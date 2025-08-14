IBM® Cloud Private Path

관리형 IBM 서비스 및 타사 서비스에 안전하게 연결

연결 및 디지털 프로세스를 나타내는 원형 구성 요소.

개요

개인정보 보호, 보안 및 규정 준수를 우선시하는 IBM Cloud 고객에게는 비공개 네트워크 연결이 필수적입니다.

제공업체는 VPC용 Private Path 서비스를 이용하여 IBM Cloud 비공개 네트워크 백본으로 클라우드 및 온프레미스 서비스를 제공하여 소비자에게 안전한 비공개 상호 작용을 보장할 수 있습니다.

    서비스에 대한 보안 연결

    IBM® Cloud VPC, 온프레미스 또는 기타 연결 가능한 외부 위치에서 호스팅되는 서비스에 안전하게 연결합니다.
    IBM Cloud의 관리형 서비스 호스팅

    IBM Cloud에 관리형 서비스를 신속하게 배포하고 소비자에게 정책 기반 액세스를 제공하세요.
    규정 준수 유지

    규제 표준 및 요구 사항을 준수하는 솔루션을 제공합니다.
    완전 관리형 환경

    Private Path 서비스는 완전 관리형 환경을 제공하여 고객이 운영 오버헤드를 줄일 수 있도록 지원합니다.

    대상

    컴퓨터를 사용하는 클라우드 개발자

    제공자

    "세분화된 액세스 제어 및 보안을 통해 IBM Cloud, 온프레미스 또는 기타 클라우드에 배포된 서비스에 대한 비공개 연결을 제공하고 싶습니다."
    책상에서 노트북으로 일하는 젊은 여성

    소비자

    "클라우드 또는 온프레미스에 배포된 IBM 또는 내 제공업체의 서비스에 비공개로 액세스하고 싶습니다. 제공업체가 내 리소스에 다시 연결을 시작하는 것을 원하지 않으며, 데이터가 IBM Cloud 네트워크 내에서 이동하도록 해 보안 위험을 줄이고 싶습니다.”

    기능

    서비스에 대한 보안 연결

    IBM® Cloud VPC, 온프레미스 또는 기타 연결 가능한 외부 위치에서 호스팅되는 서비스에 안전하게 연결합니다.

    사용 사례

    컴퓨터를 사용하는 클라우드 개발자
    Private Path 소비자의 VPC에서 타사 또는 IBM 파트너 서비스에 액세스

    IBM Cloud 파트너와 타사 서비스 제공업체는 IBM Cloud VPC의 Private Path 네트워크 로드 밸런서를 통해 서비스와 애플리케이션을 호스팅할 수 있습니다. 소비자는 자체 VPC의 VPE(Virtual Private Endpoint) 게이트웨이를 통해 서비스에 액세스합니다. 

         타사에 액세스하는 방법 알아보기
    클라우드 컴퓨팅을 위한 서버실을 확인하는 기술자
    Private Path 소비자의 VPC에서 온프레미스로 배포된 서비스에 액세스

    Private Path 네트워크 로드 밸런서는 애플리케이션 로드 밸런서를 풀 구성원으로 추가하여 공급업체의 온프레미스 서비스에 연결할 수 있습니다. 애플리케이션 로드 밸런서는 Direct Link를 통해 연결된 원하는 온프레미스 서비스 인스턴스로 연결됩니다. 소비자는 VPC에서 온프레미스 또는 다른 클라우드에서 호스팅되는 공급업체의 서비스에 액세스할 수 있습니다.

         온프레미스 서비스에 액세스하는 방법 알아보기
    여러 모니터에서 코드를 확인하는 시스템 엔지니어
    가상 비공개 경로 엔드포인트 게이트웨이 소비자의 VPC에서 IBM Cloud 서비스에 액세스

    소비자는 VPE 게이트웨이를 통해 IBM Cloud 서비스에 액세스하여 트래픽이 인터넷에 연결되지 않은 상태로 IBM Cloud 백본 내에서 유지할 수 있습니다.

         IBM Cloud 서비스에 액세스하는 방법 알아보기
    소프트웨어 데이터로 코딩 앱을 개발하는 엔지니어
    Private Path IBM Cloud 서비스가 공급업체의 VPC에 연결할 수 있도록 설정

    Private Path를 사용하면 보안을 손상시키지 않으면서 IBM Cloud 서비스와 제공업체의 VPC 간의 보안이 유지된 연결이 가능합니다. 예를 들어 서버리스 VPC는 공급자의 VPC 내의 가상 서버 인스턴스와 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

         IBM Cloud 서비스 활성화 방법 알아보기
    다음 단계 안내

    지금 IBM Cloud Private Path를 체험해 보세요.

