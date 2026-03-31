Red Hat AI on IBM Cloud

IBM Cloud의 OpenShift AI는 Red Hat OpenShift, 통합형 MLOps 및 생성형 AI 툴을 함께 제공합니다. 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI 워크로드를 관리할 수 있도록 일관된 Kubernetes 기반 플랫폼을 이용하세요.

주요 기능:

AI 학습과 추론에 최적화된 인프라

엔드투엔드 모델 라이프사이클 관리를 위한 통합형 파이프라인

GPU 기반 컴퓨팅 옵션 및 지능형 자동 확장 기능

엔터프라이즈급 보안, 규정 준수 및 관측 가능성

IBM과 Red Hat이 공동으로 제공하는 통합 지원

OpenShift AI는 AI 운영과 프로덕션 배포를 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다.