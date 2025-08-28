인공 지능(AI) 사이버 보안

AI 기반 솔루션으로 보안팀의 속도, 정확성, 생산성 향상
오늘날 보안 팀은 정교한 해커, 공격 표면 확장, 데이터 폭발, 인프라 복잡성 증가 등 데이터를 보호하고 사용자 액세스를 관리하며 AI 보안 위협을 신속하게 탐지하고 대응하는 데 방해가 되는 많은 문제에 직면해 있습니다.
IBM Security는 AI 위협 탐지 및 마이그레이션을 가속화하고, 대응을 신속하게 처리하며, 사용자 ID와 데이터 세트를 보호하는 등 분석가의 시간을 최적화하는 동시에 사이버 보안 팀과 긴밀하게 소통하고 책임감을 유지할 수 있는 혁신적인 AI 기반 솔루션을 제공합니다.
AI 도구는 섀도 데이터를 식별하고, 데이터 접근의 이상 징후를 모니터링하며, 데이터 또는 민감한 정보에 액세스하는 악의적인 공격자의 잠재적 위협에 대해 사이버 보안 전문가에게 경고하여 문제를 실시간으로 감지하고 해결하는 데 드는 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.
AI 기반 위험 분석은 높은 정확도의 알림을 위한 인시던트 요약을 생성하고 인시던트 대응을 자동화하여 알림 조사 및 분류를 평균 55%까지 가속화할 수 있습니다. 또한 AI 기술은 위협 환경 전반에서 취약성을 식별하고 사이버 범죄자 및 사이버 범죄를 방어하는 데 도움이 됩니다.
AI 모델은 각 로그인 시도의 위험을 분석하고 행동 데이터를 통해 사용자를 확인하여 검증된 사용자의 액세스를 간소화하고 사기 비용을 최대 90%까지 절감함으로써 보안과 사용자 경험의 균형을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 AI 시스템은 보안 시스템 내에서 피싱, 멀웨어 및 기타 악성 활동을 방지하여 높은 보안 태세를 유지할 수 있도록 도와줍니다.
AI 모델과 AI 에이전트를 안전하게 보호하고 섀도 AI를 자동으로 발견하며 팀을 통합하여 신뢰할 수 있는 AI를 구현하세요.
암호화 상태에 대한 가시성을 확보하세요. 암호화 취약성을 평가하고 우선순위를 지정하여 중요한 데이터를 보호할 수 있습니다.
현대화된 모듈식 IBM Verify 솔루션은 소비자와 직원의 ID 및 액세스 관리(IAM) 모두에 대해 심층적인 AI 기반 컨텍스트를 제공합니다. 간편한 클라우드 네이티브 SaaS(Software-as-a-Service) 접근 방식으로 기업 내부 및 외부의 사용자와 앱을 보호합니다.
원격 인력을 활용하는 현대 기업은 분산된 디바이스를 관리하고 보호하는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. MaaS360은 이러한 디바이스를 관리하고 악의적인 활동을 모니터링하며 보안 조치를 배포하는 데 도움이 될 수 있습니다. 보안 및 생산성을 MaaS360과 병합하는 방법을 알아보세요.
새로운 QRadar 제품군이 통합 분석가 경험, 고급 AI 및 자동화, 기존 툴과 연결하는 오픈 플랫폼을 사용하여 응답 시간을 단축하는 방법을 데모에서 확인해 보세요.
IBM은 고객의 고충이 사기에 초점을 맞추던 것에서 이제는 원활한 사용자 경험을 제공하는 동시에 이러한 디지털 상호 작용의 보안을 보장하는 것 사이에서 균형을 찾아야 하는 상황으로 바뀌었다는 것을 잘 알고 있습니다. Trusteer는 옴니채널 고객 여정 전반에서 ID 신뢰를 원활하게 구축할 수 있도록 지원합니다. Trusteer는 AI와 특허받은 머신 러닝을 기반으로 하는 클라우드 기반 인텔리전스를 통해 사용자 경험에 부정적인 영향을 주지 않으면서 신규 고객과 기존 고객을 식별하는 종합적인 접근 방식을 제공합니다.
귀사의 고유한 사이버 보안 요구 사항에 대해 IBM 담당자와 상담하고 AI 기반 솔루션이 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의할 수 있는 시간을 예약하세요.