사이버 위험을 다시 쓰는 AI 공격자와 방어자의 새로운 전장 살펴보기

인공 지능(AI) 사이버 보안

AI 기반 솔루션으로 보안팀의 속도, 정확성, 생산성 향상

AI 보안 및 AI 거버넌스 팀 통합 

Gartner® Market Guide for AI TRiSM에서 팀을 하나로 모으는 방법을 공유합니다.

보안 방어를 가속화하는 AI

오늘날 보안 팀은 정교한 해커, 공격 표면 확장, 데이터 폭발, 인프라 복잡성 증가 등 데이터를 보호하고 사용자 액세스를 관리하며 AI 보안 위협을 신속하게 탐지하고 대응하는 데 방해가 되는 많은 문제에 직면해 있습니다.

IBM Security는 AI 위협 탐지 및 마이그레이션을 가속화하고, 대응을 신속하게 처리하며, 사용자 ID와 데이터 세트를 보호하는 등 분석가의 시간을 최적화하는 동시에 사이버 보안 팀과 긴밀하게 소통하고 책임감을 유지할 수 있는 혁신적인 AI 기반 솔루션을 제공합니다.
스마트 AI는 더 스마트한 보안과 거버넌스로 시작됩니다

Fortune지 선정 20대 의료 기업의 사이버보안 리더와 함께하는 대화에 참여하여 AI 보안 모범 사례를 들어 보세요.

이점
하이브리드 클라우드 환경 전반에서 데이터 보호

AI 도구는 섀도 데이터를 식별하고, 데이터 접근의 이상 징후를 모니터링하며, 데이터 또는 민감한 정보에 액세스하는 악의적인 공격자의 잠재적 위협에 대해 사이버 보안 전문가에게 경고하여 문제를 실시간으로 감지하고 해결하는 데 드는 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.
보다 정확하고 우선순위가 지정된 위협 생성

AI 기반 위험 분석은 높은 정확도의 알림을 위한 인시던트 요약을 생성하고 인시던트 대응을 자동화하여 알림 조사 및 분류를 평균 55%까지 가속화할 수 있습니다. 또한 AI 기술은 위협 환경 전반에서 취약성을 식별하고 사이버 범죄자 및 사이버 범죄를 방어하는 데 도움이 됩니다. 

