IDC(International Data Corporation)는 2028년까지 애플리케이션 환경이 더욱 복잡해질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 복잡성은 통제되지 않는 성장, 다양한 기술, 분산된 채택, 사일로화된 부서 및 중복 시스템 등 다양한 측면에서 비롯됩니다. 이러한 상황은 엔터프라이즈 비즈니스 및 IT 리더에게 중요한 과제를 제시합니다. 어떻게 하면 관리할 수 없을 정도로 방대해진 단절된 시스템에 굴복하지 않고 새로운 애플리케이션 혁신의 잠재력을 활용할 수 있을까요?
하이브리드 클라우드, 멀티클라우드 환경 및 AI 통합을 향한 여정은 데이터의 원활한 흐름과 다양한 앱의 효율적인 상호 작용이라는 두 가지 요소에 달려 있습니다. 하지만 현재 많은 조직의 현실은 이러한 이상과는 거리가 멉니다.
지난 수십 년간 지점간 통합과 사일로화된 특정 시점 솔루션은 연결의 혼란, 즉 취약하고 유지 관리가 어렵고 진화하는 데 많은 비용이 드는 맞춤형 연결의 얽힌 그물망을 만들었습니다.
이러한 파편화된 환경은 자동화의 섬을 형성하고 민첩성을 저해하며 운영 비용을 증가시켜 효과적으로 혁신을 지연시키는 역할을 합니다. 성공에 필요한 상호 운용성이 부족한 모놀리식 시스템 때문에 어려움을 겪는 기업이 많습니다.
해결책은 아키텍처적 사고방식의 근본적인 변화를 수용하는 데 있습니다. 즉, 서비스로서의 하이브리드 통합 플랫폼(iPaaS)의 전략적 배치를 통해 구성 가능한 시스템으로 전환하는 것입니다.
컴포저블 IT 아키텍처는 재사용 가능한 모듈식 구성 요소로 구축되어 쉽게 조립하고 변경할 수 있습니다. 이 시스템은 지속적인 발전을 위해 설계되었기 때문에 빠르게 진화하는 비즈니스 요구에 적응할 수 있을 만큼 유연하고 시장 혼란에 대응할 수 있을 만큼 민첩합니다.
컴포저블 아키텍처를 통해 조직은 비즈니스 능력을 빌딩 블록처럼 조립하고 재조립할 수 있으며, 이전에는 달성할 수 없었던 수준의 재사용성과 적응성을 촉진할 수 있습니다.
컴포저블 아키텍처를 사용하면 세 가지 주요 페르소나가 등장합니다.
• 크리에이터와 공급자: 개발자와 IT 전문가는 iPaaS 개발 스튜디오를 사용하여 기본 구성 요소(API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스), 이벤트 및 마이크로서비스)를 설계, 구축 및 표시합니다.
• 큐레이터: 설계자와 숙련된 IT 전문가가 재사용 가능한 자산 카탈로그를 정의, 관리 및 유지 관리합니다. iPaaS 카탈로그 또는 마켓플레이스를 사용하여 API, 이벤트 및 마이크로서비스의 검색 가능성, 보안 및 규정 준수를 보장할 수 있습니다.
• 구성자: 비즈니스 기술자(현업 전문가, 비즈니스 분석가, 데이터 과학자 및 도메인 전문가)는 해당 분야의 특정 요구 사항과 프로세스를 잘 이해하고 있습니다. 이들은 직관적인 로우코드 또는 노코드 도구를 사용하여 비즈니스 기능을 iPaaS 워크플로를 사용하는 새로운 애플리케이션에 조립합니다.
구성 가능성을 현실로 만들려면 의식적이고 전략적인 노력이 필요합니다. 기본 기술은 진화하지만 서비스 지향 아키텍처(SOA)의 기본 원칙은 오늘날에도 여전히 높은 연관성을 유지합니다. 이러한 원칙에는 표준 계약, 느슨한 결합 및 추상화가 포함됩니다. 또한 컴포저블 아키텍처의 소프트웨어 구성 요소가 취약한 종속성을 만들지 않고 원활하게 상호 작용할 수 있도록 지원합니다.
