IBM Cloud에서 매우 안전하고 완전히 관리되는 서비스형 데이터베이스 기능으로 혁신을 실현하세요.
IBM Cloud Databases 솔루션은 결과를 약속합니다

IBM Cloud 서비스형 데이터베이스(DBaaS) 서비스를 통해 SME는 즉시 사용 가능한 고가용성 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하여 개발자와 IT 직원이 부가가치 작업과 데이터베이스 소프트웨어, 인프라 운영, 데이터베이스 소프트웨어 업데이트 및 백업에 집중할 수 있습니다. IBM Cloud Database SME는 즉시 사용 가능하고 가용성이 높은 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하여 개발자와 IT 직원이 다른 우선순위에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.

IBM Cloud는 관계형 및 비관계형(No-SQL) 데이터베이스 및 통합의 광범위한 포트폴리오를 지원하여 모든 산업에서 다양한 유형의 애플리케이션을 구축하거나 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다. 관계형 데이터베이스는 고정된 스키마를 사용하여 테이블 형식으로 데이터를 구조화하는 반면, 비관계형 데이터베이스는 유연한 스키마를 사용하여 데이터베이스 유형에 따라 데이터를 다르게 구성합니다. 비관계형 데이터베이스의 유형에 관계없이 모두 텍스트, 비디오 및 이미지와 같은 비정형 데이터 형식에 적합하지 않은 관계형 모델에 내재된 유연성 및 확장성 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
이점
클라우드 기반 데이터베이스의 포괄적인 포트폴리오

IBM의 상용 및 오픈 소스 데이터베이스는 정형, 비정형, SQL, NoSQL, IoT, 블록체인 등 모든 데이터를 IBM Cloud로 가져올 수 있도록 지원합니다. 

 

 
완전 관리형 데이터베이스

IBM Cloud Databases를 사용하면 개발자와 IT 부서는 애플리케이션 개발에 집중할 수 있으며 IBM은 인프라 운영, 데이터베이스 소프트웨어 업데이트 및 백업을 배포합니다.
엔터프라이즈 테스트를 거친 클라우드 데이터베이스

IBM Cloud Databases는 IBM Cloud의 탄력성과 유연성을 활용하기 위한 글로벌 하이브리드 클라우드 규모 설계 철학을 가지고 있습니다.
상용 보안 및 규정 준수

이동 중인 데이터는 전송 계층 보안(TLS)으로 암호화되며, 디스크 및 백업에 저장된 데이터는 IBM Key Protect 또는 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services와의 통합을 통해 암호화됩니다.
IBM Cloud 완전 통합

컴퓨팅, 관측 가능성, ID 및 액세스 관리에서 IBM Cloud 서비스와 완전히 통합되어 원활한 개발자 환경을 제공합니다.
솔루션 IBM Cloud Databases for PostgreSQL
고가용성, 백업 오케스트레이션, 특정 시점 복구(PITR) 및 읽기 전용 복제본을 통해 쉽게 사용자 정의할 수 있는 강력한 오픈 소스 객체 관계형 데이터베이스입니다.
IBM Cloud Databases for MySQL
확장성 및 보안을 갖춘 고성능 기능을 제공하는 미션 크리티컬 웹 애플리케이션을 구축하세요. MySQL은 웹 애플리케이션 및 사이트의 사실상의 표준으로, LAMP Stack의 일부입니다.
IBM Db2 on Cloud
차세대 변환 데이터베이스입니다. 전담 운영팀, PITR, 멀티존 리전(MZR)을 지원하는 고가용성 재해 복구(HADR), 독립적 확장 기능을 활용하세요.
Databases for MongoDB
풍부한 쿼리 및 집계 프레임워크가 있는 NoSQL JSON 문서 저장소입니다.
Databases for Redis
초고속 속도와 처리량을 제공하는 최고의 인메모리 데이터베이스입니다.
Cloudant
Apache CouchDB를 기반으로 하는 웹, 모바일, IoT 및 서버리스 애플리케이션을 위한 확장 가능한 NoSQL JSON 문서 데이터베이스
Elasticsearch용 데이터베이스
검색 기반의 고용량 데이터 스토리지 및 검색 과제를 해결하는 최적의 솔루션 - 전문 검색, 벡터 스토어
Event Streams
오픈 소스 Apache Kafka를 기반으로 구축된 이벤트 스트리밍 플랫폼입니다. IBM Cloud에서 완전 관리형 서비스로 사용하거나 이벤트 자동화의 일부로 온프레미스에서 사용할 수 있습니다.
Messages for RabbitMQ
분산 시스템에 배포되는 매우 견고하고 가장 널리 배포된 메시지 브로커(미들웨어)
사용 사례 운영 애플리케이션

