IBM Cloud 서비스형 데이터베이스(DBaaS) 서비스를 통해 SME는 즉시 사용 가능한 고가용성 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하여 개발자와 IT 직원이 부가가치 작업과 데이터베이스 소프트웨어, 인프라 운영, 데이터베이스 소프트웨어 업데이트 및 백업에 집중할 수 있습니다. IBM Cloud Database SME는 즉시 사용 가능하고 가용성이 높은 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하여 개발자와 IT 직원이 다른 우선순위에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.
IBM Cloud는 관계형 및 비관계형(No-SQL) 데이터베이스 및 통합의 광범위한 포트폴리오를 지원하여 모든 산업에서 다양한 유형의 애플리케이션을 구축하거나 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다. 관계형 데이터베이스는 고정된 스키마를 사용하여 테이블 형식으로 데이터를 구조화하는 반면, 비관계형 데이터베이스는 유연한 스키마를 사용하여 데이터베이스 유형에 따라 데이터를 다르게 구성합니다. 비관계형 데이터베이스의 유형에 관계없이 모두 텍스트, 비디오 및 이미지와 같은 비정형 데이터 형식에 적합하지 않은 관계형 모델에 내재된 유연성 및 확장성 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
IBM의 상용 및 오픈 소스 데이터베이스는 정형, 비정형, SQL, NoSQL, IoT, 블록체인 등 모든 데이터를 IBM Cloud로 가져올 수 있도록 지원합니다.
IBM Cloud Databases를 사용하면 개발자와 IT 부서는 애플리케이션 개발에 집중할 수 있으며 IBM은 인프라 운영, 데이터베이스 소프트웨어 업데이트 및 백업을 배포합니다.
IBM Cloud Databases는 IBM Cloud의 탄력성과 유연성을 활용하기 위한 글로벌 하이브리드 클라우드 규모 설계 철학을 가지고 있습니다.
이동 중인 데이터는 전송 계층 보안(TLS)으로 암호화되며, 디스크 및 백업에 저장된 데이터는 IBM Key Protect 또는 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services와의 통합을 통해 암호화됩니다.
컴퓨팅, 관측 가능성, ID 및 액세스 관리에서 IBM Cloud 서비스와 완전히 통합되어 원활한 개발자 환경을 제공합니다.
운영 애플리케이션은 관리형 데이터베이스를 활용하여 운영 이벤트에 대한 실시간 데이터를 캡처 및 저장함으로써 일상적인 비즈니스 운영을 처리하여 효과적인 의사 결정을 가능하게 합니다. 이 접근 방식은 물류, 운송, 은행 및 전자 상거래를 포함한 다양한 산업 분야에 적용할 수 있습니다.
분석 애플리케이션은 데이터를 분석하여 모든 데이터 기반 산업 전반에 걸쳐 정보를 제공하고 비즈니스 의사 결정을 추진합니다. 이러한 애플리케이션은 전자 상거래의 가격 책정 및 포장, 제조의 계획 및 자원 관리, 분석의 고객 관리 및 비즈니스 인텔리전스, 물류의 IoT 운영과 같은 작업에 필수적입니다.
Happiest Minds는 IBM Cloud를 사용하여 99.95%의 가용성으로 실행되는 Kubernetes 및 IBM Cloud Databases 솔루션을 사용하여 DCM 플랫폼에 구축된 솔루션을 개발하고 신규 고객 갱신 20% 및 매출 25% 성장을 달성했습니다.
단일 클라우드 플랫폼에 대한 독점 형식과 공급업체 종속을 우려한 Booking.com은 예약 및 재무 보고서와 같은 중요한 워크로드를 오픈 소스 클라우드 공급자로 마이그레이션하는 작업을 관리하고 있습니다.