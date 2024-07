시시포스 디지털 AB 소개

시시포스외부 링크는 2017년 스웨덴 웁살라에서 설립되었으며, 디지털화를 향한 기업의 여정에 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 2018년, 시시포스는 고객이 반복적인 비즈니스와 새로운 수익원을 창출하는 데 도움이 되는 확장 가능한 대화형 모바일 앱을 신속하게 제작하고 출시할 수 있도록 지원하는 OVERBLIQ 플랫폼을 출시했습니다.