운영 애플리케이션은 관리형 데이터베이스를 활용하여 운영 이벤트에 대한 실시간 데이터를 캡처 및 저장함으로써 일상적인 비즈니스 운영을 처리하여 효과적인 의사 결정을 가능하게 합니다. 이 접근 방식은 물류, 운송, 은행 및 전자 상거래를 포함한 다양한 산업 분야에 적용할 수 있습니다.

 분석 애플리케이션

분석 애플리케이션은 데이터를 분석하여 모든 데이터 기반 산업 전반에 걸쳐 정보를 제공하고 비즈니스 의사 결정을 추진합니다. 이러한 애플리케이션은 전자 상거래의 가격 책정 및 포장, 제조의 계획 및 자원 관리, 분석의 고객 관리 및 비즈니스 인텔리전스, 물류의 IoT 운영과 같은 작업에 필수적입니다.

사례 연구

2mee Ltd.

IBM Cloud와 IBM Garage는 2mee가 디지털 디바이스에 홀로그램 이미지를 투사하여 커뮤니케이션을 강화하는 데 도움을 주었습니다.
에티하드 항공

Etihad는 고객들에게 기억에 남는 여행 경험을 선사하기 위해 야심찬 디지털화 프로젝트를 시행했습니다. IBM Public Cloud가 이를 지원했습니다.
Happiest Minds

Happiest Minds는 IBM Cloud를 사용하여 99.95%의 가용성으로 실행되는 Kubernetes 및 IBM Cloud Databases 솔루션을 사용하여 DCM 플랫폼에 구축된 솔루션을 개발하고 신규 고객 갱신 20% 및 매출 25% 성장을 달성했습니다.
OverBliq

매력적인 최신 모바일 앱 경험에 관심이 있던 OverBliq는 모바일 앱 개발 시간을 50% 단축하고 일반적인 인하우스 비용의 80% 절감 효과를 달성했습니다.
Booking.com

단일 클라우드 플랫폼에 대한 독점 형식과 공급업체 종속을 우려한 Booking.com은 예약 및 재무 보고서와 같은 중요한 워크로드를 오픈 소스 클라우드 공급자로 마이그레이션하는 작업을 관리하고 있습니다.
CRM.COM

CRM.COM은 소프트웨어를 호스팅하기 위한 견고하고 안전하며 안정적인 클라우드를 제공하는 클라우드 공급업체와 협력할 파트너를 찾던 중, IBM Cloud에서 대량의 구독자와 온라인 거래 처리를 지원하는 보안이 강화되고 확장 가능한 클라우드 네이티브 플랫폼을 발견했습니다.
리소스 IBM Cloud Professional Architect
IBM Cloud Professional Architect 커리큘럼 내의 과정을 통해 데이터베이스 기술을 구축하세요. IBM Cloud 인증을 준비할 수 있는 대화형 커리큘럼에서 역량을 검증하세요.
IBM Cloud Professional Developer
IBM Cloud Professional Developer 커리큘럼 내의 과정을 통해 데이터베이스 기술을 쌓아보세요. 대화형 커리큘럼을 통해 전문가 수준의 자격증을 준비할 수 있습니다.
데이터베이스 구매자 가이드
오픈 소스 및 독점 데이터베이스를 선택할 때 모든 비즈니스에서 고려해야 할 실용적인 질문들을 정리했습니다.
IBM Cloud 사용자 커뮤니티
IBM Cloud 데이터베이스 서비스 전문가를 활용하고, 다른 클라우드 IT 운영 관리자, 솔루션 아키텍트, SRE 및 기타 전문가들과 함께하세요.
