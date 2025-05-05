컴포저블 IT 아키텍처는 재사용 가능한 모듈식 구성 요소로 구축되어 쉽게 조립하고 변경할 수 있습니다. 이 시스템은 지속적인 발전을 위해 설계되었기 때문에 빠르게 진화하는 비즈니스 요구에 적응할 수 있을 만큼 유연하고 시장 혼란에 대응할 수 있을 만큼 민첩합니다.



컴포저블 아키텍처를 통해 조직은 비즈니스 능력을 빌딩 블록처럼 조립하고 재조립할 수 있으며, 이전에는 달성할 수 없었던 수준의 재사용성과 적응성을 촉진할 수 있습니다.



컴포저블 아키텍처를 사용하면 세 가지 주요 페르소나가 등장합니다.

• 크리에이터와 공급자: 개발자와 IT 전문가는 iPaaS 개발 스튜디오를 사용하여 기본 구성 요소(API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스), 이벤트 및 마이크로서비스)를 설계, 구축 및 표시합니다.

• 큐레이터: 설계자와 숙련된 IT 전문가가 재사용 가능한 자산 카탈로그를 정의, 관리 및 유지 관리합니다. iPaaS 카탈로그 또는 마켓플레이스를 사용하여 API, 이벤트 및 마이크로서비스의 검색 가능성, 보안 및 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

• 구성자: 비즈니스 기술자(현업 전문가, 비즈니스 분석가, 데이터 과학자 및 도메인 전문가)는 해당 분야의 특정 요구 사항과 프로세스를 잘 이해하고 있습니다. 이들은 직관적인 로우코드 또는 노코드 도구를 사용하여 비즈니스 기능을 iPaaS 워크플로를 사용하는 새로운 애플리케이션에 조립합니다.



구성 가능성을 현실로 만들려면 의식적이고 전략적인 노력이 필요합니다. 기본 기술은 진화하지만 서비스 지향 아키텍처(SOA)의 기본 원칙은 오늘날에도 여전히 높은 연관성을 유지합니다. 이러한 원칙에는 표준 계약, 느슨한 결합 및 추상화가 포함됩니다. 또한 컴포저블 아키텍처의 소프트웨어 구성 요소가 취약한 종속성을 만들지 않고 원활하게 상호 작용할 수 있도록 지원합니다.

