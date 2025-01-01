IBM Cloud 서비스형 데이터베이스(DBaaS) 서비스를 통해 SME는 즉시 사용 가능한 고가용성 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하여 개발자와 IT 직원이 부가가치 작업과 데이터베이스 소프트웨어, 인프라 운영, 데이터베이스 소프트웨어 업데이트 및 백업에 집중할 수 있습니다. IBM Cloud Database SME는 즉시 사용 가능하고 가용성이 높은 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하여 개발자와 IT 직원이 다른 우선순위에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.



IBM Cloud는 관계형 및 비관계형(No-SQL) 데이터베이스 및 통합의 광범위한 포트폴리오를 지원하여 모든 산업에서 다양한 유형의 애플리케이션을 구축하거나 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다. 관계형 데이터베이스는 고정된 스키마를 사용하여 테이블 형식으로 데이터를 구조화하는 반면, 비관계형 데이터베이스는 유연한 스키마를 사용하여 데이터베이스 유형에 따라 데이터를 다르게 구성합니다. 비관계형 데이터베이스의 유형에 관계없이 모두 텍스트, 비디오 및 이미지와 같은 비정형 데이터 형식에 적합하지 않은 관계형 모델에 내재된 유연성 및 확장성 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.