진정한 컴포저블 아키텍처를 구축하려면 조직에는 세 가지 핵심 요소가 필요하며, 이 세 가지 요소는 모두 최신 하이브리드 iPaaS를 통해 촉진됩니다.
• 컴포저블 자산: 이러한 자산은 iPaaS 개발 스튜디오를 사용하는 개발자와 IT 전문가가 만들고 유지 관리하는 재사용 가능한 빌딩 블록(API, 이벤트 및 마이크로서비스)입니다. 그들은 디자인 측면에 중점을 둡니다.
• 컴포저블 카탈로그: 잘 관리되고 쉽게 검색할 수 있는 카탈로그 또는 자산 마켓플레이스는 매우 중요합니다. 아키텍트와 큐레이터는 iPaaS 카탈로그 기능을 사용하여 검색 가능성을 보장하고, 거버넌스 정책을 적용하고, 컴포저블 구성 요소의 라이프사이클을 관리하는 데 도움을 줍니다. 이 프로세스는 발견과 거버넌스에 중점을 둡니다.
• 구성: 여기서 마법이 일어납니다. iPaaS 워크플로 오케스트레이션 기능을 갖춘 비즈니스 기술자는 사전 구축된 기능을 노코드 또는 로우코드 팔레트로 드래그 앤 드롭하여 다단계 비즈니스 프로세스 및 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. 기본 API, 이벤트 또는 마이크로서비스에 대한 심층적인 기술 지식 없이도 복잡한 워크로드를 조율할 수 있습니다.
구성 가능성을 가능하게 하는 중요한 요소는 이벤트 기반 아키텍처(EDA)입니다. 현대 기업에서는 구매 주문이 접수되고, 배송이 발송되고, 신규 고객이 등록하는 등 중요한 비즈니스 순간이 끊임없이 발생합니다. 이러한 이벤트는 비즈니스의 핵심 어휘로 자리 잡고 있습니다.
EDA를 통해 기업은 이러한 이벤트에 즉시 신속하게 대응하여 즉각적인 백엔드 대응 및 변경을 트리거할 수 있습니다. 조직은 다양한 부서에서 대량의 이러한 이벤트를 관리함으로써 새로운 차원의 효율성과 대응력을 달성할 수 있습니다.
앞으로 나아갈 길은 이러한 재사용 가능한 구성 요소를 기반으로 구축된 컴포저블 아키텍처를 수용하는 데 있습니다: API, 이벤트 및 마이크로서비스입니다. 이러한 요소는 비즈니스 기술자가 새로운 시스템과 기능을 신속하게 프로토타이핑, 테스트 및 배포하는 데 사용할 수 있는 기본 구성 요소입니다.
고객 프로필, 주문 내역 및 지원 티켓팅을 위해 미리 구축된 API를 조합하여 새로운 고객 서비스 포털을 구축할 수 있다고 상상해 보세요. 이러한 민첩성은 단일 산업에 국한된 것이 아니라 다양한 분야에 광범위하게 적용될 수 있습니다. 많은 사용 사례에서 이 접근 방식의 다양성을 확인할 수 있습니다.
AI가 모든 단계에서 지능형 오케스트레이터 역할을 하여 시스템 연결 및 통신 방식을 근본적으로 변화시키는 통합 환경에는 엄청난 잠재력이 있습니다.
이것은 기존 프로세스에 AI를 추가하는 것이 아니라, AI를 통합에 통합하여 기술 전문가와 비즈니스 사용자 모두에게 새로운 수준의 생산성을 제공하는 것입니다.
이러한 AI 기반 접근 방식을 채택함으로써 조직은 미래 AI 발전을 위한 길을 마련하고 정교한 상호작용과 지능형 자동화를 위한 견고한 기반을 구축할 수 있습니다.