 
사용자 액세스 요구와 보안의 균형 유지

AI 모델은 각 로그인 시도의 위험을 분석하고 행동 데이터를 통해 사용자를 확인하여 검증된 사용자의 액세스를 간소화하고 사기 비용을 최대 90%까지 절감함으로써 보안과 사용자 경험의 균형을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.  또한 AI 시스템은 보안 시스템 내에서 피싱, 멀웨어 및 기타 악성 활동을 방지하여 높은 보안 태세를 유지할 수 있도록 도와줍니다.
솔루션 IBM 위협 탐지 및 대응 서비스(TDR)
이러한 서비스는 AI 기반 솔루션을 활용하여 보안 인시던트를 신속하게 식별하고 대응합니다. 고급 AI 알고리즘을 사용하여 선제적 위협 탐지 및 인시던트 대응을 제공하고, 사이버 위협 및 해커에 대한 방어를 조정하여 민감한 데이터를 보호합니다.
IBM Guardium
IBM Guardium은 데이터 라이프사이클 전반에 걸쳐 완벽한 가시성을 제공하고 데이터 규정 준수 요구를 충족하는 데 도움이 되는 데이터 보안 플랫폼입니다. 여러 위험 요소를 기반으로 하는 AI 이상값 탐지 기능이 내장되어 있으며 조직에 우수한 데이터 모니터링 및 데이터 위협을 더 빠르게 식별하는 기능을 제공합니다.
IBM QRadar SIEM
IBM QRadar SIEM은 AI를 배포하여 고급 위협 탐지, 조사 및 대응 기술을 제공합니다. 개방형 기반에 구축된 이 솔루션은 향상된 위협 인텔리전스 및 자동화를 기반으로 보안 분석가의 역량을 강화하여 보안 툴 전반에서 더 빠르고 효율적이며 정밀하게 작업할 수 있도록 지원합니다.
IBM Verify
IBM Verify는 향상된 AI 기능을 사용하여 소비자 및 직원 ID 액세스 관리(IAM) 모두에 대한 심층 분석을 제공합니다. 원활한 클라우드 네이티브 서비스형 소프트웨어(SaaS) 방법론을 활용하여 기업 내부 및 외부에서 효율적으로 작동하면서 사용자와 애플리케이션을 보호합니다.
IBM MaaS360
AI 기능을 활용하는 MaaS360은 기업용 디바이스의 관리 및 보안을 용이하게 합니다. 다양한 디바이스와 플랫폼에 대한 광범위한 가시성과 제어 기능을 제공합니다. 예측 패치, 위험 기반 정책 시행 및 상황에 맞는 디바이스 작업을 활용하여 전반적인 보안 태세를 강화합니다.
IBM 관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스
IBM Security Managed Detection and Response(MDR) Services는 자동화된 인적 조치를 사용하여 네트워크 및 엔드포인트 전반에서 가시성을 제공하고 위협을 차단합니다.통합된 AI 기반 접근 방식을 통해 위협 헌터가 결정적인 조치를 취하고 위협에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
IBM Trusteer
Trusteer는 AI와 머신 러닝을 활용하여 디지털 ID 신뢰도를 구축합니다. 다양한 데이터 포인트와 사용자 행동을 분석하여 합법적인 사용자와 잠재적인 악의적 행위자를 정확하게 구분함으로써 사용자 경험을 손상시키지 않는 완벽한 보안을 제공할 수 있습니다.
watsonx.governance™
위험, 규정 준수 및 AI 라이프사이클 전체를 관리하기 위한 AI 거버넌스용 엔드투엔드 툴킷입니다. 민감한 데이터를 이해, 분류 및 보호하여 규정 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다.

최신 제품 데모

사례 연구
현대식 사무실에서 노트북을 사용하며 피자를 먹는 젊은이들
Sutherland 글로벌 서비스
Sutherland는 데이터 보안 강화를 위한 AI 구현을 포함하여 컨설팅, 서비스, 독점 및 타사 소프트웨어 솔루션 구현, SaaS 및 PaaS 제공을 결합하여 고객에게 훌륭한 고객 경험을 제공합니다.
헤드셋을 착용하고 책상에서 노트북을 사용하여 컨퍼런스 콜을 하고 있는 직원
Credico
전문 서비스 회사인 Credico는 AI 기반 UEM 솔루션인 IBM MaaS360을 통해 100% 태블릿 정책 준수와 엔드포인트 보안 강화를 달성하여, 미국, 캐나다 등에 분산된 다양한 독립 영업소(ISO)의 태블릿 2,000~3,000대를 관리할 수 있게 되었습니다.
노트북으로 의사에게 온라인 진료를 받고 있는 환자
United Family Healthcare
United Family Healthcare는 환자 데이터와 애플리케이션을 더 잘 보호하고 규정을 준수하기 위해 AI를 사용하여 가시성을 높이고 랜섬웨어 공격을 탐지, 억제 및 대응하는 시간을 단축하는 AI 지원 보안 운영 플랫폼을 배포했습니다.
리소스 IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
사이버 공격으로부터 사람들과 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요. 공격자의 전술 및 권장 사항에 대한 심층적인 인사이트를 확보하여 조직을 선제적으로 보호하세요.
AI의 힘: 보안
연구에 따르면 보안 AI 및 자동화가 완전히 배포된 조직은 데이터 침해 비용을 평균 3백만 달러 절감한 것으로 나타났습니다.
IBM AI Academy
신뢰, 투명성, 거버넌스를 포함한 엔터프라이즈 AI의 요소에 대해 알아보세요.
다음 단계 안내

귀사의 고유한 사이버 보안 요구 사항에 대해 IBM 담당자와 상담하고 AI 기반 솔루션이 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의할 수 있는 시간을 예약하세요.

