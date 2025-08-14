IBM® Cloud Private Path

관리형 IBM 서비스 및 타사 서비스에 안전하게 연결
개인정보 보호, 보안 및 규정 준수를 우선시하는 IBM Cloud 고객에게는 비공개 네트워크 연결이 필수적입니다.
제공업체는 VPC용 Private Path 서비스를 이용하여 IBM Cloud 비공개 네트워크 백본으로 클라우드 및 온프레미스 서비스를 제공하여 소비자에게 안전한 비공개 상호 작용을 보장할 수 있습니다.
IBM® Cloud VPC, 온프레미스 또는 기타 연결 가능한 외부 위치에서 호스팅되는 서비스에 안전하게 연결합니다.
IBM Cloud에 관리형 서비스를 신속하게 배포하고 소비자에게 정책 기반 액세스를 제공하세요.
규제 표준 및 요구 사항을 준수하는 솔루션을 제공합니다.
Private Path 서비스는 완전 관리형 환경을 제공하여 고객이 운영 오버헤드를 줄일 수 있도록 지원합니다.
"세분화된 액세스 제어 및 보안을 통해 IBM Cloud, 온프레미스 또는 기타 클라우드에 배포된 서비스에 대한 비공개 연결을 제공하고 싶습니다."
"클라우드 또는 온프레미스에 배포된 IBM 또는 내 제공업체의 서비스에 비공개로 액세스하고 싶습니다. 제공업체가 내 리소스에 다시 연결을 시작하는 것을 원하지 않으며, 데이터가 IBM Cloud 네트워크 내에서 이동하도록 해 보안 위험을 줄이고 싶습니다.”
