민감한 기업 데이터를 처리하는 모든 플랫폼이 강력한 보안 대책을 입증해야 한다고 경고합니다.

IBM® X-Force Adversary Services의 CNE 능력 개발 책임자인 Ruben Boonen은 "개인정보 보호 측면에서 DeepSeek의 클라우드 기반 서비스를 기반으로 시스템을 구축하는 것은 권장하지 않습니다. 위험 요소가 있습니다."라고 말합니다.