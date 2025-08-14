IBM® Cloud Private Path

Private Path 네트워크 로드 밸런서는 애플리케이션 로드 밸런서를 풀 구성원으로 추가하여 공급업체의 온프레미스 서비스에 연결할 수 있습니다. 애플리케이션 로드 밸런서는 Direct Link를 통해 연결된 원하는 온프레미스 서비스 인스턴스로 연결됩니다. 소비자는 VPC에서 온프레미스 또는 다른 클라우드에서 호스팅되는 공급업체의 서비스에 액세스할 수 있습니다.