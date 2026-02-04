자율형 AI의 책임성 격차 

많은 조직은 거버넌스 통제를 개별적으로 도입해 에이전트의 위험을 줄이려 합니다. 각각의 솔루션은 일부 문제를 해결할 수는 있지만, 누가 어떤 조건에서 어떤 자격 증명을 사용해 권한을 부여했는지까지 입증하지는 못합니다. 대표적인 예는 다음과 같습니다.

사용자의 신원은 관리하지만 기계의 신원은 제대로 관리하지 못하는 신원 관리 플랫폼

자격 증명을 발급하지만 그 사용 맥락은 이해하지 못하는 비밀 정보 관리 플랫폼

런타임의 실제 통제와 분리되어 있는 정책 엔진

이들 가운데 어느 하나만으로는 에이전트를 효과적으로 관리할 수 없습니다. 진정한 거버넌스는 신원, 정책, 자격 증명이 하나의 통합 제어 계층에서 함께 작동할 때 비로소 구현됩니다. 여기서 신원은 누가, 왜를 설명하고, 자격 증명은 무엇을, 얼마나 오래 수행할 수 있는지를 규정합니다. 이들은 각 사용 사례 전반에서 유기적으로 연계되어 무결성과 책임성을 함께 보장합니다.

바로 이 지점에서 IBM® Verify와 HashiCorp Vault의 조합이 강력한 가치를 발휘합니다. 두 솔루션은 신원 컨텍스트와 자격 증명 제어 사이의 간극을 해소하여, 의도와 정책, 승인 정보를 에이전트가 런타임에 실제 사용하는 비밀 정보와 토큰에 직접 연결합니다. Verify와 Vault는 신원과 비밀 정보를 별개의 영역으로 관리하는 대신, 문서상의 정책이 아니라 실제 권한 집행까지 가능한 통합 제어 계층을 구축해 에이전트의 권한을 관리합니다.

IBM Verify는 사용자와 에이전트의 신원을 관리하고, 에이전트가 수행하도록 승인된 작업과 사용자 및 에이전트가 해당 작업을 수행할 수 있는 조건을 관리합니다.

HashiCorp Vault는 비밀 정보를 안전하게 저장하고 제공하며, 필요할 때 동적 자격 증명을 생성하고, TTL(유효 기간), 자격 증명 갱신 및 권한 철회를 적용하는 동시에 중앙 집중식 정책 관리와 감사 로그 기능을 제공합니다. 따라서 에이전트는 코드나 워크플로에 장기 자격 증명을 하드코딩할 필요가 없습니다.

이를 통해 기업은 AI 에이전트를 위해 지금까지 구현하지 못했던 것을 실현할 수 있습니다. 바로 사람의 병목 없이도 입증 가능한 통제 체계입니다.