인공 지능(AI) 사이버 보안

오늘날 보안 팀은 정교한 해커, 공격 표면 확장, 데이터 폭발, 인프라 복잡성 증가 등 데이터를 보호하고 사용자 액세스를 관리하며 AI 보안 위협을 신속하게 탐지하고 대응하는 데 방해가 되는 많은 문제에 직면해 있습니다.



IBM Security는 AI 위협 탐지 및 마이그레이션을 가속화하고, 대응을 신속하게 처리하며, 사용자 ID와 데이터 세트를 보호하는 등 분석가의 시간을 최적화하는 동시에 사이버 보안 팀과 긴밀하게 소통하고 책임감을 유지할 수 있는 혁신적인 AI 기반 솔루션을 제공합니다.