AI 윤리 거버넌스 프레임워크는 어떤 모습이어야 할까요?

생성형 AI를 구현하기 위한 경쟁이 치열해지면서 이 기술을 둘러싼 윤리적 논쟁도 계속 뜨거워지고 있습니다. 그리고 위험은 점점 더 커지고 있습니다.

Gartner에 따르면 "조직은 자신이 개발, 배포 또는 사용하는 AI 프로젝트가 부정적인 윤리적 결과를 초래하지 않도록 할 책임이 있습니다." 한편, 경영진의 79%는 AI 윤리가 전사적인 AI 접근법에 중요하다고 말하지만, 윤리 거버넌스 원칙을 실제로 실행한 사람은 25% 미만입니다.

AI는 미국 정부의 관심사 목록에서도 상위에 있습니다. 2월 말, Mike Johnson 하원의장과 민주당 대표 Hakeem Jeffries는 의회가 미국이 글로벌 AI 혁신을 계속 선도할 수 있도록 방안을 모색하기 위해 초당적 AI 태스크포스 설립을 발표했습니다. 태스크포스는 또한 현재 및 신흥 위협으로부터 국가를 보호하고 안전하고 신뢰할 수 있는 기술 개발을 보장하기 위한 방안도 검토할 것입니다.

AI 관련 위험을 해결하려면 훌륭한 거버넌스가 필수적입니다.