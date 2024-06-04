SOC(Service Organization Control) 보고서는 AICPA(American Institute of Certified Public Accountants)에서 인증한 평가자가 발행한 독립적인 써드 파티 보고서로, 아웃소싱 서비스와 관련된 위험을 다룹니다.

SOC 1 보고서는 고객 재무 보고와 관련된 고객 소유 데이터에 대한 조직의 내부 통제에 대해 자세히 설명합니다. 보고서 사용은 제한적이며 재무제표를 감사하는 조직 및 감사원을 대상으로 합니다. SOC 1 보고서는 일반 대중을 대상으로 하지 않습니다.

SOC 1 감사 및 보고서는 SSAE 18(Statement on Standards for Attestation Engagements) 및 ISAE 3402(International Standards for Assurance Engagements No. 3402)를 기반으로 합니다.



보고서 및 기타 문서

IBM 담당자에게 연락하여 IBM 퍼블릭 클라우드 SOC 1 보고서(인프라, VPC, PaaS 관련)를 요청하세요.