다양한 소스에서 AI가 자율적으로 통합을 구축하고, 모든 기술 능력을 갖춘 사용자가 놀라울 정도로 쉽게 복잡한 연결을 구축, 테스트, 배포 및 모니터링할 수 있는 가능성을 고려해 보세요.
AI 에이전트가 API 관리를 담당하여 기존 인터페이스를 지능적으로 검색하고 자연어 설명에서 사양과 기본 코드를 생성하여 거버넌스 정책을 준수하고 API 품질을 보장하는 테스트를 자동으로 생성 및 실행하는 것을 상상해 보세요.
AI 서비스를 관리하기 위한 통합된 제어 지점과 함께 통합할 총체적인 AI 애플리케이션을 통해 조직은 혁신과 효율성을 위한 역동적이고 지능적인 엔진으로 연결성을 변화시키는 AI 기반 미래에 대한 준비를 가속화할 수 있습니다.
뱅킹: 경쟁이 치열한 금융 서비스 분야에서는 신속한 고객 온보딩이 무엇보다 중요합니다. 컴포저블 아키텍처를 갖춘 은행은 재사용 가능한 계정 관리 서비스, 신원 확인 API 및 규정 준수 검사를 조율하여 원활한 온보딩 경험을 만들어낼 수 있으며, 이를 통해 신규 고객의 가치 실현 시간을 크게 단축하는 데 도움이 됩니다.
물류: 물류 업계에서는 더 빠르고 저렴한 비용으로 상품을 배송할 수 있는 능력을 끊임없이 추구합니다. 주문 처리, 창고 관리 및 배송을 위한 모듈식 서비스로 구축된 구성 가능한 주문 처리 프로세스를 통해 조직은 중단에 신속하게 적응하고 경로를 최적화하며 궁극적으로 배송 경험을 개선할 수 있습니다. 이 과정에는 데이터 교환을 위한 다양한 인터페이스와 형식의 통합이 수반되는 경우가 많습니다.
의료: 고도로 개인화된 치료를 제공하려면 환자 데이터에 대한 전체적인 관점이 필요합니다. 컴포저블 아키텍처를 통해 웨어러블 디바이스를 비롯한 서로 다른 소스의 데이터를 통합할 수 있습니다. 이 아키텍처를 통해 의료 서비스 제공업체는 실시간 환자 모니터링 애플리케이션을 구축하고 상황 결과를 선제적으로 관리하여 더 나은 디지털 경험을 제공하고 콘텐츠 관리를 간소화할 수 있습니다.
컴포저블 아키텍처를 통해 조직은 독립적인 서비스 환경 내에서 테스트되고 신뢰할 수 있는 API, 이벤트 및 마이크로서비스를 사용하여 차세대 앱을 구축할 수 있습니다. 간단한 구성은 고객 인증 API, 제품 재고 API, 결제 처리 API를 캔버스에 끌어다 놓고 연결하여 새로운 이커머스 앱을 만드는 것입니다.
복잡성은 특정 비즈니스 요구 사항에 따라 점진적으로 증가할 수 있으며, 이는 기술적 복잡성을 자세히 살펴볼 필요 없이 원하는 결과를 이해하는 비즈니스 기술자에 의해 조정됩니다. 이러한 컴포저블 시스템의 확장성은 기업이 필요에 따라 증가하는 워크로드를 처리할 수 있는 주요 이점입니다.
궁극적으로 구성 가능성은 필수적인 거버넌스를 유지하면서 애플리케이션 개발의 민주화를 가능하게 합니다. 이를 통해 조직 전체의 생산성이 향상되어 IT 전문가와 비즈니스 사용자 모두 기업의 디지털 역량을 구축하고 발전시키는 데 기여할 수 있습니다.
어디서나 개발하고, 어디서나 배포하고, 무엇이든 적응할 수 있다는 약속은 분명합니다. 조직이 점점 더 복잡한 기술 스택에 의존하게 되면서 컴포저블 인프라의 상호 운용성과 유연성이 더욱 중요해졌습니다. 민첩하고 탄력적이며 혁신적인 기업의 미래는 의심할 여지 없이 구성 가능합니다.
