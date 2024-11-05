선택된 신뢰 서비스 원칙(Trust Service Principles)에 따라 제어를 구현한 IBM 서비스에 대해 SOC 2 보고서가 제공될 수 있습니다. SOC 2 보고서는 IBM이 선택된 신뢰 서비스 원칙(Trust Service Principles)에 대한 제어를 적절하게 설계했으며 해당 제어 항목이 보고서 기간 동안 효과적으로 운영되었음을 입증합니다.

아래 나열된 서비스에는 제어가 평가된 기간을 나타내는 SOC 2 유형 2 보고서가 있습니다. 이러한 보고서는 과거의 평가 기간을 나타내므로, 브리지 레터는 SOC 2 유형 2 보고서와 함께 제공될 수 있으며, 이 보고서에서 IBM은 마지막 보고 기간이 종료된 이후 서비스 제어 및 지속적인 성능을 증명합니다.

IBM 서비스 설명(SD)은 해당 오퍼링이 SOC 2 유형 2 준수 상태를 유지하는지 여부를 나타냅니다. 아래 서비스는 매년 1회 이상 SOC 2 유형 2 보고서를 발행합니다.

IBM Cloud 인프라스트럭처 시스템 설명 참조(PDF, 1.1MB)