Red Hat AI on IBM Cloud

IBM과 Red Hat이 구축한 안전하고 확장가능한 개방형 플랫폼에서 AI 및 하이브리드 클라우드 전략을 가속화하세요.
확장성. AI 지원. 개방성. 유연성.
Red Hat AI on IBM Cloud는 하이브리드 클라우드 환경에서 AI 및 머신 러닝 워크로드를 구축, 학습, 맞춤 설정, 배포하는 일관되고 안전한 방법을 제공합니다. 오픈 소스 혁신과 엔터프라이즈급 클라우드 인프라를 결합해서 IT 팀이 운영 복잡성을 줄이고 AI 도입을 가속화하도록 지원하는 포트폴리오를 구성했습니다. 이 포트폴리오는 신뢰할 수 있는 AI 인프라가 필요하고, 프로토타입에서 생산으로 더 빠르게 넘어가야 하는 조직을 위해 설계되었습니다.
자체 엔터프라이즈 데이터로 모델을 맞춤 설정합니다.
일관된 하이브리드 클라우드 플랫폼에 AI 워크로드를 배포합니다.
GPU 최적화 인프라로 학습과 추론을 확장합니다.
환경 전반에 걸쳐 보안, 거버넌스, 규정 준수를 적용합니다.
하나의 개방형 하이브리드 엔터프라이즈급 AI 플랫폼으로 세 가지 솔루션을 만나보세요.
IBM Cloud의 OpenShift AI는 Red Hat OpenShift, 통합형 MLOps 및 생성형 AI 툴을 함께 제공합니다. 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI 워크로드를 관리할 수 있도록 일관된 Kubernetes 기반 플랫폼을 이용하세요.
주요 기능:
AI 학습과 추론에 최적화된 인프라
엔드투엔드 모델 라이프사이클 관리를 위한 통합형 파이프라인
GPU 기반 컴퓨팅 옵션 및 지능형 자동 확장 기능
엔터프라이즈급 보안, 규정 준수 및 관측 가능성
IBM과 Red Hat이 공동으로 제공하는 통합 지원
OpenShift AI는 AI 운영과 프로덕션 배포를 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다.
Red Hat Enterprise Linux AI(RHEL AI)는 클라우드, 데이터 센터, 엣지 위치 전반에서 LLM을 실행하고 맞춤 설정할 수 있는 안정적인 환경을 제공합니다. 오픈 소스 Granite 모델 제품군과 InstructLab 도구도 함께 제공해서 팀이 AI 개발 및 배포 환경을 즉시 이용할 수 있습니다.
주요 기능:
RHEL AI는 엔터프라이즈 AI 워크로드를 위해 안전하고 예측 가능한 기반을 제공합니다.
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud는 대대적인 재학습 없이도 대규모 언어 모델을 맞춤 설정할 수 있는 완전 관리형 서비스입니다. 합성 명령어 생성을 사용하여 새로운 동작, 기술, 도메인 지식을 추가하기 때문에 GPU 비용을 절감하고 모델 개발 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.
InstructLab 주요 기능:
InstructLab은 비즈니스 요건과 거버넌스 요건에 맞는 AI 모델을 더 빠르게 구축하는 길을 제공합니다.
Red Hat AI on IBM Cloud는 하이브리드 클라우드 전반에서, 파일럿으로 출발한 AI 워크로드를 프로덕션으로 이동시키는 안전하고 일관되며 확장가능한 기반을 제공합니다.
도구를 간소화하고 워크플로를 자동화하면 프로덕션 시간을 단축하고 모델 맞춤 설정을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
클라우드와 온프레미스 환경 전반의 운영 경험을 통합하면 팀이 AI를 더 신뢰도 높게 배포하고 관리할 수 있습니다.
내장형 제어 기능이 민감한 워크로드에 대한 데이터 보호, 거버넌스, 규제 요건을 지원합니다.
GPU에 최적화된 컴퓨팅과 스토리지, 네트워킹이 대규모 학습과 추론에 필요한 성능을 제공합니다.
고품질 데이터와 검증된 모델, 강력한 배포 옵션은 시스템 정확도와 의사 결정을 개선하는 데 도움이 됩니다.
인프라가 최적화되어 있고 모델 맞춤 설정 방법의 효율성이 높아서 리소스 사용과 전체 비용을 절감할 수 있습니다.
보안과 개인정보 보호 제어는 규제 요건 충족에 도움이 됩니다.
서버와 스토리지부터 오케스트레이션과 모델 라이프사이클 관리까지, 복잡성을 줄이고 일관된 운영을 지원하는 플랫폼입니다.