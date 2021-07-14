RAD-ML은 자동화를 통해 데이터 과학 애플리케이션의 프로덕션 적용 시간을 빠르게 단축하기 위한 IBM의 접근 방식 프레임워크입니다. RAD-ML 방법론과 IBM의 다양한 자산 및 가속기로 지원되는 IBM Services for AI at Scale은 반복 가능하고 재사용 가능하며 확장 가능하고 실행 가능한 AI/ML 모델을 만들기 위해 데이터 과학을 활용할 수 있는 책임 있고 일관되며 혁신적인 프레임워크를 제공합니다. IBM의 제공 모델은 개발 시간을 획기적으로 단축하고 프로덕션 배포를 가속화하는 파이프라인을 구축하며, 고객 데이터 과학자의 효율성을 높여 기대되는 비즈니스 성과에 집중하고 본연의 역량을 발휘할 수 있도록 합니다.

IBM Services for AI at Scale은 AI/ML PoC를 일관되게 프로덕션 환경으로 통합하고 확장하며, 시간이 지나도 해당 모델을 운영하고 관리할 수 있도록 하는 “컨설팅에서 운영까지”를 포함한 서비스입니다. RAD-ML 방법 가이드라인으로 개발된 자산은 확장 가능한 머신러닝 아키텍처에 보다 쉽게 배포될 수 있습니다.

RAD-ML은 확장 가능한 ML 자산을 개발하고 기능적·전략적 관점에서 자산 준비도를 정의하는 데 입증된 프레임워크이며, 공통 프레임워크가 없는 고객에게는 모든 AI/ML 솔루션의 출발점으로 사용할 수 있습니다. RAD-ML은 단독 데이터 과학 자산을 개발하거나 기존 솔루션 위에 모듈을 개발하는 데 활용될 수 있습니다. RAD-ML은 다음 핵심 개념을 통해 실행 가능성, 재사용성, 확장성이라는 세 가지 역량을 충족하는 머신러닝 자산을 생성하도록 지원합니다.

▪ 머신 러닝 자산은 검증된 ROI와 함께 비즈니스 프로세스에 통합되어야 합니다.

▪ 머신 러닝 자산은 서로 다른 데이터 환경과 기술 투자에 유연해야 합니다.

▪ 머신 러닝 자산은 확장 가능한 견고한 기술 및 운영 설계를 기반으로 해야 합니다.